"Quedó estupefacto, pero ya se serenó", cuenta la hermana del futuro cardenal asturiano

"Ángel ya está sereno. En realidad siempre es muy sereno. El domingo, claro, quedó estupefacto, pero ya está tranquilo. Es un hombre sencillo y tranquilo que ahora va a tener una nueva responsabilidad que nunca estuvo en sus planes".

Rocío Fernández Artime, hermana del que será el sexto cardenal asturiano –tras el anuncio que hizo el domingo del Papa Francisco–, responde así cuando se le pregunta cómo está el futuro purpurable de la Iglesia Española. El nombre del Rector Mayor de los salesianos, de 62 años y nacido en Luanco, cobró un protagonismo inesperado tras la oración del ángelus en la plaza de San Pedro. El Pontífice, que acostumbra a sorprender con sus decisiones al entorno Vaticano, sacó unos folios tras anunciar la convocatoria, para el 30 de septiembre, de un Consistorio para el nombramiento de nuevos cardenales, y citó entre los elegidos a Fernández Artime.

El Pontífice avisó con claridad de la diversidad de nombramientos, tanto por procedencia como por perfil. Como el de Fernández Artime, que llegará a cardenal sin pasar por ser obispo o arzobispo. "Expresa la universalidad de la Iglesia (...) y manifiesta el vínculo inseparable entre la Sede de Pedro y las Iglesias particulares esparcidas por el mundo", aseguró el Papa.

De esos planes papales poco o nada sabía el asturiano que ya en su día había eludido otro posible nombramiento en la jerarquía eclesiástica. Pero los cardenales no se consultan. "Para él ha sido una gran sorpresa. En su día tuvo alguna sugerencia y la esquivó. Él siempre decía: ‘yo no voy por esa vía’, siempre la descartaba. Hasta que llegó el momento", explica su hermana.

¿Y cómo lo recibió la familia? Con la misma sorpresa, o más. "Me empezaron a llegar avisos al móvil de la red de salesianos, a la que estoy muy vinculada, y no podía creerlo", relata. Ahora, a hechos consumados, no sabe si contestar a las enhorabuenas "como hermana o como cristiana".

"Comentábamos ayer frases que dirían mis padres, y mi madre seguro que sentiría orgullo pero añadiría... ‘hijo, dónde te vas a meter’"

"Como hermana siento un orgullo enorme pero también siento preocupación. Ángel va para diez años como Rector Mayor de los salesianos y le quedaban dos más. Pensé que se acercaba el momento de que pudiera merecidamente descansar. Porque su responsabilidad le ha exigido mucho. En estos años ha viajado constantemente a más de 130 países y en cada visita se entregaba. Siempre le digo en broma que se le va a desencajar la mandíbula de tanto sonreír para tantas fotos... Pero ahora eso de descansar no parece que sea lo más factible", razona Rocío Fernández.

Como católica, por contra, sabe de primera mano que la Iglesia gana para su jerarquía a un hombre "que tiene muchos valores, que es totalmente cercano, entrañable y que está muy pegado a la tierra. En una ocasión leí que el Papa le pedía a los suyos que tuvieran visión de lo ‘macro’ y de lo ‘micro’, que significa que pisaran el terreno. Eso mi hermano lo cumple perfectamente, es una de sus grandes cualidades: sabe mirar en la distancia larga, pero también en la corta".

Es conocedora de que su hermano ha tenido alguna conversación muy reciente con el Papa, "pero no hablaron nada de esto, solo le transmitió el pésame por el fallecimiento de nuestra madre". Isabel Artime falleció el pasado mes de junio y su hijo –"que fue un hijo modélico", dice su hermana– ofició el funeral en Luanco. Rocío sabe que ayer el salesiano tenía más presentes que nunca lo mismo a su madre que a su padre, Ángel. "Comentábamos ayer frases que hubieran dicho uno y otro, porque eran distintos. Mi madre seguro tendría esa mezcla de orgullo y de tremenda preocupación; le diría eso tan típico de ‘hijo mío, dónde te vas a meter’. Pero todos sabemos y ellos sabían lo que vale mi hermano", añadía.

La cercanía entre Francisco y el asturiano viene de largo, de cuando Fernández Artime y el entonces obispo Jorge Mario Bergoglio coincidieron en Buenos Aires. El Papa estudió en los salesianos y "siempre ha valorado la apuesta de éstos por los jóvenes y su trabajo con ellos. Y mi hermano también empezó con pastoral juvenil. Así que comparten la idea de que los jóvenes no solo son el futuro, sino que son una oportunidad para la Iglesia".

Nada sabe por ahora el salesiano –al menos nada sabía ayer– "de qué quieren que se ocupe o qué implicará el cargo", dice la hermana. Además, el nombramiento le ha pillado en pleno capítulo general de su congregación. "Está siendo un mes demasiado intenso, con la muerte de nuestra madre, el capítulo general, el nombramiento..." reconoce Rocío Fernández Artime, tan luanquina como su hermano pero en su caso afincada en Madrid.

Estos días Rocío Fernández está en Luanco y siente la cercanía de sus vecinos. Como lo sintieron los dos hermanos en los pésames de hace solo unas semanas. "Ángel Lleva a Gozón en el corazón. No vivimos aquí pero somos gozoniegos y lo seremos siempre. Queremos mucho a este pueblo –su familia es de hondas raíces en la comarca, siempre vinculados a la pesca– porque en todo momento hemos sentido que nos quieren mucho y con la muerte de mis padres nos hemos sentido muy acompañados. Para los vecinos mi hermano sigue siendo ‘Angelín’ y siento que se enorgullecen por lo sucedido".