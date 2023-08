Víctor Manuel y el "romance" eterno con Asturias: habrá segundo concierto en Oviedo

Víctor Manuel agota las entradas pero no las devociones. El cantautor mierense protagonizará un segundo concierto en el auditorio "Príncipe Felipe" de Oviedo el 2 de diciembre, tras colgar el "no hay billetes" para el primer recital, un día antes. Mañana, lunes, saldrán a la ventas las localidades. La Laboral de Gijón acogerá el 7 y 8 octubre otras dos citas dentro de la gira "La vida en canciones" iniciada en julio de 2022 y que ayer le llevó a La Granja de San Ildefonso, Segovia, y hoy a Vitoria. Un centenar de conciertos con broche de oro el 17 de diciembre en el WiZink Center de Madrid.

¿Cómo lleva la gira? "A veces cánsome más y a veces menos, pero aguantando bien", explica a LA NUEVA ESPAÑA. Segundo concierto en Oviedo, la gente no se cansa de él: "La verdad es que ya llevamos toda la vida con este romance y está saliendo muy bien". Y se van incorporando nuevas generaciones: "Se nota mucho. Hay mucho padre con hijo, incluso abuelo con hijo o con nieto. Anda que no me hecho yo viajes para ir a sus conciertos, me cuentan. Hay mucha gente joven y eso da mucho gusto, significa renovación de público. Y luego habrá otra gente a la que no le interesa un pijo lo que hago yo, como toda la vida".

Hay una conexión especial, y eso "se nota mucho porque la gente, conoce bastante el repertorio". Canciones que forman parte de la propia historia personal del público: "El otro día estaba en Andalucía y un chaval muy jovencito que me cogió con el taxi me decía que a su padre le gusto mucho. Le pregunté: ¿Te interesará otra música, ¿no? Porque iba escuchando máquina pura. Sí, claro, respondió, pero también me gusta mucho lo tuyo, y empezó a citarme canciones mías. Sí, hay una conexión real que se ha transmitido de padres a hijos, o porque te han encontrado en cualquier espacio de internet, y de repente se han fijado en lo que haces".

Y es que "es tan fácil escuchar música ahora... La verdad es que a veces agradecería que hubiera menos, porque yo escucho mucha por trabajo que no me interesa para nada, pero necesito saber qué está haciendo la gente. Hay una inflación de música, siempre ha habido canciones de más, pero ahora ya es un escándalo. Hay un estilo predominante ahora mismo en el que para encontrar un gramo de talento tienes que revolver y revolver".

Seguramente haya en sus conciertos espectadores en las antípodas ideológicas: "No lo sé, nunca me he preguntado a quién le gusto. Estas cosas a veces funcionan por afinidades ideológicas, pero si no te tragan, no te tragan igual. Una vez un alto dirigente de Vox con el que coincidí en el gimnasio me mostró su admiración. Esto fue hace tres o cuatro años, todavía no estaban tan fuertes".

No teme vetos en ciudades donde la ultraderecha pueda imponerlos: "Me dan un poco risa, ¿no?, porque a estas alturas del partido decir que te van a vetar si cantas en asturiano es una cosa tan antigua que denota una torpeza infinita".

Si el gran cantautor José Antonio Labordeta viviera ahora, "estaría espantado" por el reciente pacto PP-Vox en Aragón. El otro día, explica, "en la única vez que ha estado acertado, o que me pareció que estaba acertado, el presidente de Andalucía, explicaba a Vox que igual están hablando mal de una gente que tiene un hijo homosexual, o que tiene a alguien en la fosa común. Porque no es un problema de ideología. Como la eutanasia. Tienes a un enfermo terminal en la familia y lo que quieres es que no sufra más. Todo eso es transversal. Yo no pido que saquen a mi abuelo de la fosa común, que está ahí mezclado con otros 1.800. Pero si estuviese en una cuneta por qué no voy a querer que lo saquen y que lo entierren. Es un problema de humanidad, y sobre todo, esta gente que está reclamando eso es muy mayor y se va a morir pasado mañana".

Y cuenta "a quien lo quiera escuchar" que "yo viví con mi padre hasta que murió, y era un ser permanentemente acojonado. Desde la posguerra, desde que mataron a su padre. Era un chaval de 15 años y se quedaba con cinco hermanos y con su madre. Y mi padre, por esa razón, nunca me contó nada de la guerra, por puro acojone. Y cuando yo cantaba, y no por él, sino por mí, le seguían dejando amenazas en el parabrisas: ‘vamos a matarte’. Lo que pasa es que luego vienen los nietos, que ya no tienen miedo y solo quieren sacar a su abuelo de la cuneta. Porque es de justicia y es un escándalo que la gente pueda estar todavía en una cuneta sin que el Estado ponga remedio. Debería avergonzarnos a todos".

Lo que le gusta del "Asturias, patria querida", que ayer sonó en la fiesta del Descenso del Sella junto a su propio "Asturias", es que no tiene nada que ver con un himno: "Porque todos los que conozco son guerreros, o ganamos la guerra o la perdimos, o vamos a machacar al de enfrente. Y el asturiano es una delicia de canción, muy guapa".

El escenario "tiene un veneno que procuras tomar las dosis más altas que puedas, es muy difícil bajarse cuando te gusta cantar y te gusta viajar y estar con la gente y que te aplaudan. Es una profesión muy especial. No conozco ninguna otra donde te aplaudan cada cinco minutos. Así que cuando me preguntan por mi retirada siempre digo lo mismo: cuando la gente no vaya a verme ya me iré a mi casa solo". Y anda que no está lejos ese momento...