Bárbara Barreiro: "Fuera se nos valora enormemente y nos dan oportunidades"

Bárbara Barreiro León, profesora de Cine y Cultura Visual en la Universidad de Aberdeen (Escocia) viaja en el tiempo para ir a Sama de Langreo. Aquellos maravillosos años. Y recuerda jugar en el parque, pero también "las huelgas mineras, las barricadas, la cocina de carbón donde no solo se cocinaba, sino que también se tendía la ropa a su alrededor, servía de calefacción e incluso para calentar el agua para la ducha".

La Asturias de finales de los años 80 y principios de los 90 la recuerda como ahora, "pero con mucha más gente por las calles. Las fiestas de Santiago en Sama siempre estaban abarrotadas, y teníamos que pasar por la calle de los chiringuitos para llegar a casa. De aquella tenía 8 o 9 años, y no se podía pasar por la calle. Siempre hablo de esto con mis amigas, y de cómo cuando nos tocó salir a nosotras, ya no había nada".

Primer plano: "Asturias se ha abierto más al exterior. Siempre recuerdo una Asturias flanqueada por los cuatro costados, casi como dice Víctor Manuel, ‘sola en mitad de la tierra’. Las comunicaciones con el resto de España siempre han sido difíciles, pero más lo han sido con el extranjero. Creo que el dinero invertido por Europa para la reconversión se intentó invertir en lo mejor que se pudo, sobre todo en lo que respecta a la gente".

Gracias a las becas de los fondos pudo estudiar inglés en el extranjero los veranos, "además de mi carrera, que siempre estuvo financiada con ese dinero. Esto, sin embargo, ha hecho que seamos una generación muy bien formada pero que debido a la falta de oportunidades nos vayamos fuera, en donde, además de tenerlas, se nos valora enormemente".

Estudió tres veranos en Inglaterra para mejorar su inglés: "Siempre me había atraído la cultura británica, pero fue a partir de aquí cuando supe que quería vivir en Reino Unido. Por otro lado, mi primer viaje fuera de Asturias como estudiante de doctorado fue a un congreso a Segovia, organizado por una asociación estadounidense. Me sorprendió mucho el cambio de mentalidad de los académicos fuera de España y la flexibilidad y tranquilidad que tenían en contraposición con la academia regia y protocolaria que hay en España".

Los mayores problemas que tiene Asturias son los mismos del resto de España, "como el desempleo y la falta de oportunidades para jóvenes. Sin embargo, estoy realmente preocupada por el panorama político e ideológico que se está instalando en la región, y sobre todo en las Cuencas. No debemos olvidar que somos parte de la lucha obrera y tenemos que apartarnos de los populismos que la entorpecen".

Además de la familia y amigos, lo que más echa de menos "es la sidra. Aquí hay mucha cultura de sidra de mesa, que recuerda a nuestra sidra achampanada, pero nada que ver con ir a tomar unos culetes a la sidrería de al lado de casa. Tengo la esperanza de que sea cuestión de tiempo encontrarla en alguna tienda. El otro día encontré cabrales y chorizo asturiano en una tienda al lado de mi casa".

Conseguir un trabajo en la Universidad "no es fácil en ningún sitio ya que la competencia siempre es muy dura. Sin embargo, me he podido rodear de personas que me han apoyado siempre, sobre todo aquí. Hasta conseguir un puesto fijo tuve que compaginar estudios, trabajo académico, investigación y docencia bajo diferentes tipos de contratos. Vengo de la cuenca minera, toda mi familia ha trabajado en la minería y todo mi entorno ha vivido de ello. En la Universidad mucha gente cuenta con familia académica, con perfiles más privilegiados que el mío, por lo que he tenido que trabajar el doble para hacerme ese hueco".

Afirma que, "aunque mucha gente piense que por ser extranjera te puedan poner las cosas más difíciles, no es así. En Escocia, y en especial en Aberdeen, la mayoría del personal universitario, así como los estudiantes son internacionales, así que nunca me he sentido una extraña".

¿Y qué se conoce de su tierra en Escocia? "Lamentablemente es difícil encontrar a gente que conozca Asturias. En general el norte de España es un gran desconocido. La gente me pregunta que siendo española cómo puedo aguantar el tiempo aquí, y yo les corrijo diciendo que en donde yo vengo llueve muchísimo más".

En las clases "siempre intento meter algo de Asturias ya sea de arte, cine o cultura, y creo que los estudiantes se están empezando a interesar mucho por ello".

Aberdeen y Asturias. Comparemos. Encuentra Barreiro que tienen puntos en común: "Aquí se vive de una industria extractora como es el petróleo, además de tener un dialecto propio (el doric). Creo que en Asturias deberíamos estar más orgullosos de hablar asturiano o diferentes versiones del bable. Recuerdo que en mi primera clase como estudiante en la Universidad de Oviedo se me escapó un ye y el profesor me llamó pueblerina. Esto no puede pasar".

Olvidemos a ese profesor y recuperemos a otros con buenas influencias: "Con lo que respecta a mi carrera académica, la profesora Amy Bryzgel me acogió con los brazos abiertos y me dio mi primera oportunidad como docente en la Universidad. Desde ahí no he parado, y gracias a ella y a mi esfuerzo he conseguido el trabajo con el que siempre he soñado. Mis guías, además de mis padres, mis compañeros de carrera, doctorado y profesión, Noelia y Jesús, que además tengo la suerte de que también son mis amigos, con los que actualmente colaboro. Además de mi pareja, Andrés, que inició su andadura en la investigación poco antes que yo y siempre sabe darme muy buenos consejos".

Pongamos en la balanza lo bueno y lo malo de su hogar escocés: "Me gusta la inclusividad, las oportunidades, la recepción a otras culturas, a la diversidad de género, que creo que en general no tenemos en España. En definitiva, la libertad, el bienestar y el sentido de comunidad".

Lo que menos le gusta quizá sean "las infraestructuras de comunicación entre ciudades. En Asturias hay buenas carreteras casi para ir a cualquier sitio, mientras que aquí solo hay una autopista que conecta Glasgow y Edimburgo. El resto, son carreteras comarcales en donde te puede salir un tractor y estar detrás de él 50 kilómetros".