El nuevo cardenal asturiano asume el cargo pese a "no haberlo buscado ni deseado"

El rector de los Salesianos del mundo, el asturiano Ángel Fernández Artime, ya ha aceptado ante el Papa su nombramiento como cardenal –la toma de posesión oficial será el 30 de septiembre– y tras ese encuentro con Francisco, que tuvo lugar el pasado martes, ha querido compartir algunas de sus reflexiones con sus compañeros de congregación, a los que les adelanta que podrá seguir al frente de la misma durante un año.

Pero la primera confesión que hace, muy sincera y en consonancia a la realidad de su carácter a la que se refería hace solo unos días su hermana, Rocío Fernández Artime, en LA NUEVA ESPAÑA, es llamativa: "Acepto en obediencia, sin haberlo buscado ni deseado", dice el luanquín en una carta que ha dirigido a todos "mis hermanos salesianos".

Reconoce Fernández Artime que "después de la inesperada noticia (ante todo para mí), en la que el Santo Padre, Papa Francisco, anunciaba también mi nombre entre las 21 personas que había elegido para ser ‘creados’ cardenales de la Iglesia en el próximo Consistorio, se habrán sucedido en miles de personas la pregunta: ¿Y ahora qué sucede? ¿Cómo queda la congregación?". El asturiano admite que "esas mismas preguntas me las he hecho yo".

Pero el propio Papa le ayudó a resolverlas tras la reunión mantenida esta semana. Una cita que se fraguó en la misma mañana en la que saltó la noticia de que era elegido para ser cardenal. "A la media hora del anuncio que dio en el Ángelus del pasado domingo, el Santo Padre me hizo llegar en mano una carta en la que me pedía que fuera a hablar con él en cuanto me fuera posible, a fin de acordar los tiempos necesarios en mi servicio como Rector Mayor para el bien, ante todo, de la Congregación".

El sacerdote asturiano Fernández Artime es rector mayor de la orden de Don Bosco desde 2014; a una primera elección de seis años de duración le siguió una reelección que llegaría a su fin dentro de tres años. De acuerdo a la situación, la congregación va a adelantar un año el Capítulo General para la elección de Rector Mayor, y se hará en febrero del 2025. Y, según dice el asturiano, el Papa "ha visto con buenos ojos, por el bien de nuestra congregación", que después del nombramiento como cardenal "yo pueda seguir como Rector Mayor hasta el 31 de julio de 2014". Un tiempo prudente para poner en orden todo el relevo. Tras esa fecha, presentará su renuncia. Y entonces, dice, "¿Qué me va a encomendar el Santo Padre? Todavía no me lo ha dicho y entiendo que con tanto tiempo por delante eso es lo mejor".

El salesiano luanquín cuenta también a sus compañeros que el Papa "nos pidió que rezáramos por él" y, de la misma forma, él les pide "que recéis por mi ante la perspectiva de este nuevo servicio en la Iglesia que, como hijo de Don Bosco, acepto en obediencia, sin haberlo buscado ni deseado. Nuestro Amado Padre Don Bosco es testigo de esto", confiesa.

A partir de su renuncia en julio de 2024, el gobierno "interino" de la congregación recaerá en su actual vicario, el padre Stefano Martoglio, que deberá dirigir el Capítulo del año 2025.

El papa argentino creará el próximo 30 de septiembre 21 nuevos purpurados, 18 "electores", con derecho a voto en un cónclave por ser menores de 80 años, como es el caso de Fernández Artime, y tres eméritos. De España llegarán tres nuevos purpurados: el rector salesiano natural de Luanco, el nuevo arzobispo de Madrid, monseñor José Cobo, y François-Xavier Bustillo, que ejerce en Francia como obispo de Ajaccio, en la isla de Córcega (sur).