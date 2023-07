Las joyas de las parroquias  salen de fiesta

Cuando el pasado mes de mayo la Guardia Civil detenía a dos personas por llevar a cabo casi un centenar de robos en iglesias de Cantabria, Asturias y Palencia, desde el Arzobispado de Oviedo matizaban que en el caso de Asturias los robos habían sido de poca enjundia.

Destrozos y algún "cepillo" fueron el botín escaso de los ladrones. "No hemos tenido grandes disgustos en los últimos años", sostiene Otilia Requejo, directora del Museo de la Iglesia ubicado en la catedral de Oviedo refiriéndose a la pérdida de bienes artísticos. Precisametne, el centro museístico que dirige se creó hace años no solo para albergar y lucir las joyas catedralicias. También para "salvaguardar aquellos bienes de las parroquias que estaban sin seguridad ni una adecuada conservación. Hay que tener en cuenta que a finales del siglo XIX y durante décadas del siglo XX, tanto por la guerra civil como por la despoblación del campo y otras circunstancias, la situación en general del patrimonio era delicado. Se desamortizaron muchos bienes eclesiásticos y no se siguieron dando uso, y lo mismo pasó con el mobiliario y objetos litúrgicos", relata.

También influyó, y mucho, el Concilio Vaticano II y sus instrucciones para que se primara la sencillez en la liturgia, "lo que llevó a que se apartaran aquellos objetos más artísticos", añade Requejo.

Conscientes de todo ello, el que fuera durante años director del Museo de la Iglesia, el sacerdote Ramón Platero Fernández-Candaosa, (fallecido en 2010) y Agustín Hevia, canónigo de la catedral y exdirector del Archivo Diocesano, "fueron por las parroquias para concienciar a párrocos y feligreses de la necesidad de proteger esos bienes y depositarlos en el museo", recuerda Requejo.

Una tarea un tanto "ingrata" por las malas interpretaciones que suelen darse entre los vecinos. "La custodia no significa que las parroquias se queden sin esos bienes, ni que el Museo o el arzobispado se los lleven para ellos. Entre otras cosas, se es perfectamente consciente del enorme vínculo que muchos de esos artículos tienen con los parroquianos", añade la directora.

A Requejo le gusta decir que el Museo de la Iglesia es un "museo vivo, porque es el único en el que cada año hay salidas y entradas de las mismas piezas. Porque determinadas parroquias se llevan su cruz, su copón, o su corona para las celebraciones más solemnes. Año tras año. Y luego, vuelven a aquí, donde se les da la mejor protección. En vez de meter esas joyas en una caja fuerte están aquí, en el Museo. Lo que permite que los vecinos de las parroquias sientan el orgullo de ver que los suyos son bienes museables y, a la vez, tener la garantía de que está perfectamente registrada la propiedad de ese bien".

Para esas salidas anuales, donde las custodias, cálices, copones o coronas siguen cumpliendo su función litúrgica, el Museo se ha dotado de unas cajas de madera echas a medida, para encajar las piezas, que no sufran yque el viaje se haga con todas las garantías. "No es un traslado como las de las obras de ‘El Prado’, pero casi", dice con humor Otilia Requejo.

Cuatro ejemplos de esas joyas viajeras están en la talla de Santa Lucía de la parroquia de San Isidoro el Real de Oviedo. Una talla del siglo XVI que sale a su parroquia cuando procede "y el resto del año está aquí, en un lugar destacado", dice Requejo.

También cita la experta un cáliz de plata sobredorada, con piedras y esmaltes, del siglo XVII, propiedad de la Colegiata de Santa María la mayor de Pravia. Que nunca falta a su fiesta.

Otra que se lleva todos los años a su festejo es la corona de la Virgen María, una obra "magnífica" del siglo XVIII, de la parroquia de Santiago de la Barca (Salas), con la que procesiona la patrona.

Es viajera, también, la Cruz de San Salvador de Fuentes, de Villaviciosa. "Es la reproducción de la original", avisa Otilia Requejo. Aún así, una maravilla románica con una larga historia. "Hubo años en los que proliferaron en España agentes de coleccionistas y agentes de museos que se dedican a ir por los pueblos a captar bienes. La cruz original está en el museo de Nueva York. Con motivo de la exposición ‘Orígenes’, en 1993, se pidió autorización para hacer una reproducción y es esta. Esta cruz salió este año a la parroquia, la llevé yo, porque se hizo el calendario diocesano con ella".

Y quizá, la joya más reciente que entró al museo con el compromiso de que sería lucida en sus fiestas ante sus vecinos es un conjunto eucarístico de copón y arqueta realizado en exquisita orfebrería de plata procedente de la parroquia de Santa María de Colombres, en Ribadedeva. Una de las contadas obras de plata religiosas elaboradas en los virreinatos americanos, y que en su mayoría eran dádibas de los indianos a sus lugares de origen. El copón, de escasa altura –para ser colocado dentro de la arqueta–, está elaborado con plata de considerable grosor y muestra un cuerpo hexagonal; en la parte delantera de la tapa, se lee la siguiente inscripción: "Soi de Santa María de Colonbres, Para el dibinisimo Sacramentado, a debosion de sv bienechor, don Manuel Rvbin, Año 1748". Manuel Rubín, era oriundo de Pimiango, y probablemente de joven abandonó Asturias y se marchó a América en busca de una vida mejor. Se sabe que llegó a ocupar el cargo de alguacil mayor de Cholula, un barrio de Puebla. El copón y la arqueta fueron salvados de la desaparición durante la guerra, y fueron custodiados ante el peligro de robos por una de las vecinas de la parroquia hasta hace muy poco, que se cedió al Museo de la Iglesia. Solo para su depósito. Como muchas otras. "Los vecinos tienen que estar muy tranquilos. Son bienes de sus parroquias y así seguirá siendo", ratifica Requejo. Y son bienes que salen de fiesta.