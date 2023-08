De Gijón a la jungla: un asturiano explora la evolución de las especies en los ríos de Trinidad y Tobago

Desde las calles de Gijón hasta la jungla de Trinidad y Tobago. Es el viaje que emprendió a principios de año Nacho Paulin, un joven asturiano de 24 años con pasión por la biología. Una ruta en busca de respuestas en el campo de la biología evolutiva. "Pasé seis meses de continuo en Trinidad y ahora volveré por otros tres meses", adelanta Nacho Paulin sobre su experiencia. Graduado en Biología por la Universidad de Oviedo, Paulin se ha sumergido en un proyecto conocido como "The Guppies Project", donde se estudia la convivencia de dos especies de peces aparentemente incompatibles.

El corazón del proyecto late en los ríos de las montañas del norte de Trinidad, donde el gijonés trabaja como asistente de Investigación. Junto a un equipo internacional de científicos se enfoca en comprender cómo los guppies, unos peces pequeños nativos de la isla -muy conocidos por los aficionados a los acuarios-, y los killis, sus depredadores naturales, logran coexistir en estos ríos tropicales.

El proyecto ya lleva 12 años activo, sin embargo a los guppy se les lleva estudiando desde los años 80, ya que son un animal muy útil para estudiar biología evolutiva. “El proyecto busca entender cómo las especies responden y se transforman cuando están en nuevos ambientes”, explica Paulin. "Los peces son una herramienta ideal para nuestro estudio", añade, ya que "se reproducen rápidamente y son fáciles de manejar”.

Los guppies, originarios de áreas con muchos depredadores, han demostrado una notable capacidad de adaptación al mudarse a hábitats más seguros. Han desarrollado nuevas estrategias de reproducción y comportamiento en estos entornos hostiles, según explica el joven biólogo. Estos cambios evolutivos rápidos ofrecen una visión única de cómo las poblaciones se transforman para sobrevivir. Cuando los guppies se trasladan a lugares con menos depredadores en la parte alta de los ríos, se espera que cambien su manera de reproducirse y comportarse para sobrevivir en este nuevo entorno. “En la parte de arriba de los ríos no hay tantos depredadores como en las zonas bajas, entonces vemos que los peces se movieron a esas zonas y lo que se esperaba es que salieran favorecidos a nivel evolutivo”, detalla de forma didáctica el biólogo gijonés.

En las montañas del norte de Trinidad, Nacho Paulin y su equipo trabajan en cuatro ríos distintos. “La isla proporciona un escenario perfecto para este estudio”, ya que “su cadena montañosa tiene los ríos paralelos y a nivel científico está muy bien, porque tienes réplicas uno al lado de otros y así la estadística pueda funcionar bien”, explica el joven especialista. Cada mes, Paulin y su grupo se aventuran en estas aguas para recoger datos vitales. “Mis compañeros cogen los peces, los pesan , los miden y los vuelven a dejar donde estaban, para saber cuánto han crecido, cuántos han sobrevivido o cuales han tenido más éxito teniendo más hijos", cuenta el gijonés, al que le corresponde el ánálisis de esos datos.

Paulin conoció este proyecto durante su etapa universitaria y, movido por su pasión, decidió postularse para el mismo. "Mi interés por este proyecto nació durante mi primer año de carrera, cuando cursé biología evolutiva", explica. “Cuando acabé la carrera no tenía claro si quería hacer un master o hacia dónde tirar y encontré eso; creo que es la experiencia perfecta entre acabar la carrera y empezar un master. Allí he visto nuevas cosas para descubrir qué es lo que me gustaba”, cuenta con entusiasmo, en una viviencia que quizá pueda ser aleccionadora también para otros asturiano.

La aventura de Nacho Paulin en Trinidad no solo le ha sumergido en el mundo de la biología evolutiva sino que también le ha brindado la oportunidad de vivir en la jungla durante meses. "Vivir en la jungla rodeado de biólogos de todo el mundo es muy motivador”, explica el joven. "Trabajar en ese entorno es como vivir un sueño para un biólogo", comparte. “Yo animo a gente que sigue estudiando la carrera a aplicar a este tipo de proyectos porque son una gran experiencia”, concluye.