Adrián Gordaliza: "Es difícil que la protesta en Francia cuaje en una iniciativa política coherente"

Adrián Gordaliza Vega (Oviedo, 1979) sabe bien de lo que habla cuando reflexiona sobre el mar de protestas que ahoga a Francia. Su reciente ensayo "El final de todo: Una sociedad en transición" examina los profundos cambios de la sociedad actual y el malestar que algunos de ellos generan. Graduado en Filosofía por la Universidad de Oviedo, donde dedicó su estudio a la obra del filósofo Gustavo Bueno, en 2006 se fue a Londres, donde trabajó como profesor en varias universidades y en el Instituto Cervantes. Es fundador de las empresas Premium Languages y Spencer-Vega Languages.

"La situación en Francia", explica, "es un problema recurrente. Lo hemos visto antes en numerosas ocasiones. Generalmente son protestas que ocurren en el verano, cuando el tiempo es bueno, o durante vacaciones escolares. No hay unas reclamaciones claras y es difícil que cuaje en un movimiento político coherente. Las propias diferencias entre los que protestan lo impiden. Más bien generan frustración entre el resto de la población que se agrupa en torno a partidos políticos más radicales como el de Marine Le Pen o Éric Zemmour".

Le sorprende que "alguien como Macron eche balones fuera y culpe a los videojuegos o las redes sociales por lo que ha ocurrido. Durante la revolución francesa no había nada de eso y todos sabemos cómo acabó. Además, los mismos videojuegos son igualmente populares en otros países y no tienen el mismo resultado. El filósofo canadiense Marshall McLuhan afirmaba que ‘el medio es el mensaje’, es decir, que la forma en que transmitimos la información influye en cómo percibimos esa información. En el caso de las redes sociales, puede ser que incite a algunos a protestar de manera violenta para grabarlo y distribuirlo después. Sin embargo, la causa de las protestas es otra, tiene factores sociales y culturales más profundos".

En Londres, recuerda, "tuvimos hace unos 12 años algo parecido tras la muerte de un joven por la policía. Fueron días de mucha tensión y la protesta degeneró rápido en saqueo. El caso de España es diferente, la situación de los inmigrantes no es como en Francia, no existen los guetos que nos encontramos en las afueras de París o Marsella".

"Me sorprende que Macron eche balones fuera y culpe a los videojuegos o las redes sociales"

Vayamos al origen de su libro: hace unos años, al poco de cumplir 40, Gordaliza se dio cuenta de que "no entendía a muchos de los jóvenes de hoy. No es que pensaran diferente, es que no comprendía casi nada de lo que decían. Se declaraban no-binarios, tenían ‘ansiedad ecológica’, eran veganos, mantenían relaciones ‘poliamorosas’, no tenían clara la diferencia entre la izquierda y la derecha..."

¿Es el final de todo? "Empecé a interesarme más a fondo por el tema y en buscar alguna respuesta que diera cuenta de estos cambios. Creo que muchos de ellos son consecuencia de un proceso de transformación que comenzó hace más de un siglo pero cuyo desarrollo es lento. El final de la segunda guerra mundial y las protestas del mayo del 68 son también muy relevantes, pero sobre todo los avances tecnológicos y digitales de las últimas dos o tres décadas son esenciales".

Hemos pasado de una sociedad moderna "a una sociedad post-moderna en donde los límites entre los conceptos y las ideas (hombre-mujer, izquierda-derecha, verdad-posverdad, humanos-animales, etcétera) se difuminan. Ya no podemos poner etiquetas claras como antes, uno puede ser una cosa y la contraria en un corto espacio de tiempo, y como vivimos en democracia nadie puede pedirnos cuentas por ello. Es mi derecho, ¿no? Es el argumento de la mayoría de los jóvenes. Entender ese proceso y ver de dónde viene me ha ayudado a comprenderlos mejor y a tener más perspectiva a la hora de juzgarlos".

El caso español: "En términos económicos podríamos argumentar que como sociedad España ha pasado en un breve espacio de tiempo de ser una economía protegida por el franquismo al liberalismo de los años 80 en donde el mercado y el Estado se controlaban el uno al otro. Hoy estamos en una economía neo-liberal (posmoderna, si se quiere) en la que es el mercado el que dicta las políticas del Estado. No es un juicio de valor, tiene aspectos positivos y negativos, pero de lo que no cabe duda es de que afecta a la vida diaria. Hoy, el individuo-consumidor es lo más importante. La individualidad se crea consumiendo ciertos productos y servicios. En occidente la libertad se alcanza cuando puedes consumir entre muchas opciones".

Gustavo Bueno decía que "cuando los alemanes del Este derribaron el muro y pedían libertad, lo que en realidad querían era conducir un Mercedes. Muchas de las llamadas ‘identidades’ no son más que patrones de consumo. Se llega incluso al ridículo: Si bebes sidra eres de izquierda, si tomas gin tonic caro en vasos de globo, un poco más de derecha. Y no hablemos de marcas de ropa, el tipo de coche o el teléfono que usas".

Gustavo Bueno, sí, es su referencia filosófica por excelencia: "Cuando empecé la universidad en 1998 estaba muy emocionado porque Bueno iba a ser nuestro profesor. Él ya era profesor emérito y hubo una polémica enorme porque el decano del momento no quería que continuase. Tuvimos huelgas, protestas y mucha confusión. Demasiado para un estudiante de primer año que no entendía nada. Al final, Bueno nos dio una clase magistral desde las escaleras de la facultad y había cientos de personas para escucharle. Era un Sócrates. Muchos de sus discípulos, su hijo incluido, fueron profesores míos en la universidad y eso siempre te marca. Después, con la facilidad que da internet, he podido escuchar cientos de horas de conferencias, lecciones y teselas suyas. Era un tipo peculiar. Intelectualmente muy elitista en sus discusiones, pero totalmente llano en el trato personal. Una idea que siempre repetía y que me ha marcado era la distinción entre la filosofía académica y la filosofía mundana. Claramente él era académico y eso hizo que sus ideas no llegaran más lejos por la complejidad de su lenguaje. Intelectualmente estoy a años luz de Gustavo Bueno, pero he intentado trazar un puente entre la filosofía académica y la mundana".