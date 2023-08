Oliva: "Costó muchos insultos escribir de fútbol y mantener la categoría de intelectual"

Cuentos de un fútbol que nada tiene que ver con el de ahora. Eso es lo que propone el escritor gijonés Vicente García Oliva en "Un par de botes": once relatos, como no podía ser de otra forma por su alineación futbolera. El subtítulo, explica, "podría cambiarse perfectamente por ‘Estampas’ o ‘Memorias’, porque en todos ellos hay algo personal e intransferible que me ocurrió a mí, lógicamente novelado porque la literatura sirve para dar forma a la vida, sobre todo en nuestros recuerdos que, de alguna manera, solemos terminar novelando. Digo ‘en todos ellos’, aunque en realidad no es así. Hay dos excepciones que me gustó añadir. Una es un homenaje al fútbol argentino pionero en escritores que escribieran sobre el deporte del balompié, género que no siempre fue muy bien considerado por los intelectuales. Baste recordar que el gran Borges afirmaba que el fútbol era una cosa estúpida de ingleses, y que no hay cosa más popular que la estupidez. Costó muchos años y aguantar muchos insultos poder publicar libros de balompié sin perder la categoría de ‘intelectual’". La otra excepción es "un pequeño homenaje de la incorporación de la mujer al llamado ‘deporte rey’, pues, como sabemos, durante muchos años las mujeres estuvieron apartadas de su práctica y casi de su asistencia al mismo. En la historia que se cuenta en ‘Suañu cumplíu’, trátase de una de esas chicas que querían, pero no podían jugar, y de cómo se las arregló para ver cumplido su sueño".

Al releer estos cuentos para su publicación se dio cuenta de que "el gran secreto que tiene el fútbol para los que lo practicamos es que facilita todos los domingos la posibilidad de ser un héroe. La vida no suele dar muchas posibilidades de hacer heroicidades, pero el fútbol te las ofrece de forma fácil y repetida: meter un gol decisivo, hacer una parada que vale por un partido, realizar un buen marcaje a ese delantero ‘estrella’… Y es un reconocimiento inmediato con abrazos, palmadas, aplausos desde la grada, y que salga tu nombre en prensa". Heroicidad que se traspasa a los hinchas "que se sienten un poco héroes cuando su equipo gana a los grandes. Todavía recuerdo con orgullo cuando el Sporting derrotó al Real Madrid por 3-0 en la época del ‘Matagigantes’. Hay un poeta colombiano, Miguel Méndez Camacho, que tiene un precioso poema sobre el fútbol. Revisando una vieja revista escolar va rememorando los componentes de su equipo que acababa de ganar un partido: el gallego Tomás, el pecoso Pedroza, el maracucho Antonio, el negro Siboney… y al final, en lugar de la fecha, escribe: ‘Aquella tarde de marzo en que fuimos brevemente inmortales’. Yo pienso que esa breve inmortalidad es, en definitiva, la esencia del fútbol".