Agenda: qué hacer hoy 4 de agosto en Asturias

Malabares circenses. El parque del Campillín será la sede del Circo Mr Destino, un espectáculo de «clown» con múltiples malabares y trucos para los más pequeños. La cita será a las 18.30 horas.

Visitas teatralizadas al Campoamor. El personaje Ramón de Campoamor recorrerá un espacio lleno de sueños y fantasías con un recorrido en el que se repasan los 131 años de historia del Teatro Campoamor. El espectáculo tendrá dos pases, el primero será a las 17.30 y el segundo a las 19.30 horas. El precio de las localidades es de 10 euros para los adultos y 5 para los niños.

Espectáculo infantil en el Bombé. El paseo del Bombé en el campo San Francisco acogerá esta tarde a partir de las 19.30 horas un espectáculo infantil con pompas que adoptan diferentes formas.

Concierto en la Universidad. El programa Tiempos Nuevos continúa hoy con la actuación de Juicy Bae y Valois. La actuación tendrá lugar en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo y comenzará a las 20.00 horas.

Concierto. El grupo estadounidense de hardcore «Capra» actuará esta tarde en Oviedo. El concierto tendrá lugar en la sala Gong del barrio de Otero y comenzará a las 20.30 horas. El precio de las entradas en taquilla es de 18 euros.

Festival Kuivi. En el festival que se celebra en los espacios del antiguo HUCA hoy sonará la música de «Dame Area» (con Silvia Konstance y Viktor L. Crux) y su mezcla de sintetizadores y percusión en vivo. Será a las 21.00 horas. Antes, por el escenario del Bosque pasará a las 20.00 horas el colectivo Endeavour de artistas gráficos y músicos electrónicos dedicados a la creación de eventos inmersivos.

Gijón

«Ghost» en el Teatro Jovellanos. A las 18.00 horas y a las 21.30 horas se representará «Ghost: El musical», con David Bustamante y Ricky Merino en el papel de Sam (Patrick Swayze en la película) y Ana Dachs en el de Molly (Demi Moore), en el teatro Jovellanos. Se podrá disfrutar del musical hasta el 13 de agosto.

Fiestas de San Salvador de Deva. A partir de hoy y hasta el domingo 6 de agosto se celebrarán las fiestas de San Salvador de Deva. A las 21.30 horas tendrá lugar la tradicional corderada, seguida por una verbena amenizada por el «Grupo Beatriz» y el «Grupo Dragón» que incluirá fuegos artificiales.

Circo del Sol. A las 18.00 horas y a las 22.00 horas tendrán lugar dos nuevos pases del espectáculo «Ovo», del Circo del Sol, en el Palacio de Deportes de La Guía. Se podrá disfrutar de estas representaciones hasta el 6 de agosto.

Fundación Alvargonzález. A las 19.00 horas se inaugura la exposición de miniaturas «25 años rumbo a Ítaca» de Marco Navas. La exposición podrá visitarse hasta el 25 de agosto en la Sala de Exposiciones Fundación Alvargonzález.

Festival Folclórico Infantil. Desde las 12.30 horas, el paseo de Begoña acogerá a la escuela de música tradicional «Trubiecu», los coros y danzas del «Real Grupo de Cultura Covadonga» y la «Asociación Jovellanos», y los grupos folclóricos «El Xolgoriu» y «El Turruxón».

Festival Internacional de Bandas de Gaitas. A las 20.00 horas tendrán lugar en distintas partes de la ciudad los conciertos de cuatro bandas de gaitas. En el paseo de Begoña lo hará la banda «Lume de Biqueira». En la plaza Italia, la banda «Villa de Xixón». En los jardines de la Reina lo hará la banda «Bagad Men Glaz». Finalmente, la banda «Rosalía de Castro» tocará en la plaza 6 de Mayo.

Festival Folclórico Internacional. A las 22.00 horas, en la plaza Mayor, actuarán el «Grupo Folclórico Trebeyu», la «Escola de Música Tradicional Barbude» y el «Ballet Folclórico Alas de Mi Patria».

Arte en la Calle. En la plaza de la República el grupo de pop rock «John Paperback & the Railroad Sinners» presentará su nuevo trabajo de estudio a las 20.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. A las 18.30 horas se dará una visita guiada a la exposición temporal y permanente del Museo Nicanor Piñole.

Museo del Ferrocarril. A las 21.30 se realizarán visitas nocturnas guiadas para conocer las piezas más relevantes del Museo del Ferrocarril.

