Fallece Zhanna D'Art a los 39 años por una posible desnutrición. Esta influencer rusa era crudivegana y difundía su dieta en redes sociales. Durante los últimos años, solo había comido frutas, brotes de girasol y jugos tras haber seguido una dieta completamente crudivegana. Su familia estaba preocupada por su salud.

La madre de la influencer cree que su hija murió de a una "infección similar al cólera". La causa oficial de muerte no ha sido declarada, según destaca el periódico New York Post, aunque se habla de una posible denutrición. La joven seguía una "dieta completamente crudivegana" consumiendo solo "frutas, brotes de semillas de girasol, batidos de frutas y jugos". En redes sociales, siempre ha dejado claro cuál es su pensamiento acerca de la alimentacíón: "El minimalismo en nutrición es minimalismo de la vida. Rara vez me pego un tiro en los últimos años... Cuanto más simple es la nutrición, más delgada es la percepción de este mundo".

Estaba convencida de que sólo debía comer frutas y las verduras porque el resto terminaría por hacerla enfermar, tal como denunció en su perfil en el mes de mayo de 2021. "Me curé de muchas dolencias y enfermedades (como algunos de ustedes ya saben), y estoy más saludable ahora que nunca. Tengo que decir que es bastante natural ver a personas de mi edad (37) entrar y salir del hospital estos días para ser tratadas por varias enfermedades, mientras que en contraste, no sé lo que es quedarse en una cama de hospital toda la noche", argumentaba en su publicación.