Los nonatos de más de 6 meses ya pueden inscribirse con nombre en el Registro Civil

Desde ayer, los bebés fallecidos antes de nacer que hayan alcanzado o superado los seis meses de gestación deberán ser inscritos en el Registro Civil y sus progenitores podrán otorgarles un nombre. Esta era una antigua reclamación de las familias, ahora satisfecha con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la instrucción que la regula.

Olaya Rubio, una de las madres que forman parte de Brazos Vacíos de Asturias, una asociación que hace las veces de grupo de duelo para las familias que han perdido a un hijo antes de nacer, cree que disponer de esa posibilidad proporcionará "alivio" a los padres, pero matiza que su reivindicación era que la inscripción se pudiera formalizar "sin importar semana de gestación y sin ninguna obligatoriedad en hacerlo", porque no todos los progenitores lo desean.

Con la nueva normativa, explican desde Brazos Vacíos, los niños fallecidos antes del parto y con más de seis meses de gestación dejarán de inscribirse como "criaturas abortivas" y figurarán como "nacidos sin vida". Los niños que fallezcan con menos de 180 días de gestación seguirán registrándose como "criaturas abortivas".

La asociación asturiana entiende que, aunque el hospital o el centro sanitario que certifique la muerte del bebé tendrá la obligación de rellenar el nuevo formulario, la decisión de registrar a su hijo con nombre y apellidos queda al libre arbitrio de los padres.

El Registro Civil dispondrá a partir de ahora de un archivo en el que, una vez recibido el certificado de defunción, se abrirá el expediente correspondiente a cada nonato, en un libro físico o en formato digital, y se conservarán, numeradas y ordenadas, las declaraciones firmadas por uno de los progenitores o por los dos y, al menos, por dos facultativos. En el índice del Registro aparecerá, junto a la anotación del bebé no nacido, el nombre y los apellidos de la madre y, si así lo deciden los padres, el nombre del hijo. Los progenitores pueden solicitar que se les se expida una certificación en la que constarán los datos del alumbramiento y el nombre del hijo no nacido.

También podrán ser inscritos los nonatos, siempre que hayan completado los seis meses de gestación, fallecidos con anterioridad a la entrada en vigor a la nueva normativa y para hacerlo los padres disponen de los dos próximos años, a contar a partir de ayer.

La inscripción en el Registro Civil no tendrá efectos jurídicos, según se especifica en el BOE, pero puede ayudar a las madres y los padres a afrontar el duelo perinatal. Ksenia Rastaturova, que reside en Asturias y sufrió la pérdida de una hija cuando estaba en la fase final de gestación, en 2015, afirma que "a nivel emocional para muchas familias es importante: no puede ser que un hijo desaparezca sin dejar rastro". "Cuando nace un bebé sin vida el amor que sentías no tiene dónde ir", dice y se emociona a pesar del tiempo transcurrido desde su pérdida. "Cuando se muere un padre, una pareja, tienes recuerdos atesorados y te despides del pasado; cuando se te muere un bebe te estás despidiendo de un futuro que nunca vas a vivir, y te rompes", cuenta. "El dolor físico del parto se supera cuando tienes a tu hijo en brazos", explica, y sabe bien de lo que habla, porque después de la muerte de Tania tuvo otras dos hijas. Ese consuelo no existe para una madre que pierde a su hijo antes de nacer.