Patricia Argüelles anima a atraer "viajeros que busquen sentirse únicos"

–La Asturias de mi infancia es la Asturias de jugar en la calle, de comer pipas en el parque, de ir sola a hacer recados a mi madre porque ella trabajaba y nos mandaba a mi hermana y a mí –qué vergüenza me daba hacer recados, pero cómo saben enseñarte las madres...–. Es la Asturias del pueblín, Pravia, lleno por las fiestas pero también vivo durante la semana y durante el fin de semana. Es en la Asturias de las fiestas de prao donde siento que se concentra el ser asturiano: la alegría, la música, el hablar con quien sea, invitar a los foráneos, bautizados "madrileños" aunque vengan de Murcia, ofrecer un culín, un bollo preñado o un trozo de empanada.

Patricia Argüelles Ania, directora de operaciones de artículos de piel desde esa cumbre del arte que es Florencia, guarda en su memoria olores "muy típicos y que además han ido cambiando con la edad. De niña, mi olor es el eucalipto, porque así olía la casa de los abuelos de Soto del Barco. Después, de rapacina, el olor de la mar por los días de veranos pasados en la playa del Aguilar con familia y después con mis amigos. Todos los días íbamos a la playa porque se sabe que los asturianos no vamos a la playa cuando hace bueno, sino cuando hay marea baja. Y después, de más mayor, el olor es el de la sidra, del Xiringüelu, de venir en verano e ir a ver a los amigos y ponernos al día alrededor de un culín".

Lo que hace hoy "no fue una vocación. Ha sido, es, un camino lleno de trabajo duro, de voluntad férrea y de optimismo. La vocación, si así se puede llamar, fue siempre querer ser mejor. Y esto unido a que ante las oportunidades me emociono, todo me ilusiona, hace que siempre haya vivido cada propuesta que he tenido, como si fuera lo mejor que me podía pasar y, por lo tanto, he sentido siempre la obligación de hacerlo lo mejor posible. Las oportunidades eso sí, han significado estar sola, fuera de casa, lejos, en otros países. Así he ido construyendo un camino profesional y vital lleno de esfuerzo, sorpresas y recompensas que me han llevado a un lugar jamás imaginado".

Empezó a viajar por la natación "y esto ya me enseñó mucho: a compartir viaje, compartir habitación, la responsabilidad de estar sola, de compartir momentos y tiempo con gente que conoces desde poco. Pero, después, me marcó mucho mi primer trabajo como becaria en París, en una multinacional del automóvil. Primer trabajo, poco pagado, apenas para pagar el alquiler parisino. No hablaba francés, pero me dijeron que siendo una multinacional todos hablaban inglés. ¡Mentira! Los franceses hablan francés. Me encontré después de una semana que o aprendía francés o con mi tutor, con mi casero, con mi vida en París, me moría de hambre y de soledad, además de no hacer mi proyecto. Me compré un libro para aprender francés, que estaba escrito en inglés porque no encontré nada en español-francés. Resultado: después de un mes chapurreaba sí o sí en francés con quien fuera".

Hizo el proyecto en tres meses: "Desde el mes y medio hablaba (o al menos eso creo) francés en el trabajo, conocí París a fondo y me propusieron continuar trabajando en la sede productiva que tenían en Jaén. De París a Jaén sin pasar por casa". Después de tantos años fuera reconoce que el carácter noble, abierto, alegre, campechano que diría alguno, del asturiano gana a todos. No hay nadie con más ganas de dar un abrazo al prójimo que un asturiano".

Trabajar en un idioma que no es tuyo "exige más, sobre todo al inicio, porque se confunde que no hablas bien con que no piensas bien y toca hacer el doble mientras perfeccionas el idioma. Pero por ser mujer nunca me lo han puesto ni más fácil ni más difícil. Me han exigido como a mis compañeros y yo he trabajado a su mismo nivel y entrega. La época un poco más complicada de gestionar han sido mis comienzos en el mundo del automóvil, en edad temprana, conviviendo con retazos de masculinidad mal entendida en clientes importantes. En aquella época existían algunos responsables que habían vivido una vida laboral donde los acuerdos con proveedores se festejaban en clubes. Algún ‘no’ he tenido que decir y alguna precaución de no quedarme sola en momentos puntuales. Por el resto, todo esto sirve en la vida normal como en el trabajo".

Asturias es "una gran desconocida. Cuando hablo de Asturias tengo que referirme siempre a Galicia o al País Vasco, como la región ‘al lado de’. Si se piensa en turismo el Camino de Santiago posiciona a Galicia en el mapa. Si se habla de naturaleza, el País Vasco gana en visibilidad en el extranjero. ¿Qué espacio le queda a Asturias? Pienso mucho en cómo me gustaría que nos vieran en el extranjero y, seguramente, por el trabajo que hago, la excelencia, el lujo entendido como hacer algo destinado a pocos, es el único modo de destacar hoy, porque tantos otros países se llevan fácilmente la parte del pastel de costes reducidos y cantidades altas. Hablo también de estructuras hoteleras de ese nivel, de restaurantes, de experiencias turísticas que nos alejen de las masas y traigan a Asturias viajeros únicos que busquen sentirse únicos. Lo mismo para la actividad empresarial, dar productos únicos que nos alejen del sembrao".

De los italianos admira "la capacidad empresarial que tienen. Todos quieren tener una empresa, por pequeña que sea. El territorio industrial en Italia está hecho de empresas medianas, con propietarios que se han hecho a sí mismos y que han sabido vender muy bien el made in Italy. Pero non es un ‘made in’ vacío, no, han hecho del artesanado industrial un valor reconocido y con altísima calidad. Han cogido cosas únicas, artesanales, que hacían sus padres, sus abuelos, y lo han convertido en valor, creando empresas alrededor de esta exclusividad".

Influencias positivas: "Mi madre siempre me ha animado a salir, a viajar, a ser independiente. Mi padre, que siempre ha relativizado mis éxitos y mis fracasos. Mis hermanas, sostenedoras y espectadoras de esta hermana viajante que cuando volvía a casa se convertía en la estrella. Mis entrenadores de natación Emilio y Marcos, qué grandes, me han enseñado disciplina, esfuerzo y responsabilidad, como para diez vidas. Mi marido, que es mi mejor consejero, siempre ha sido el pilar silencioso y presente en el que construir mis ganas de trabajar, de progresar. Mi jefe hoy, Massimo, es una de las referencias más importantes que he tenido y del que continúo aprendiendo. Una persona excepcional que inspira y exige".

Las calles en Florencia "te transportan a una historia de hace siglos donde el gusto por la manufactura excelente, por el lujo de esa época, el gusto por el arte en todas sus manifestaciones transformó esta ciudad en su momento y esa energía, ese legado del gusto por el arte sublime, llega hasta hoy. Lo que menos me gusta de Florencia es el turismo del exceso, de garrafón, que lo eclipsa todo. Un turismo que corre por la ciudad con la cabeza baja, mirando el navegador que le lleva a la próxima parada, porque tiene que hacer el post con las cinco maravillas florentinas en un fin de semana".

A ese turista le diría que "por el precio de un bocadillo mal comido en medio de la calle comes una plato de pasta con carne de jabalí que te mueres. Que, en lugar de mirar solo el navegador y los like del último post, si levantas la cabeza ves la cabeza de toro del Duomo que te cuenta una leyenda florentina de traición e ironía, y si miras verás las piedras incisas en muchas calles con líneas que señalan hasta dónde llegó el agua del Arno en las diversas inundaciones de la ciudad, una de las cuales tuvo como resultado la excomunión del Arno".