Miguel Martínez: "Asturias puede ser un gran destino para empresas tecnológicas"

Miguel Martínez (Londres). Emprendedor e investigador en Inteligencia Artificial, Miguel Martínez (Oviedo, 1985) es director de Innovación e IA en Law Business Research; cofundador y exdirector de investigación de Signal AI; emprendedor en Residencia de la Royal Society en la Universidad de Essex; inversor en startups y asesor en diversas organizaciones tecnológicas; ingeniero técnico y superior en Informática por la Universidad de Oviedo y doctor en Informática por la Queen Mary University of London.

La carrera del ingeniero informático ovetense Miguel Martínez, afincado hoy en Londres, se ha centrado en el emprendimiento, la innovación y la inteligencia artificial. Desde su pizarra londinense desarrolla una teoría aplicada a su tierra: "Asturias siempre ha tenido una gran Universidad con un talento excepcional. Al menos en Informática, donde tengo más datos, la Universidad ha producido grandísimos profesionales, pero muy pocos nos quedamos en la ‘tierrina’, ya sea por explorar otros horizontes o por la falta de oportunidades en la región. Nunca hemos sido una gran comunidad emprendedora, pero creo que esto está cambiando, al menos en el mundo tecnológico, con una nueva generación de empresas muy innovadoras".

Por ejemplo: "Onirix produciendo soporte para realidad aumentada, Human Analytics detectando dolencias cardiacas de manera automática, Okticket optimizando la gestión de gastos en empresas o Hexagon, automatizando la publicidad online de cualquier plataforma. También tenemos otras empresas con mucha mayor trayectoria y presencia internacional como Empathy o Izertis. Estos grandes ejemplos de emprendimiento y talento deben ser celebrados y usados como inspiración para nuevas generaciones, pero este reconocimiento tiene que darse tanto si acaban siendo empresas con beneficios estratosféricos como si acaban disolviéndose. El miedo a fracasar es un problema para la innovación. No puede haber innovación real sin riesgo y no puede haber riesgo si no se permite el fracaso, entendiéndolo como un modelo de aprendizaje".

Es optimista sobre el futuro de Asturias porque "tenemos todos los ingredientes necesarios para convertirnos en un gran destino para empresas tecnológicas. Asturias es un paraíso natural y una tierra que enamora a todas las personas que la visitan, con un gran nivel de vida, bajos costes y gastronomía y naturaleza sin igual. En un mundo cada vez más globalizado, estas son grandes ventajas".

Así pues: "Debemos pensar a lo grande y unir todas las fuerzas y talento que tenemos en toda la región, dejando las divisiones políticas entre gobiernos locales, regionales y otras entidades –como los distintos campus de la Universidad de Oviedo– y trabajar juntos. La única manera de tener la suficiente fuerza es ver el conjunto de Asturias como un único núcleo, usando las especializaciones y ventajas de cada región de manera acumulativa. Este tipo de estrategias de colaboración han funcionado bien en otros países, incluyendo a Inglaterra. Un ejemplo reciente es el trabajo que se hizo para presentar a Gijón como sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Aunque la candidatura no fue la elegida, fue un gran ejemplo de trabajo en equipo entre varias organizaciones de la Universidad, el Gobierno e industria".

A las dos semanas de presentar su proyecto fin de carrera, con 23 años, Martínez se mudó a Londres. "Por primera vez en mi vida, estaba viviendo fuera de casa de mis padres, en un país nuevo, compartiendo piso con cinco personas de cinco nacionalidades distintas que no conocía con anterioridad. Al mismo tiempo, hice un curso intensivo de inglés seis horas diarias donde conocí a gente de países y regiones de todo el mundo. Un momento que recordaré siempre fue una tarde cuando ‘tomamos’ el primer piso de un pub del centro de Londres y pasamos la tarde charlando mientras dos chicos –un egipcio y un sirio si no recuerdo mal– tocaban música árabe con una guitarra española mientras tres chicas kurdas acompañaban la melodía con bailes de su región. Todo esto mientras el resto del grupo, unas cuarenta personas de unos veinticinco países, descubríamos todo tipo de anécdotas interesantes al irnos conociendo. Es indescriptible cómo este tipo de experiencias puede abrir la mente a un chaval de 23 años que nunca había vivido fuera de Oviedo. Si todas las personas pudieran tener este tipo de experiencia, arreglaríamos muchos de los problemas de nuestra sociedad".

Desde un punto de vista más profesional, un aspecto que le impresionó de Inglaterra "fue el nivel de meritocracia que existe en la región. Tener contactos es muy importante y abren muchas puertas pero, normalmente, las decisiones finales se basan en méritos en vez de nepotismo".

Otro ejemplo fue su primer viaje a Asia en 2011: "Uno de los días, decidí visitar partes de Pekín yo solo y este fue el primer momento en mi vida donde me encontré completamente perdido. Yo no sabía hablar en mandarín y nadie hablaba español ni inglés. La barrera idiomática junto con diferencias culturales hizo muy difícil la comunicación, incluso a un nivel tan básico como los números, dado que en China se cuenta hasta diez con una mano".

El principio de su doctorado en Inglaterra "fue un momento complejo. Al llegar a Londres descubrí que los plazos para pedir becas y plazas de doctorados habían pasado meses antes. En vez de darme por vencido, decidí contactar directamente con los responsables de investigación de las universidades que me interesaban. Unos días más tarde, tuve una reunión con la persona que dirigiría mi tesis, y le convencí para que me cogiera como estudiante de doctorado con sus fondos de investigación y con la opción de una beca completa, pendiente de mi rendimiento en mi primer año. Un año más tarde conseguí la beca completa que me permitió hacer el doctorado. Este es posiblemente el primer ejemplo de ‘picaresca’ que fue fundamental durante los primeros años creando y creciendo Signa AI, la start-up que cofundé en Londres y que es, a día de hoy, una multinacional con más de 200 personas empleadas en nuestras oficinas de Nueva York, Londres y Hong Kong".

El principal obstáculo, tanto para él como para la mayoría de los profesionales, especialmente en el caso de emprendedores, "es el síndrome del impostor y el miedo al fracaso. Tenemos que ser más abiertos a la posibilidad de fallar, siempre y cuando sepamos aprender de estos errores y no repetirlos". Ha intentado aprender siempre de todas las personas con las que me he cruzado en la vida, tanto profesionalmente como a nivel personal. Esto incluye gente con todo tipo de perfiles y experiencias personales. Este tipo de ‘diversidad’ es un punto clave de mi desarrollo personal y profesional, y creo que es una gran equivocación escuchar perspectivas únicamente de gente con perfiles similares al nuestro".

Sus padres siempre han sido sus referentes vitales "y sin sus enseñanzas, confianza y ayuda, mi vida hubiera sido completamente distinta. A nivel familiar, mi abuelo Jesús (Chucho para los amigos) ha sido también un punto clave y un modelo a seguir. Un cabraliego emigrado a México que retornó a Asturias en los sesenta. Una persona carismática como pocos, con una mente matemática magistral y que dedicó su tiempo en Asturias apoyando y promocionando proyectos relacionados con la zona de Llanes, Cabrales y el bolo palma".