Lo que llevan los escritores en la maleta: autores españoles, entre ellos tres asturianos, confiesan sus lecturas veraniegas

¿A qué escritores leen en verano los que escriben? Autores españoles, entre ellos tres asturianos, confiesan los libros que llevan en la maleta.

Ricardo Menéndez Salmón: "Mansfield Park", de Jane Austen. Un libro todavía hoy memorable por la densidad de sus personajes (Fanny Price es un portento) y por su arquitectura narrativa, que sigue siendo una escuela de placer para quienes nos dedicamos a construir novelas".

Azahara Alonso: "He empezado las vacaciones leyendo ‘Retahílas’, de Carmen Martín Gaite, por el deseo de volver a clásicos y clásicas que siguen zarandeándonos con una prosa adictiva y una forma sutil y precisa de revelar la condición humana. Además, en este libro Carmen Martín Gaite lleva a cabo una proeza formal en cuanto a la estructura, algo que eleva aún más la novela".

María Teresa Alvarez: "Estos días he retomado le lectura del ‘Libro de réquiems’, de Mauricio Wiesenthal. Es un libro para leer despacio. Libro precioso. Rico en personajes y escenarios maravillosos, bajo la mirada del autor que de una forma inteligente, elegante y bella te lleva de la mano por simbólicos lugares encontrando en ellos la huella de celebridades del mundo de arte y la cultura".

Julio Llamazares: "En verano no tengo ningún criterio selectivo, actúo por instinto y por las cosas que me van llegando y me apetece leer, pero sobre todo me gusta abandonarme a la poesía. Este año tengo en la lista dos títulos de sendos amigos: uno es ‘La belleza del caminar’ (Eolas Ediciones), de Avelino Fierro, y el otro es ‘Va oscureciendo’ (Hiperión), de Alejandro López Andrada. Son dos como podría decir otros dos".

Rosa Ribas: "Este verano voy a hacer un segundo intento con ‘El día del Watusi’ (Anagrama), de Francisco Casavella, que se me resiste; vamos a ver si esta vez entro. También voy a releer un libro que me gusta mucho, ‘Yo serví al rey de Inglaterra’ (Galaxia Gutenberg), de Bohumil Hrabal, porque me pone de muy buen humor. Primero uno que no sé si me va a gustar y después uno que sé a ciencia cierta que me gusta".

Juan Tallón: "Siguiendo mi tradición de leer cada agosto a un escritor ruso, este agosto casi seguro que me llevaré de vacaciones ‘El Don apacible’ (RBA) de Mijaíl Shólojov y una novelita de Iván Turguénev, como ‘Nido de nobles’ (Alba) o ‘En vísperas’ (Alba). Además tengo preparada alguna novedad como ‘El emisario’ (Anagrama), de Yoko Tawada; ‘Perras de reserva’ (Sexto Piso), de ‘Dahlia de la Cerda’, y ‘Edificio’(Páginas de Espuma) de Ana García Bergua".

Inés Martín Rodrigo: "Voy a leer a Jennifer Egan, una autora estadounidense con un talento similar al de Jonathan Franzen pero muy desconocida en España. Recuperaré ‘El tiempo es un canalla’ (2010) y seguiré con ‘La casa del caramelo’, que Salamandra publicará a principios de septiembre. Es la suerte que tenemos quienes nos dedicamos a esta pasión: podemos leer libros antes de que lleguen a las librerías. Y aprovecho para recomendar la trilogía del matrimonio Calloway (’Al caer la luz’, ‘La buena vida’ y ‘Días de luz’ y esplendor, en Libros del Asteroide) de ‘Jay McInerney’, un escritor al que adoro".

Miqui Otero: "Además de ‘En busca del tiempo perdido’ (Alianza), de Marcel Proust, que empecé a leer demasiado joven como para afrontar un ciclo tan tocho, voy a meter en la maleta ‘Amor sin fin’ (Muñeca Infinita), de Scott Spencer, un libro de finales de los años 70 que ya he empezado y que no entiendo que haya tardado tantos años en editarse aquí".

Aloma Rodríguez: "Mi lista es interminable, pero me decanto por los ‘Cuentos completos’, de Amy Hempel (Seix Barral), porque he leído ya algún relato suyo y me apetece un empacho de cuentos, y ‘Baba Yagá puso un huevo’ (Impedimenta), de Dubravka Ugreši’".

Andreu Claret: "Tengo un verano muy de Mercè Rodoreda, porque he leído la biografía que ha escrito Mercè Ibars y me ha creado la necesidad de releer algunos de sus libros, desde ‘Aloma’ hasta ‘Mirall trenca’t (Club Editor), y sus cuentos (Labutxaca); ahora que la conozco más haré una lectura diferente. Y dejaré tiempo para dos mujeres del actual panorama literario catalán: Irene Solà, con ‘Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres’ (Anagrama), y Eva Baltasar, la voz más intrigante y novedosa, con ‘Permagel’ (Club Editor)".

Laura Fernández: "Desde hace por lo menos seis años, cada verano leo un libro de A. M. Homes, una autora que me encanta, y este toca ‘The unfolding’ (Viking), que es la última novela que ha publicado y todavía no está en castellano. Y también en inglés voy a leer ‘Drácula’, de Bram Stoker, en una edición preciosa ilustrada por Edward Gorey (Union Square & Co.)".

Juan Cruz: "Entre otros, dedicaré parte de las vacaciones a ‘Malte vive en mi jardín’ (Círculo de Tiza), de Pilar Orlando, que me lo han recomendado muchísimo como un libro que me hará cambiar de escritura –aunque a los 74 años es muy difícil cambiar de escritura– y ‘El resto del mundo rima’ (Random House), de Carolina Bello, que en realidad es una relectura que voy a disfrutar mucho porque, en mi opinión, es una novela que tiene una sustancia literaria insólita en la lengua española en estos tiempos".

Juan José Millás: "Quiero releer dos libros: la autobiografía de Carl Gustav Jung (Seix Barral), porque me impresionó en mi juventud y desearía reencontrarme conmigo mismo, y ‘Helgoland’ (Anagrama), de Carlo Rovelli, sobre la teoría cuántica y el mundo subatómico, que me apasiona pero cuando lo leí en invierno me costó entenderlo porque me falta información".