Museo Casa Natal de Jovellanos. A las 11.30 horas se iniciará el itinerario «Un paseo con Jovellanos», un recorrido guiado por los espacios emblemáticos de la ciudad, desde el Museo Casa Natal de Jovellanos. Además, se puede ver la exposición «Cuando la mirada se vuelve pensamiento», una muestra por el centenario del nacimiento de Antonio Suárez. Puede visitarse hasta el 1 de octubre de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los fines de semana, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Villa Romana de Veranes. A las 19.00 horas tendrá lugar el concierto «El Arpa de nuestra tierra» de Sara Águeda en el Museo Villa Romana de Veranes.

Recepción de la Laboral. Se puede visitar la exposición «Sonata Berlinesa», de Nicolás Cancio. Los horarios son de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.00 horas.

Artegijón. La Feria nacional se desarrollará en Campo Valdés hasta el 15 de agosto. Estará de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.30 horas.

Jardín Botánico Atlántico. Se celebra una nueva edición de «Nocturnia», que tendrá lugar hasta el 6 de agosto. La apertura de puertas será a las 21.00 horas.

Antigua Rula. La exposición «El Legado español en los Estados Unidos de América» se puede visitar hasta el 31 de agosto en la sala de exposiciones Antigua Rula de Gijón. Los horarios son de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 10 de septiembre está abierta al público la muestra «Los Templarios y otras órdenes militares de la península Ibérica» en el Palacio de Revillagigedo. Se puede visitar de lunes a domingo, de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 21.00 horas.

Jardines del Náutico. Hasta el 29 de agosto está instalada en el Náutico una exposición de la Fundación La Caixa, con 52 fotografías sobre paisajes naturales de todo el planeta, con el sello de Natural Geographic.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 11 de noviembre podrá visitarse la exposición «From Spain with Design. Identidad y territorio». También pueden verse muestras hasta el mes de septiembre como «El mundo es bosque» o «Barricadas en los hielos: reproponer la industria, recuperar el planeta». Los horarios son de miércoles a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 19.00 horas.

Avilés y comarca

Comienza La Grapa Black Music Festival. Con la llegada de agosto, Avilés se convierte en punto de reunión de todas aquellas personas que disfrutan de la mejor «música negra» (soul, funk, rhythm & blues, rock...) con La Grapa Black Music Festival. El epicentro del festival será la plaza de Santiago López, donde tendrán lugar los conciertos y donde estará ubicada la zona de ocio con puestos de comida y mercadillo, hoy ya habrá actividades. Actuarán Quique Gómez & Curro Serrano (21.30 horas), Rick Estrin & The Night Cats (22.00 horas), The New Mastersounds feat Lamar Williams Jr (23.45 horas) y Bette Smith (1.45 horas).

Festival «Surf, music and friends» de Salinas. El festival castrillonense abre al mediodía con la apertura del mercado y food trucks. Contará con diverdas actividades como una masterclass de paddle surf, gymkhanas, charlas y talleres divulgativos sobre Medio Ambiente, entre otras iniciativas.

Teatro familiar en El Valey. «Factoría Norte» representa «La Consona del miedo» a partir de las 21.00 horas.

Verano con arte: Sorolla. Taller de pintura para todos los públicos a partir de las 19.00 horas en la plaza de Camposagrado y si llueve, en el espacio Maqua. La actividad está basada en la obra «El balandrito», de Joaquín Sorolla.

Fiestas de La Peral. Verbena amenizada por Narci dj y Danigg a partir de las 21.00 horas.

Exposición en el hotel La Serrana. José María Prieto expone su obra pictórica en una muestra, que será inaugurada a partir de las 19.00 horas.

Gastronomía y música van de la mano en «Sabores de plaza en plaza», en Avilés. «Sabores de plaza en plaza» alcanza su séptima edición, una oferta de ocio que combina gastronomía y música. Se trata de un producto turístico-gastronómico en el que los hosteleros participantes ofrecen tapas/bocados de original e innovadora creación, en tres recoletas plazas del casco histórico avilesino (las de Carlos Lobo, Carbayedo y Pedro Menéndez). El horario de las casetas donde se atiende al público es de 12.00 a 16.00 y de 20.00 a 00.00 horas. Esta tarde, a las 20.00 horas, actúa Jorge Rouget en la plaza Carlos Lobo y en todas las casetas habrá animación musical.

