Paquita Suárez Coalla anima a imitar "el dinamismo de la sociedad neoyorquina"

La escritora Paquita Suárez Coalla llegó a Nueva York y quedó impresionada: "La diversidad de la gente y la oportunidad que esta diversidad te da de saber que los otros también existen. Viajar a diario en un metro con personas de cualquier rincón del planeta es, humanamente, muy enriquecedor. Me gustan también mis estudiantes. Estudiantes que llegaron a la Universidad por los senderos más escarpados de la vida, emigrantes o hijos de emigrantes que escriben su biografía en los márgenes del cuaderno oficial".

Esa marginalidad en la que les ha tocado vivir "no los deja apreciar, en muchas ocasiones, todo el capital con el que llegan, con tradiciones y culturas milenarias incorporadas en su piel. Parte de mi tarea como educadora es ayudarlos a reconocer ese capital, animarlos a que no lo pierdan y a que lo transmitan, si los tienen o cuando los tengan, a sus propios hijos".

Le cansa la dimensión de la ciudad, "me molesta que no tenga plazas, me disgusta el proceso feroz de gentrificación al que la están sometiendo. Me irrita esa sensación de tener que estar produciendo constantemente y, más que nada, la paranoia que existe en este país con la seguridad".

Cogemos el metro a la estación del Pasado: "Una Asturias con unas diferencias de clase demasiado acentuadas, al menos en las zonas rurales. El médico, el cura y los maestros gozaban de una serie de privilegios que nadie se atrevía a tocar. Las cosas empezaron a cambiar cuando llegó la democracia, aunque tampoco tanto para que los hijos de las maestras y del médico dejaran de tener un trato especial".

Vive amparada en la memoria: "Tiene una especie de poder analgésico, pero una de las imágenes recurrentes es la de los domingos cuando íbamos de madrugada mi hermana y yo con mi padre y mi abuela al mercáu de Grau a vender conejos y otras cosas que nos sobraban de la cosecha, ajos y cebollas principalmente. Había que levantarse muy temprano, todavía de noche, para que los compradores, que eran dueños del pequeño comercio, tuvieran la mercancía lista para abrir sus tiendas a las nueve. Cuanto primero llegaras a la plaza, mejor, y yo vivía con fascinación aquella experiencia de la luz abriéndose paso en la oscuridad a las cinco o cinco y media de la mañana, pero me imagino que la mayor fascinación procedía de la fuerza de este ritual".

Su primer viaje fue "a Argentina en el año 90. Yo era becaria de investigación en el Departamento de Crítica Literaria, y estaba haciendo la tesis sobre la obra de Adolfo Bioy Casares, así que estuve tres meses en Buenos Aires en el 90 y otros dos en el 91. No entendí mucho. Volví a Asturias con anécdotas, con el cantito porteño metido en el oído y con la satisfacción de haber trabajado con Ana María Barrenechea y de haber conocido a Bioy Casares, con quien iba a comer todas las semanas a La Biela. Luego, en el 93, ya con el título de doctora, llegué a la Universidad del Estado de México, en Toluca, como profesora invitada. En México me abrieron todas las puertas que habían quedado cerradas en España, y me trataron muy bien, pero allí pude ver los estragos que había causado y seguía causando la colonia. Me incomodaba reconocer que por esas mismas puertas por las que yo entraba sin ningún problema, jamás entraría una buena parte de la población mexicana, sobre todo la población indígena. Cuando en el 94 me vine a vivir a Nueva York, entendí de golpe el resto de la película".

Cuando se llega a un sitio nuevo "nadie te está esperando con una guía para decirte por dónde tienes que ir. Vienes con un bagaje que hay que poner a funcionar en un contexto diferente y no siempre funciona. Aunque no sabía inglés, no puedo decir que el idioma fuera la mayor barrera que me encontré para avanzar profesionalmente, porque la presencia del español en Nueva York es enorme y en el trabajo me muevo en esferas en las que se habla castellano. Lo más difícil ha sido entender esos códigos para los que no siempre tienes traducción, pero en general la Universidad estadounidense es bastante porosa y me he beneficiado de eso. La diversidad del estudiantado también ha sido muy enriquecedora. Y no hablo solo de la diversidad cultural; me refiero a que en un mismo grupo tenemos alumnos de todas las edades y procedentes de cualquier especialidad, y eso te obliga a orientar la instrucción de otra manera".

Cuando vives fuera "acabas viendo el lugar del que vienes a través del filtro afectivo y sentimental. Se amplifica lo bueno, y lo conviertes de una manera muy esquemática en el paraíso. De todos modos, yo soy consciente de que los paraísos están llenos de zonas grises, y que la felicidad también es dolorosa. Todavía existe en Asturias un estilo de vida que mucho desearía que fuera exportable a los Estados Unidos, aunque sospecho que lo que está ocurriendo es lo contrario, se están abriendo los brazos sin ningún cuestionamiento al ‘American way of life’".

Le gusta que "aún no se haya acabado con ciertos rituales, que la gente vuelva a su casa a comer al mediodía –aunque también esto va desapareciendo–, que se respete la idea del descanso, que las vacaciones sean sagradas. Se debería reconocer el patrimonio natural tan rico que tenemos y usarlo con cierta sabiduría, evitando a toda costa que las aldeas se conviertan en suburbios cuya única función sea la de ir a dormir. Me imagino que esto es algo inevitable, porque el fin de la agricultura tradicional representó la destrucción de la comunidad que se generaba en torno al trabajo en el campo".

Matiz: "De Asturias, supongo que ocurre en toda España, no me gusta ese gesto de ponerle la zancadilla al que hace algo, de arrinconar al que destaca, de cerrar la boca para no felicitar al que merece ser felicitado. Es algo que admiro de aquí, la celebración de los demás". Sería oportuno imitar "el dinamismo de la sociedad neoyorquina. Su mayor apertura a lo nuevo, su apoyo a las iniciativas originales, su defensa de la creatividad. Sin abandonar la tradición, que no debe hacerse, sería bueno incorporar otras experiencias y rentabilizar la presencia de los emigrantes para crear una sociedad culturalmente más rica. En el campo de la educación, que es en el que me muevo, convencer a la gente de que cualquier edad es buena para estudiar".

Última parada: Nostalgia. Echa de menos "un estar allí, un estar sabiendo que perteneces. Me estremece recordar el paisaje que se ve desde mi casa en Grullos, la huerta de mis padres, las montañas que demarcaban, durante mi infancia, el mundo conocido". Y reclama la "oficialidad del asturiano. Una comunidad que no es capaz de valorar y proteger su patrimonio lingüístico necesita madurar y quitarse de encima los complejos que tiene que tener quien se sonroja por validar la lengua del pueblo. La lengua es un espacio de encuentro extremadamente poderoso que los asturianos nos negamos".