El oasis artístico de la Feria de Muestras

Hay una ruta, de las muchas consolidadas en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que siguen cada año los aficionados al arte. Porque en ese exitoso universo del batiburrillo consolidado a la orilla del río Piles hay quienes cruzan la entrada de la Feria dispuestos a dejarse unas horas del verano disfrutando de las galerías temporales en que se han convertido tanto el pabellón de la Corporación Masaveu, como el de Unicaja, como el del Banco Sabadell Herrero.

Y de nuevo este año las tres instituciones han lanzado una propuesta ferial que supone un oasis artístico entre tanta muestra diversa. Y que nadie debería perderse.

Y menos que nadie, la viceconsejera de Cultura recién nombrada, Vanessa Gutiérrez, que se estrenó en el cargo con una visita oficial, ayer, al pabellón del Sabadell Herrero, donde lo que suena es ópera ya que el espacio está dedicado a contar de forma didáctica la historia de la ópera en Asturias desde sus inicios y con un papel destacado la temporada ovetense. Le acompañó en el recorrido el ex director general de Política Llingüística Antón García; el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero; Alfredo Fernández Santos, director comercial territorial del Sabadell, y el director artístico de la Ópera, Celestino Varela.

Con esa visita la Viceconsejera ratificaba lo que luego verbalizó: "Que ambas son instituciones necesarias para la cultura de Asturias. El Banco Sabadell, que favorece la promoción y producción de exposiciones. Y la Ópera de Oviedo, que hace mucho por divulgar la ópera y acercarla a diferentes públicos y perfiles manteniendo un alto prestigio nacional", indicó.

Gutiérrez no tenía prevista inicialmente la visita oficial al pabellón de Unicaja, pero no descartó que acabara pasando por el stand que muestra medio centenar de obras de artistas contemporáneos, propiedad de la entidad financiera. Se presupone que muchas de ellas son parte de la colección de arte de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, que quedó adscrita para disgusto de muchos a la nueva entidad generada tras la fusión con Liberbank. Y una colección que ahora el Principado intenta proteger convirtiéndolo en un conjunto BIC (Bien de Interés Cultural), proceso no exento de dificultades por la falta de información y de comunicación con la entidad bancaria.

Unicaja Banco ya hizo el año pasado la misma apuesta: exponer en la Feria, a la vista de todos, una selección de esas obras de arte que, sin embargo, no acaba de detallar ante el Principado. En el caso de la muestra ferial se titula "Arte gráfica de autor (I)", e incluye obras de grandes artistas asturianos como Melquiades Álvarez, Ricardo G. Mojardín, Pelayo Ortega, Bernardo Sanjurjo, Antonio Suárez, Francisco Velasco y Paulino Vicente, pero también otras de Picasso, Barceló, Saura y Dalí. Muchas de ellas han sido realizadas en litografía, técnica que tuvo en Asturias importantes talleres, la mayoría de ellos radicados en Gijón (Litografía Viña, Metalgráfica Moré, Litografía de Luciano Muñiz y Litografía Luba). En Oviedo fue muy significativo el taller litográfico de la antigua Diputación Provincial, y en Luarca, el de Gráficas Pérez del Río.

Vanessa Gutiérrez aseguró que en estos momentos el Principado está a la espera de que se presente por parte de Unicaja "las alegaciones que ellos entiendan pertinentes a la pretensión de la Administración de convertir en BIC la colección de arte, con lo que Asturias solo quiere proteger esa colección". En su ánimo está que "lo importante es proteger ese patrimonio, que es de todos los asturianos", y la manera de hacerlo deberá pasar "por el entendimiento" entre instituciones.

La otra "isla" cultural de la Feria está en el pabellón de la Corporación Masaveu, donde se muestran una serie de siete obras fotográficas de gran formato, con una gran carga de energía visual, de José Manuel Ballester. Son "perspectivas y detalles constructivos de las fábricas que el grupo empresarial posee en Tudela Veguín (Oviedo) y Aboño (Carreño)". Con ellas el autor muestra su fascinación por la arquitectura industrial. Y son también unas obras que reflejan "la metáfora de los principios de esta empresa", explica el doctor en Historia del Arte Ángel Antonio Rodríguez.