Recorrido por el Centro Niemeyer. Hasta el 10 de septiembre el horario de visitas guiadas en el Centro Niemeyer pasa a ser de lunes a domingo, a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición de Amnistía Internacional en Avilés. La Casa de las Mujeres (calle La Ferrería, 27) acoge la exposición itinerante «Mujeres en lucha», de Amnistía Internacional. Se podrá visitar hasta el 31 de agosto. Abre de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Avilés expone cinco cuadros de Sorolla. La Casa de Cultura de Avilés expone «Retratos en la colección Pérez Simón», una muestra que reúne cinco obras de Sorolla pertenecientes a la colección privada del empresario y mecenas mexicano nacido en Asturias Juan Antonio Pérez Simón. Abre todos los días de 9.00 a 21.00 horas excepto los domingos, que se puede visitar de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de Úrculo en el Centro Niemeyer. La muestra «Úrculo. El enigma del viajero» se puede visitar en la cúpula del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer hasta el 24 de septiembre. El visitante disfrutará de un recorrido por más de un centenar de obras. El horario de visita hasta el 10 de septiembre es de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición «Bailemos» en el Centro Niemeyer. La exposición de fotografía «Isabel Muñoz. Bailemos» se puede visitar de forma gratuita en la plaza del Niemeyer hasta el 15 de octubre en horario de 8.00 a 24.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de Blimea. Blimea, en San Martín del Rey Aurelio, celebra sus fiestas de Nuestra Señora de las Nieves. A las 19 horas será el pregón a cargo de «Los del Castillo». A continuación actuará la Banda de Música de San Martín. A las 20 horas hay una exhibición canina y a las 20.30 actúa Daniela Cortina. A las 23.30 la verbena, con el grupo «Fussión» y «DJ Sito».

El Obellayo en Ribota (Laviana). Ribota, en Laviana, celebra las fiestas de nuestra señora del Obellayo. Empiezan hoy a las 21.30 horas con cordero a la estaca A las 23.30 horas, maratón de tute y parchís y la música de «David Payare

Atardeceres musicales en Laviana. Esta tarde, a las 20 horas, comienza el ciclo de conciertos «Atardeceres musicales» en Entralgo (Laviana), en los jardines de Palacio Valdés. Hoy actúa el grupo «Los Kordinaos».

Fiestas de San Salvador en Bezanes (Caso). Hoy comienzan con gran verbena a cargo del Dúo Picaso y el Dj Pana. A partir de las 23.00 horas.

Centro

Pregón y romería para el Xiringüelu. La fiesta del Xiringüelu va congiendo intensidad. Hoy el pregón lo dará la antropóloga Rebeca García a las 20.00 horas y las 20.30 horas empezará el reparto de bollos preñaos; seguriá la romería, a partir de las 21.00 horas, con las orquestas «·Cuarta Calle» y «Costa Norte». A las 22.30 horas se proclamarán los Xiringüelos de honor, maja y caballero.

Feria de artesanía de Candás. En la capital de Carreño se celebra desde hoy y hasta el domingo la XXIII feria de artesanía de Candás, en la plaza Hermanos Helio. Hoy la hora de atención al público será de 17.00 a 21.00 horas.

Presentación de libro en Salas. Hoy viernes, a las 18.00 horas, el Palacio Valdés-Salas, en Salas, acoge la presentación del libro «Asturias ante el reto demográfico» por Juan Luis Rodríguez Vigil, expresidente del gobierno del Principado de Asturias. Una presentación que se hará con la conferencia «El reto demográfico en el mundo rural, especial referencia al concejo de Salas» por Benigno Fernández Fano, exconsejero del gobierno del Principado de Asturias y exgerente del Banco de Tierras.

Fiestas de La Salud (Lieres). Las fiestas de Nuestra Señora de La Salud, en Lieres, comienzan hoy con el chupinazo, a las 11.30 horas; a las 17.00 horas habrá juegos infantiles y a las 22.00 horas dará comienzo el campeonato de tute y parchís en el prao de la fiesta. Las inscripciones cuestan 20 euros por pareja.

Fiestas en Aces (Candamo). Dan comienzo hoy las fiestas con un concurso de brisca a partir de las 22.30 horas.

Fiestas en Priesca (Villaviciosa). Son las fiestas de las Nieves y San Salvador y empiezan con concurso de tortillas a las 20.00 horas, seguida de verbena con el grupo «D’Cano» y Astur Dj. A las 23.30 horas gran actuación de los Hermanos Cosío.

Fiestas en Argüero (Villaviciosa) Empieza San Mamés con gran parrillada y la actuación de la orquesta «Assia» y «Vas Vailar Disco».

Música en la calle en Grado. Habrá actuación en la plaza General Ponte a partir de las 20.00 horas.

Oriente

Lecturas dramáticas en Llanes. A las 17.00 horas, en el salón de actos de la Casa Municipal de _Cultura, tendrá lugar una lectura dramática de la obra «Gretel y Hansel», de Suzanne Lebeau. Se trata de una actividad que forma parte del programa «Dramática Insania». La participación es gratuita.

