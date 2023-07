La recuperación neuronal de Ramón Finca le convirtió en cantante

"A veces tiene que haber oscuridad para que luego haya luz". Lo afirma el músico Ramón Finca, al que un grave accidente de tráfico en moto le cambió la vida a finales del año 2020. Físicamente, por las secuelas sufridas, y también en el ámbito laboral. Ya caía la noche cuando Finca perdió el control de su rueda trasera. Ocurrió en la falda del Monte Naranco, a donde había acudido para disfrutar de una de sus pasiones, la fotografía. Un vecino le encontró y llamó a la ambulancia. "Tuve mucha suerte", confiesa Finca, que fue trasladado al HUCA. Sufrió una fractura de cráneo y comió con pajitas durante dos meses. Jamás olvidará aquel día.

Antes del suceso Ramón Finca era profesor de piano y músicas modernas en el Conservatorio de Oviedo. Allí llevaba más de una década. Las lesiones fueron severas, el casco no pudo amortiguar el impacto. "Me fracturé de todo: parte del cráneo, clavícula, tobillos, las manos se resintieron…", cuenta Finca, que dio un "giro de timón" y encontró en el canto una vía para amenizar su recuperación. El resultado es muy tangible ahora, ya que saca disco: "Vuelo modo Peter Pan". Con diez canciones, dice Finca que es "el comienzo de algo nuevo a través de un trauma". "Siempre me había gustado cantar, y sacar disco era un anhelo y un camino oculto que estaba por ver la luz. Aunque ni por asomo lo había pensado antes del accidente", señala.

Buena culpa de esa incursión en el mundo de la canción la tienen los servicios médicos que siguieron su evolución. "Sentí que era el momento, los servicios de Psiquiatría y Neurología me lo recomendaron para favorecer la recuperación neuronal", explica el ovetense que ahora reside en Gijón, en la zona del Muro de la playa de San Lorenzo. El traslado de ciudad (antes vivía en Oviedo) también tuvo que ver con lo sucedido. "Me dijeron que el contacto con la naturaleza podía venirme bien y me encanta el mar, tengo familia en Luanco y un alma aventurera. Quería experimentar", sostiene Ramón Finca, que no duda en considerar el accidente que sufrió como "un clic" que le llevó a apostar por un cambio vital. Y para eso, el nuevo entorno sentía que le ayudaba más: "Gijón es más aperturista, hay menos miedo al qué dirán", apunta Finca ya trasladado al Conservatorio gijonés. Eso sí, sus aventuras al piano son limitadas. "Si me pongo a tocar más de 45 minutos, ya me empieza a doler", cuenta.

En los temas que abarca el disco el artista busca transmitir una "atmósfera optimista" para tratar de olvidar las dificultades que atravesó. "Hay connotaciones de surf, pop, blues... y temáticas reivindicativas", sostiene Finca, que aboga por "dar voz a la concienciación social". Para él, este trabajo musical representa una "historia de superación, de resiliencia y de salvar obstáculos".

"Cuando pasas por esa oscuridad que fue a la que me llevó el accidente se siente más empatía, se abre la brújula social", confiesa el artista. "Cantábrico" es una de las piezas que ofrece el disco y habla sobre los encantos del mar que baña las costas asturianas. Otra es "El arte de no depender", de tintes colectivistas y con cierto mensaje antiautoritario.

El proceso creativo no estuvo exento de complicaciones, y no solo por las limitaciones físicas que derivaron del accidente de tráfico. "Fueron unas circunstancias especiales. Me declararon enfermedad profesional en los dedos, síndrome postconmocional y trastorno de estrés postraumático", manifiesta Ramón Finca, que incide en la "larga" recuperación con "incontables sesiones de neurofunción".

A la problemática ecuación hay que sumar el hecho de que todo tuvo lugar cuando la pandemia del covid limitaba la vida social. "Fue duro porque vivía solo y por el covid mucha gente no se atrevía a venir a visitarme", indica. Se tomó el proceso con "pausa" y si el disco salió adelante fue porque al final no le faltó el inestimable apoyo de sus amigos. "Venían a casa con guitarras, pianos... y yo pensaba en las estructuras y melodías", afirma Finca, que no duda en extraer una lección de lo que le ha ocurrido. "De los traumas se sacan cosas positivas y la ayuda externa fue fundamental para ello", proclama.

"Las ideas se pusieron en su sitio; fue una mezcla entre musicoterapia y liberación espiritual", admite el artista ovetense, para el que el desarrollo de este inesperado disco ha conllevado un gran aprendizaje. "Es el reflejo del efecto regenerador y terapéutico que la música puede tener en un proceso de recuperación físico y neuronal, en este caso a través de la voz", asevera. Y eso que también se topó con impedimentos para sobreponerse a las lesiones. "Al no tener pasaporte covid me negaron el acceso en gimnasios o centros de rehabilitación", comenta. Pero en su caso había un motivo detrás de falta de inmunización ya que "tenía el diagnóstico de que no podía vacunarme". El artista ovetense dice que ya se encuentra en un momento de "mayor fluidez" a la hora de expresarse y moverse y el fantasma del accidente, poco a poco, va quedando atrás. De cara al futuro, prefiere no pensar mucho. "No tengo una bola de cristal, me siento afortunado".