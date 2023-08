La Princesa en el Ejército: visibilización e imán para sumar más mujeres

En la Jefatura del Estado no hay incertidumbre e inestabilidad que valgan. Su titular es el Rey Felipe VI y detrás de él está su heredera, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón. Ambos han tenido el camino marcado desde que nacieron porque como representantes de la Corona de España simbolizan la unidad y permanencia del Estado, y deben arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, tal y como se recoge en la Constitución. Una función ésta cuya importancia se pone más de manifiesto en los tiempos que corren después de que el enrevesado resultado electoral del 23J complique bastante la formación de gobierno. Mientras éste llega o hay nueva convocatoria electoral, el Jefe del Estado es garantía de estabilidad.

Leonor de Borbón ingresa este mismo jueves en la Academia General Militar de Zaragoza para cumplir con uno de los apartados fundamentales en su formación, ya que como heredera de Felipe VI está llamada a ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Será capitán general de los tres ejércitos. "Es fundamental prepararse con solidez, seriedad y profesionalidad para el ejercicio de las funciones constitucionales que le corresponderán. No hay que olvidar que el desempeño de la jefatura del Estado supone la de las Fuerzas Armadas que nos representan a todos", advierte Graciano García, quien como impulsor y director de la Fundación "Príncipe de Asturias" (1980-2009) pudo seguir muy de cerca la formación del actual Rey de España.

García contextualiza el inicio de la etapa castrense de la heredera en un escenario más amplio en el que todo está ya previsto, diseñado y organizado. "Yo creo que la palabra clave es la ejemplaridad y hacer cada cosa a su tiempo. Ni un segundo para la improvisación. Como dice la Biblia, todo tiene su momento y su tiempo bajo el sol", resume.

"Toda formación es poca para la heredera de la Corona y en este caso es fundamental que pase por las tres academias del Ejército. En el futuro estará al mando", recalca la escritora candasina María Teresa Álvarez, especializada en novela histórica y con una nutrida lista de libros sobre personajes de la realeza en España, fundamentalmente femeninos. "No puedes mandar en algo que desconoces y por tanto Leonor debe prepararse en ese sentido. Se me viene a la cabeza la pobre Isabel II, no fue una buena reina, pero es que tampoco nadie se ocupó en formarla bien después de haber llegado al trono jovencísima".

Álvarez resalta, además, que la primogénita de los Reyes "será la primera princesa con formación castrense y eso de por sí es ya muy interesante. Además, creo que refuerza y visibiliza la presencia de la mujer en las fuerzas armadas".

El inicio de la formación militar de Leonor –lo hará a menos de tres meses de cumplir 18 años y tener que jurar la Constitución– tiene muchas coincidencias en el calendario. Este mismo jueves se constituyen las Cortes en un periodo de marcada inestabilidad política en España, de ahí que su figura cobre, si cabe, más realce, según los expertos. Y también se produce en el año en el que se celebra el 35.º de la entrada de la mujer en el Ejército, un hecho que en su día costó materializar, pero que hoy en día está completamente asimilado.

Así lo opina la madrileña Nuria Bravo, primera mujer que ingresó en el Cuerpo General del Ejército del Aire junto con otras dos y primera helicopterista en 1992. "La formación militar en España es altamente especializada y los ejércitos ya están abiertos totalmente a la incorporación de la mujer, que tiene presencia desde hace más de 40 años en cuerpos especializados como medicina o intendencia, y desde hace 35 en los generales de todos los ejércitos realizando todas las labores por ejemplo de pilotos, marinas o artilleras", apunta esta capitán en excedencia, actual concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Gijón y hasta hace unos meses comandante jefe de la base del Helimer en El Musel.

"Debido a la profesionalización de las Fuerzas Armadas en los 90 se ha abierto una gran puerta profesional para las mujeres, muy diversa y realmente interesante, en la que se conjuga la igualdad entre ambos sexos y la profesionalidad", sostiene.

No obstante, admite que "aún el número de mujeres militares no está balanceado con el de hombres, sobre todo en algunos puestos como infantes, pilotos, mandos…". De hecho, de los 612 cadetes que entran en la academia de Zaragoza junto a Leonor de Borbón, solo 140 son mujeres. Una realidad que, opina, ayudará a cambiar la heredera. "La incorporación de la Princesa es un detonante para que muchas de nuestras jóvenes se animen a formar parte de las FAS, aportando talento y diversidad. Pero creo que la mujer en los ejércitos ya es algo normalizado en España, la integración ha sido muy satisfactoria".

Al respecto, Graciano García es de la misma opinión. Y concluye: "La Princesa de Asturias, mujer, joven y persona comprometida con su generación y su misión, se incorpora con naturalidad a un ejército moderno, abierto a la sociedad y que suma internacionalmente para España".