Teatro en Llanes. «Les Rellaciones Peligroses», de Factoría Norte, se representa hoy en el Casino de Llanes, dentro del programa «Dramática Insania». Será a las 20.00 horas y la actividad es gratuita con reserva previa en: http://casaculturallanes.eventbrite.com

Fiestas en el Peral (Ribadedeva). El concurso de tortillas de patatas «Todos contras Marino» empezará a las 19.00, hay que llevar los utensilios pero los ingredientes los pone la organización. A las 20.00 se plantará la hoguera y a las 23.00 dará comienzo la verbena, amenizada por «Dúo Musical».

La Folixa de Lledías (Llanes). Noche de parrilla y música.

Conferencias sobre la tejera de San Miguel (Posada). Hoy, a las 19.30 horas, el Centro Cívico de Posada de Llanes acogerá la conferencia «La Tejera de San Miguel de Aguayo, una página de la diáspora llanisca», impartida por el profesor Manuel García Alonso. García Alonso es profesor jubilado e investigador y dirigió la excavación de una tejera ubicada en San Miguel de Aguayo (Cantabria). En ella, durante la primera mitad del siglo XX, trabajaban “teyeros” procedentes de las parroquias llaniscas de Ardisana y Los Carriles.

Final de Bolos en Llanes. Hoy concluyen la III Semana Bolística de Llanes, en la plaza Parres Piñera de Posada. Las finales serán a partir de las 16.00 horas y la entrega de premios a las 21.00 horas.

Cuentacuentos con «La Torre de los Cuentos» en Llanes. Hoy se incian en Llanes, en la torre medieval de la localidad, un espectáculo de cuentos teatralizados, una idea original de Alicia Pilarte que será interpretada por ella misma todos los viernes, sábados y domingos hasta el 27 de agosto. El horario es en dos pases, a las 18.00 y 19.30 horas.

Acuarelas de Ribadesella. En la Casa de la Cultura de Ribadesella se muestran hasta mediados de mes acuarelas de Cruz Collado sobre paisajes de Ribadesella.

Occidente

Prestoso. Sigue hoy el Prestoso Fest en Cangas del Narcea. En el Parador de Corias actúa a las13.30 horas Marco Bighouse; y en el escenario Cangas del Narcea se sucederán a las 20.00 horas «Melenas»; 21.10 horas Rodrigo Cuevas; 23.00 horas «Coach Party»; a las 00.30 horas Parquesvr y a las 02.00 horas Margarita Quebrada. Y en el escenario Mini a las 3.00 Fernanda Arrau.

Fiestas de Santa Clara en Gamones (Valdés). A las 22.00 se entregarán los trofeos a los ganadores del torneo de futbito. Al finalizar, a las 22.30 se repartirá el bollu preñao y a las 23.00 dará comienzo una gran verbena a cargo de las orquestas «Ideas» y «Metrópolis» y para rematar «DJ_Risk».

Día del neno celta en Tapia de Casariego. A las 12.30 una banda de gaitas amenizará el puerto de Tapia. Por la tarde, a las 20.30 se podrá disfrutar la actuación de «Remocicarte» en el Auditorio Teatro infantil. (Se solicitará una donación de 5 euros por persona hasta completar aforo).

PequeSport en Castropol. Actividades deportivas para niños y niñas de 5 a 12 años. Tendrá lugar de lunes a viernes desde el 1 hasta el 11 de agosto. El horario es de 09.30 a 12.30 y se realizará en el Polideportivo de Barres. Las plazas son limitadas y para inscribirse consultar en el 985635001 (Andrea).

Libros al sol en Navia. La biblioteca de puerto de Vega ofrece sus libros de forma gratuita para fomentar la lectura en verano. Se pueden llevar libros o recogerlos. El horario es de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 en la plazoleta de la biblioteca.

Fiesta de La Gamaya en Los Corros. Empieza hoy la fiesta en esta localidad de Valdés, con reparto de bollo a partir de las 22.00 horas y con verbena amenizada por el Grupo Paréntesis y Alicia y Sus Teclados.

Fiesta en Masenga y El Sellón (Villayón) Grandes fiestas por Nuestra Señora de las Nieves. A partir de las 22.00 horas, reparto del bollo y luego gran verbena con Héctor y _Juan y Adry y su Acordeón.

Fiesta de San Salvador en Piñera (Navia). Se empieza a las 22.00 horas con reparto de rapón, bollo y postre, y sigue con verbena amenizada por el Dúo Impacto y el Grupo Alaska.

Fiestas de San Salvador en Grandas de Salime. Empieza con pasacalles, a las 19.00 horas y sigue con pregón a cargo de Merce Lamela, tras lo cual habrá chupinazo y concurso de disfraces con pasacalles. La primera gran verbena la pone La Banda de Ayer y el Grupo Unión y Fuerza.