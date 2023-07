Coca pide imprimir en la marca Asturias el ADN emprendedor e innovador

J. Andrés Coca Stefaniak (Londres). Ovetense, es catedrático de Turismo y director de Investigación del Departamento de Empresariales y Estrategia en la Universidad de Greenwich, codirector de la revista «International Journal of Tourism Cities» y corredactor del libro «Routledge Handbook of Tourism Cities». La experiencia de vivir en Inglaterra y después en Estados Unidos, Holanda y Escocia le ayudó a ver el mundo «de una forma diferente».

Una realidad de ayer y una alternativa de mañana en la pizarra imaginaria e imaginativa de J. Andrés Coca Stefaniak, catedrático de Turismo y director de Investigación del Departamento de Empresariales y Estrategia en la Universidad de Greenwich: "El declive de la siderurgia y la minería es algo de lo que parece que Asturias aún no se ha recuperado totalmente. Para ser una región con una economía competitiva, Asturias debería fomentar más el sector industrial. En el desarrollo del turismo se ha avanzado mucho, aunque aún quedaría mucho potencial por explotar, sobre todo en lo referente a la promoción de un turismo sostenible –activo y cultural– a nivel urbano y rural. Esto adquirirá más peso en un futuro relativamente cercano, sobre todo para atraer turistas jóvenes con valores que aprecian la autenticidad de un destino turístico, y en la sostenibilidad en la protección del medio ambiente".

Asturias es una región de emigrantes: "El emigrante de hoy sale a probar suerte con un nivel de formación muy superior. Es clave. Adaptarse a otros lugares, sobre todo en el extranjero, es un desafío que muchos subestiman. Si se tiene un nivel de formación elevado y algo de experiencia profesional es más fácil ser competitivo para encontrar un puesto de trabajo con perspectivas de futuro y remuneración aceptable".

Lanzadera de emociones: "La Asturias de mi infancia era igual de guapa que la de hoy. Ahora es más cosmopolita, pero la gente sigue siendo igual de auténtica en su forma de ser y sus tradiciones. Mis primeros recuerdos me los traen los prados de Las Caldas en familia los fines de semana. El mercado antiguo del Fontán, donde solía ir los sábados a hacer la compra con mi padre. Además, estaban las salidas al monte con el Grupo de Montaña Auseva, mis comienzos en el parvulario del colegio de la Gesta en Oviedo para después continuar desde primero de EGB en el colegio Loyola de los Padres Escolapios. ¡Buf! Muy buenos recuerdos, pero pocas cosas te transportan más en el tiempo que unas castañas asadas, unos pinchos en una sidrería o una excursión por la Cordillera Cantábrica con el móvil apagado".

Sus primeros viajes al extranjero fueron a Polonia "para visitar a mis abuelos por parte materna cuando aún existía el Telón de Acero. Se podría escribir un libro basado en nuestras aventuras atravesando Francia, Alemania y parte de Polonia en coche en una época en la que no había ni GPS, ni aire acondicionado, ni internet para reservar una habitación en un hostal. Después de hacer el examen de selectividad estudié Ingeniería Superior de Minas en la Universidad de Nottingham y después en el Imperial College de Londres, en una época en la que los estudios universitarios en el Reino Unido eran gratis para los ciudadanos de la UE. Estudiar y hacer exámenes en otro idioma fue un desafío importante. También lo fue vivir en una cultura distinta a la española, aunque el orbayu asturiano ya me curtió algo para el clima que me esperaba. Todo esto me llevó a ser más independiente. Me tocó aprender a cocinar".

