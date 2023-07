"La nueva ley universitaria nos preocupa mucho: en cada reforma se baja el nivel"

La gijonesa Elena E. Rodríguez Díaz (1961), catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Universidad de Huelva, ha ingresado en la Real Academia de la Historia, como académica de número, para cubrir la vacante de la medalla 12, que ocupaba el fallecido Carlos Seco Serrano. La candidatura de Rodríguez fue presentada por los académicos Luis Agustín García Moreno, María Jesús Viguera Molins y el ovetense Enrique Moradiellos.

–Usted nació en Madrid, pero pasó toda su infancia en Gijón. ¿Cómo fue eso?

–Mis padres vivían de aquella en Madrid, pero mi padre era capitán de la marina mercante y tenían que vivir en un puerto de mar. Como mi madre procedía de Sajambre, lo más próximo era Asturias. Así que mis padres eligieron Asturias y nos establecimos en Gijón. Yo era muy pequeñita, menos de dos años, y mis hermanos nacieron ya en Asturias.

–Suele mencionar, en sus reseñas biográficas, su formación en el colegio de las Ursulinas. ¿Fue muy importante para usted?

–¡Es que fueron trece años! Fue importante porque fue mi primer contacto con el conocimiento. A mí me gustaba mucho estudiar y allí empecé a interesarme por la historia. Tengo muy buenos recuerdos de algunos profesores, y de personas que me incentivaron. Yo estoy muy orgullosa de haber pertenecido a ese colegio durante tantos años. Era un centro solo para chicas: al final, cuando llegué a COU, mis padres me preguntaron si quería cambiarme a los Jesuitas, porque justo ese año había ya un COU mixto. Algunas compañeras se cambiaron, por la novedad, pero yo pensé: "Justo el último año, ¡el más importante! No, no, aquí empecé y aquí termino". Hice amistades en aquel colegio que aún conservo, compañeras que son amigas mías desde entonces.

–Completa la carrera en Oviedo y hace su tesis sobre el Libro de la Regla Colorada.

–Bajo la dirección de María Josefa Sanz, sí. Lo que hice fue estudiar el libro y compararlo con otros códices que se hicieron también en el taller de la Catedral a finales del siglo XIV. Fue una edición completa que la verdad es que tuvo bastante repercusión internacional, con reseñas fuera de España. Y después estudié también el Libro de los Testamentos y el llamado Testamento del Rey Casto. Mi disciplina, la paleografía (que es el estudio de las escrituras antiguas) y la codicología (que estudia las técnicas y los materiales de fabricación de los libros anteriores a la imprenta), estaba muy poco cultivada entonces, y al terminar mi tesis doctoral no había posibilidad de quedarme a trabajar en Asturias, no salían plazas. Así que me lancé a buscar una plaza fuera.

–Y llegó a Sevilla, ¿no?

–Sí, a la Universidad de Sevilla, para impartir docencia en Huelva. Era 1989. Había defendido la tesis en julio y en noviembre saqué la plaza. En 1993, Huelva se separó de la Universidad de Sevilla y se convirtió en universidad independiente.

–Como pasó con León y Asturias, ¿no?

–Exacto. Nos quedamos en Huelva todos los que estábamos dando clase allí, y desde entonces he participado en la construcción de una nueva universidad, casi desde cero. Nunca perdí el vínculo con Asturias y seguí trabajando temas asturianos, pero desde allí tuve la oportunidad de extender mis investigaciones al conjunto de la Corona de Castilla.

–¿Nunca pensó en volver?

–Sí, durante bastante tiempo tuve la ilusión de poder volver. Pero con el tiempo que di cuenta de que iba a ser muy difícil, y estaba a gusto en esa universidad tan joven, que estaba arrancando y que quería encontrar su sitio, que quería destacar respecto al gigante que teníamos cerca, la Universidad de Sevilla. Pero nunca he perdido el vínculo con Asturias. Toda mi familia está en Gijón, y mi padre seguía viviendo allí. Aún hoy tengo mi segunda residencia en Gijón, voy en Navidad, en verano, en Semana Santa... siempre que puedo.

–Su caso se parece al de otro historiador asturiano que tampoco encontró sitio en Oviedo y que ha hecho una gran carrera fuera. Me refiero a Enrique Moradiellos, con el que coincidirá en la Real Academia de la Historia.

–¡Lo mejor de todo es que somos de la misma promoción! Íbamos a la par en todo, aunque él es un auténtico fuera de serie, aparte de una magnífica persona. Terminamos la carrera a la vez, en el año 84, y defendimos la tesis casi al mismo tiempo. La vida nos llevó a mí a Huelva y a él a Extremadura, y ahora nos reencontramos en la Academia. Él no se acordará, pero tras muchos años sin vernos nos reencontramos en el ALSA, camino de Asturias. Yo lo había cogido en Sevilla, tardaba trece horas de aquella, y en Cáceres se subió él y nos pusimos al día. Hemos coincidido después en algún tribunal de oposición, pero muy poco a lo largo de todos estos años.

–Entrar en la Academia, ¿es un poco la cima de su trayectoria?

–Yo lo veo primero como un honor muy grande, gigantesco. Un reconocimiento y un espaldarazo a mi trabajo. Desde luego, es lo más importante que le puede pasar a un historiador en este país. No me lo podía creer cuando me dijeron que iban a proponer mi candidatura. Pero no creo que sea la cima de mi trayectoria: espero hacer muchas cosas aún, en la investigación en general y en la Academia en particular.

–Aquí en Oviedo hay mucha preocupación con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y los cambios que plantea. ¿Cómo lo ven en Huelva?

–Estamos todos muy preocupados. Yo además presido la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas y hemos presentado varias alegaciones al Ministerio porque lo vemos con muchísima preocupación. Tenemos mucho miedo, porque cada vez que hay un cambio de ley o una reforma universitaria se baja el nivel, se baja mucho el nivel. Tememos que vuelva ha pasar y que este no sea un cambio para bien. Nos preocupa a todos los universitarios de España.