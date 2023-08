La muerte de Hélène Carrère tiñe de luto por segunda vez los premios "Princesa"

Los premios "Princesa de Asturias" de este año vuelven a vestirse de luto. La historiadora Hélène Carrère d’Encausse, primera mujer en ocupar el cargo de secretario perpetuo de la Academia Francesa y galardonada el pasado mes de mayo en la categoría de "Ciencias Sociales", falleció ayer a los 94 años, según anunció su familia. En junio había muerto el filósofo y profesor italiano Nuccio Ordine, premio de "Comunicación y Humanidades, a los 64 años.

Carrère dijo al conocer la noticia del premio que se sentía "extremadamente honrada" con el galardón. "Es una recompensa que no me esperaba, pero que me honra mucho". El escritor y cineasta Emmanuel Carrère, uno de sus tres hijos, también recibió el "Princesa de Asturias", en su caso en la modalidad de Letras, en 2021. Estaba previsto que madre e hijo coincidieran en Oviedo el próximo mes de ocubre, un momento especialmente entrañable que, por desgracia, ya no se producirá.

Por primera vez dos familiares, madre e hijo en este caso, fueron galardonados con un premio "Princesa de Asturias". Sus palabras de entonces se leen con un escalofrío ahora cuando afirmaba que "este premio es todavía más emocionante por el hecho de que mi hijo lo haya recibido antes. De hecho, iré con él, ya se lo he comunicado al Rey, que me ha felicitado. Poder recogerlo con mi hijo es un reconocimiento extraordinario, tengo una gratitud extrema hacia la Fundación Princesa de Asturias. No puedo estar más encantada".

Especialista en la Rusia zarista y la Unión Soviética, Carrère d’Encausse, fue uno de los grandes referentes en la historia contemporánea de ese país. Llegó al frente de la Academia en 1999 para romper la tradición masculina que se mantenía desde la creación en 1635 de esa institución, en la que había entrado en 1990.

La historiadora y académica había nacido apátrida en París en 1929 como Hélène Zourabichvili, hija de una rica familia de exiliados rusos, de origen georgiano por parte de padre, por lo que era una estudiosa rusófona y rusófila prácticamente desde la cuna.

Escribió más de treinta libros, la gran mayoría sobre la historia rusa y soviética. Uno de los más destacados fue "El imperio estalla", publicado en 1978, y en el que ya predecía el colapso de la antigua URSS a causa de los nacionalismos.

A nivel internacional, su imagen dio la vuelta al mundo el pasado 9 de febrero, con la entrada en la academia del escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa, quien invitó al rey emérito español Juan Carlos I a la ceremonia.

Entonces, saludó efusivamente al nuevo académico y a su invitado, y, pese a su avanzada edad, se desplazó con seguridad para dirigir con soltura la ceremonia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió ayer homenaje al legado "inmortal" que deja Carrère d’Encausse y recordó que accedió a la nacionalidad francesa a los 21 años por apego "a la patria que la vio crecer, a la lengua y a su patrimonio".

"Importante historiadora, fue la primera mujer secretario general de la Academia Francesa. Como ella, su legado es inmortal", afirmó Macron en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

En una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA tras la concesión del premio, Carrère señaló que "Europa siempre es un sueño. Yo crecí con las dos Europas, con una Europa dividida y con el sueño de la reconstrucción. Como estudiante, viví por Europa, ese fue mi oficio, y tras la caída del muro de Berlín acompañé la reconstrucción europea. Pero para mí Europa tiene que ser la Europa de la cultura, y eso no se ha conseguido. Solo hemos construido una Europa del consumo, de los mercados. Espero ver una Europa verdadera, una Europa cultural. Empezamos con la economía y nos olvidamos de la Cultura".

Afirmaba que Rusia y España "tienen mucho que ver. Las dos son culturas de lo trascendente. Lo que es evidente es que no podemos detener la frontera de Europa en la frontera con Rusia. Culturalmente es un país de Europa, tanto como Francia o España. Ahora mismo, con la guerra, la sensación es terrible, pero tengo la esperanza de que podremos reconstruirnos. Si no estamos unidos, si dividimos Europa, quedaremos a la deriva de nuestra decadencia. Pero soy optimista, saldremos de la guerra y reconstruiremos nuestra cultura".

En 1978 predijo el fin de la URSS. ¿Cómo contemplaba la futura evolución de Rusia en cinco o diez años? "Tiene que ser europea. El pueblo ruso y el resto de los países, China, todos, tenemos que salir de la guerra y ponernos a reconstruir. Es importante construir un sistema de seguridad europeo viable. No lo hicimos después de la Guerra Fría y fue un error, porque no era el fin de la Historia, como se dijo. Por eso ahora hay que parar la guerra lo antes posible. No logramos nada con el Tratado de Versalles, no aprendimos la lección. Ahora es el momento de construir el espacio de seguridad de Europa".