Ha tenido "la inmensa fortuna de haber trabajado tanto en el sector privado como en el público, y en profesiones muy diferentes como la minería, el petróleo, la gestión de centros urbanos y la docencia a nivel universitario en temáticas como turismo, marketing y gestión de empresas. Sin embargo, estas oportunidades no aparecieron por casualidad. La ‘suerte’ hay que trabajársela. El éxito, todavía más. Por mucho tiempo que uno viva en otro país, nunca dejará de ser extranjero. Hay que adaptarse a la forma de trabajar del país donde se vive, a su ámbito laboral, y además aportar conocimientos o experiencia que, como extranjero, otros no tienen. El trabajo en sectores tan diferentes ha llevado consigo niveles importantes de sacrificio, perseverancia, formación continua y resiliencia. No obstante, el haber trabajado como minero, vigilante de mina, jefe de relevo, ingeniero de proyectos, ingeniero de sondeos de petróleo en el Mar del Norte y director de proyectos con presupuestos de varios millones de euros, financiados por la Unión Europea, me hacen ser hoy mejor profesor en la Universidad. Es mucho más fácil conectar con mis estudiantes, con profesionales fuera del ámbito académico, investigadores en diferentes campos y con la gente en general".

Otra parada asturiana: "El turista del norte de Europa que ha viajado a Asturias siempre vuelve. Paisajes fabulosos de mar y montaña, una cocina diversa, sana y en muchos aspectos afín a la de países del norte y centro de Europa, a los que también nos unen en muchos sentidos nuestras raíces celtas. Incluso el clima es parecido, sin los calores de otras partes, aunque a veces toque salir a pasear por la playa con paraguas".

Asturias tiene "siglos de historia de comercio e intercambio de ideas con otros países. Eso une y quizá se debería explotar más en la promoción de nuestra región como lugar para visitar, invertir y donde, cómo no, venir a vivir. Si bien los asturianos somos acérrimos defensores de lo nuestro también somos nuestros peores detractores. Tenemos tendencia a ser demasiado críticos con nosotros mismos y nuestro entorno, pero, sobre todo, no sabemos vender lo nuestro tan bien como lo hacen otras regiones de España y países allende nuestras fronteras".

Defiende Coca Stefaniak "una visión que vaya más allá del turismo. Se necesitan proyectos de ciudades y lugares más sostenibles en todos los sentidos, no solo en lo referente al medio ambiente, sino también la calidad de vida y de la oferta laboral. Un medio urbano y rural donde la palabra ‘smart’ no se asocie solamente con la tecnología, sino la forma de pensar de la gente y con industrias punteras que vuelvan a poner a Asturias en el radar de la inversión internacional".

La Universidad tiene un papel fundamental "a través de los valores que inculca a las nuevas generaciones. Asturias siempre ha sido cuna de emprendedores, innovadores y gente con imaginación que no se daba por vencida fácilmente. Este ADN tiene que quedar reflejado en la marca Asturias de forma que tanto el inversor, como el turista y el asturiano de a pie se vean reflejados en esa propuesta de futuro".

Sus padres han tenido una influencia "fundamental en mi vida tanto por sus logros profesionales como por su habilidad para aprender idiomas, su visión del mundo más allá de nuestras fronteras, y por el ejemplo que me dieron de no olvidar nunca sus orígenes. Además, tuve maestros con mucho carisma en el colegio Loyola. También, he tenido la fortuna de contar con grandes mentores que me han apoyado y animado en todos los desafíos que me he propuesto tanto a nivel personal como laboral. Por último, pero por encima de todo, mi esposa y mi hija son mi mayor fuente de inspiración para evolucionar como persona día a día. Por mucho que nos apasione el trabajo, eso tampoco lo es todo en la vida".

Ánimo a los que vienen detrás y valor y humildad, pero también "espíritu emprendedor y de superación personal, nunca darse por vencido (¡nunca!), y también tener expectativas realistas respecto a las metas que uno se marca a corto plazo. Adquirir una formación sólida y con salidas profesionales tangibles es fundamental. También aprender idiomas. Estando fuera de Asturias uno pasa a ser un embajador de nuestra región y eso hay que asumirlo e interiorizarlo. Al no estar ya entre nuestra gente, hay que dar la imagen que queremos que otros tengan de Asturias, a través de nuestros valores, trabajo y forma diaria de relacionarnos con un nuevo entorno".