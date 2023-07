Por suerte, cada vez son más los lugares de veraneo y espacios frecuentados en esta época del año, como el aeropuerto, campings, bares o restaurantes que, en su apuesta por un consumo y vida más sostenibles, cuentan con un sistema de recogida separada de residuos, lo que nos facilita la tarea de reciclar nuestra basura depositándola en el contenedor correspondiente.

“Por un lado, tenemos visitantes, sobre todo alemanes, franceses, ingleses, que están muy acostumbrados a reciclar, es algo muy arraigado en su estilo de vida. Por otro, están los clientes nacionales que poco a poco han ido adoptando este hábito ambiental. Nuestra obligación es poner los medios para que todos puedan reciclar y con el paso del tiempo hemos notando cómo los contenedores de basura normal, la de resto, están más vacíos porque se hace mucho más uso de los contendores de reciclaje”, explica Macarena Olivares, dueña del Camping El Carbayín, en Tapia de Casariego.

Este es uno de los 52 camping repartidos por toda Asturias que cuentan con papeleras y cubos de reciclaje amarillos y azules para que quienes los visiten puedan separar en ellos sus envases de plástico, latas, briks, papel y cartón. En el caso de El Carbayín, “cuando un cliente llega al camping le informamos de que, en un terreno aledaño, en el aparcamiento del camping, tienen a su disposición estos contenedores. También, los verdes, para el vidrio. Ellos ya separan sus residuos de forma autónoma, como lo harían en su casa, y luego los llevan a estos contenedores, de cuya recogida se encarga Cogersa (Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias). Por otro lado, también pueden solicitar que les facilitemos envases para la recogida de aceite usado y, cuando nos los devuelven llenos, nosotros los llevamos al punto de recogida que hay en el pueblo”, señala la responsable del camping.

“A nivel personal, estoy muy concienciada con el tema del reciclaje y la importancia de reducir nuestro impacto ambiental”, resalta Macarena y, por supuesto, a estos contenedores y puntos limpios van a parar también “los residuos que el camping y los trabajadores generamos en el día a día, como envases de productos de limpieza, envases que se tiran en la cafetería… y que en estas fechas se multiplican”, subraya.

Al igual que ella, son muchos los asturianos para los que reciclar ya se ha convertido en un gesto cotidiano. Este año se cumplen 25 años desde que llegase la ley que impulsó el reciclaje de envases en España y, desde entonces, tanto el compromiso ciudadano como las infraestructuras han dado grandes pasos, consiguiendo que cada vez se reciclen más envases. De hecho, según datos de Ecoembes, organización sin ánimo de lucro que gestiona el reciclaje de los residuos que se depositan en los contenedores amarillo y azul, en el primer año de recogida selectiva en la región, las toneladas de envases recicladas fueron 10.635, una cifra muy lejana a las 23.000 toneladas alcanzadas en 2022 (un 11,6% más que en 2021)

El año pasado cada ciudadano colaboró separando 24,9 kg de envases en los más de 11.500 contenedores amarillos y azules y las más de 450 papeleras de colores disponibles en otros espacios como el aeropuerto, campings, bares y restaurantes.





Verano amarillo

En vacaciones de verano aumentamos considerablemente el uso de productos como aerosoles, botellas y latas de bebidas, envoltorios de helados… Los envases mencionados van en el contenedor amarillo, destinado a envases de plástico, metálicos y briks.

No obstante, asegúrese de la composición de estos envases, para no depositarnos en el contenedor erróneo. Y recuerde que al contenedor amarillo no van todos los plásticos, solo los envases. Por lo tanto, productos como rastrillos, palas, juguetes, sombrillas o sillas, no deben depositarse allí. Su mejor lugar, si no pueden ser reutilizados, es el punto limpio.