¿Por qué hacemos cola en vacaciones?

Todo el año trabajando tiene como recompensa los escasos días libres que componen las vacaciones estivales. Sin embargo, no hay lugar de veraneo donde la gente no se empeñe en concentrarse en la entrada de una tienda, haga cola para comprar un gofre o para cenar en un restaurante. Filas de personas que, en zonas como Churruca y Arenal, los chiringuitos desde Samil a Alcabre, y enclaves turísticos por excelencia como Sanxenxo, fácilmente dan la vuelta a la esquina. Y, lejos de sorprender a los transeúntes observadores o de indignar a quienes mantienen su posición en la cola estoicamente, levantan sentimientos de curiosidad, deseo de participar e incluso comprensión entre unos y otros, por el acto de perder el tiempo. Si cualquiera hiciera la suma de horas que hace cola en su momento más valioso del año, las vacaciones, se quedaría helado al darse cuenta de cómo emplea los días que han costado tanto conseguir.

“No es perder el tiempo o al menos no es como lo entendemos. Las personas que hacen cola no sienten que tiran el tiempo, sino que participan de algo”, aclara el investigador en Sociología de la Universidade de Santiago (USC) y experto en Posmodernidad e identidades congeladas, Jorge García.

El profesor muestra sin tapujos al ser humano como un animal eminentemente social y sus implicaciones son, muchas veces, diluirse en la masa. “Nuestro comportamiento es social, a veces sacrificamos el ‘yo’ por el ‘yo colectivo’. Es una renuncia que nos compensa porque es el precio de la construcción social. Esto significa que muchas veces tomamos decisiones en base a lo que hacen los demás. Es un comportamiento emocional y lo hacemos porque necesitamos sentirnos dentro de ese grupo. Estar fuera da miedo. Así se crean una serie de códigos que, en ocasiones, son una auténtica chorrada, pero se basa en vivir la experiencia”, ahonda. Según explica forma parte de la estructuración social “hacer lo que hacen mis semejantes”.

“Lo que predomina en nuestra sociedad son las tendencias, se imponen y nos marcan cómo vestir, lo que se debe comprar, lo que ver en el cine o qué series seguir. Esto ocurre porque en cierta medida, el ser humano es gregario, así la moda (entendido como lo más extendido) y comportamientos repetitivos están también relacionados con el modelo capitalista, al entender el éxito como poder acceder a determinadas cosas, poder comprarlas y mostrar que podemos. Si estuviéramos en una isla desierta sin nadie ante quien demostrar nuestra capacidad para acceder a ‘eso’, sería un fracaso”, explica el sociólogo.

En este contexto las redes sociales sirven como catapulta de la imagen que una persona quiere dar de sí misma. “Fomentan el seguimiento de la tendencia. ¿Qué está a la moda, comer en el restaurante nuevo del Puerto? Pues yo voy y muestro que he vivido esa experiencia”, dice.

De manera sencilla (que sea fácil de entender) explica que “en los tiempos de los hombres de las cavernas este comportamiento condicionado por el grupo era fundamental para sobrevivir. Ahora, lo que era una actitud en base a un criterio racional ha cambiado. Así, esa mentalidad de rebaño, de turba, es un comportamiento emocional”. Cuenta que lo hacemos porque, aunque existen personas que tienden a lo contrario y buscan la desconexión o se reafirman como librepensadores, “no es lo normal, porque solos nos vemos indefinidos, incapaces”, sentencia.

Hacer fila es un ritual

Al vivir en sociedad hay una serie de reglas no escritas que las personas van aceptando. “Porque vivir fuera de ellas puede parecer una tragedia, como no estar haciendo algo bien”, apunta el profesor de la USC, que subraya que hay multitud de ritos que lo potencian y que van desde las fiestas, las colas para consumir algo o los sitios que se visitan, por ejemplo. “Lo hacemos porque no queremos ser diferentes, sino tener una experiencia compartida con nuestros semejantes”.

Recogiendo el testigo del sociólogo y filósofo francés, Émile Durkheim, el profesor García hace mención del peso de la ‘conciencia colectiva’. Este término, acuñado en el siglo XIX, parece resumir el potente efecto que el grupo (nuestros semejantes, amigos o las personas con las que nos medimos) tiene sobre cada uno de manera independiente. “Tendemos a vivir agrupados, lo que nos va es el grupo. Y hay un pensamiento grupal que se extiende entre los miembros unificándolo todo a través de estos comportamientos comunes. Como ir todos a cenar a tal restaurante porque está de moda o comprar esas zapatillas porque se llevan, ¿quién las lleva? todo nuestro mundo de referencia. De este modo, el razonamiento individual cede espacio por uno colectivo. Por eso vamos a ciertos los eventos deportivos o a conciertos”.

García añade que se trata de un comportamiento gregario porque el ser humano vive en grupo. “Es educacional y lo necesitamos por estabilidad emocional”. Y pone como ejemplo la moda que, salvo que se busque a conciencia lo contrario (subrayar la diferencia), lo que más necesita mostrar alguien es que es una persona que va en sintonía con los demás”.

El sociólogo indica que, de este modo, “la forma de comportarse de alguien tiene más que ver con la respuesta que recibe de los demás”, prevaleciendo el ‘yo colectivo’ sobre los gustos o decisiones individuales. Y que en parte por eso tendemos a juntarnos con personas parecidas en valores y gustos. Algo que “nos sigue ayudando a sobrevivir porque nuestra existencia va ligada al grupo”. Y termina señalando que es interaccionismo simbólico, por el que la personalidad se forma en el proceso de socialización en función de la respuesta de los nos rodean, también la realidad.