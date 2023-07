Pixán propone una "llectura musical" de la poesía del Padre Galo

Los caminos del tenor Joaquín Pixán y el poeta Fernán Coronas se vuelven a encontrar. La publicación de "Fernán-Coronas, una llectura musical", un libro que incluye un DVD, engarza la música de Pixán con la poesía del Padre Galo. Según evoca el cantante, "hace casi 30 años ya, en mayo de 1993, se celebraba la Selmana de les Lletres Asturianes y dentro de ella una exposición sobre el padre Galo, la imposición de su nombre al colegio público de Valdés y un concierto en la iglesia de Luarca donde interpreté tres canciones inspiradas en tres poemas de Coronas que musicó Manuel Fernández Avello".

Una experiencia que renació con los premios "Princesa de Asturias" del año pasado en los que el padre Galo tuvo "un protagonismo especial. De ahí nació esta iniciativa creativa, la de seguir investigando en la obra lírica del sacerdote y poeta desde la música".

El proyecto tiene como finalidad "componer músicas que sirvan a los poemas de Fernán-Coronas en lenguaje musical, en formato de canción de concierto –la también llamada canción elaborada– para voz y piano. Estas composiciones están abiertas a formaciones de pequeño formato".

Destaca Pixán que la selección de los poemas musicados tiene dos direcciones: la primera se centra en la fala; del occidente asturiano; la segunda en un poemario inédito en italiano. Según todos los especialistas en literatura asturiana, filólogos y escritores, señala el tenor, "Fernán-Coronas es el punto de referencia fundamental en el resurgimiento de la llingua del Occidente de Asturias, justo donde yo nací. Es por tanto la fala de mis mayores, mi fala materna, en suma, por lo que me siento muy unido a su obra en este sentido. Pero también a su otra vertiente: la de conocedor de muchos idiomas en los que escribió, entre otros, italiano. Es otra lengua que para mí es algo natural, ya que fue una de las bases de mi formación artística tanto en la Scala de Milán, como con maestras y maestros de canto italianos y, naturalmente, una lengua utilizada en mi larga carrera profesional cotidianamente, casi en cada concierto".

Era inevitable, entonces, "unir esas dos lenguas –una la materna y la otra la de las grandes músicas inspiradas en ella, el italiano– en forma de canciones con la base de la obra lírica del padre Galo. Sirva también este proyecto como una contribución a popularizar y difundir su obra, que es, sin duda alguna, una de las más relevantes de la cultura asturiana".

Pixán destacó ayer a LA NUEVA ESPAÑA que "dada la amplitud de la producción poética del Padre Galo y, sobre todo, su variedad me permitió explorar recursos musicales para extraer la musicalidad que todo poema tiene. Su poema dedicado a la Giralda me dio la oportunidad de expresarme en clave andaluza a la hora de musicar este texto que él tituló ‘Vieya Xiralda’. Este hermanamiento que se produce entre Asturias y Andalucía a través de esta canción me permite también sacar esa vena andaluza que seguramente tenemos en nuestros genes más de lo que pensamos".

El Auditorio del Conservatorio de Luarca –donde murió el padre Galo y junto a Cadavedo, donde nació– acogió el pasado 29 de abril un emocionante recital de 14 canciones con música original de Pixán y otras cuatro musicadas por Manuel Fernández Avello, a partir de una selección de poemas originales en faliella. También hubo cinco nuevas canciones musicadas a partir de los poemas que Galo escribió originalmente en italiano. A Pixán lo acompañaron la soprano Dolores Granados, la voz folk Marta Arbas y de las Voces Blancas del Nalón. Como instrumentistas estuvieron Eve Kerloc ́h (piano), Javier Romero (chelo) y María Álvarez (acordeón).