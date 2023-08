Pablo Matilla: "Asturias debe apostar aún más por las energías renovables"

El escritor mierense Pablo Matilla, autor de la muy elogiada novela "Barrancos", teje desde Barcelona un relato personal.

Capítulo 1. "Mi primer recuerdo es con mi abuelo. Cuando yo era pequeño solíamos ir a comer al Domingo Moro, cerca del Alto Santumiliano, un restaurante de comida sencilla y tradicional. Sin complicaciones, como le gustaban a él. Lo que recuerdo es que, delante del restaurante, había un prau que me resultaba enorme, infinito. Allí jugábamos al fútbol y a lo que fuese. Recuerdo cómo, en un atardecer, cuando el cielo tenía ese color añil tan oscuro, justo antes de que se hiciera noche cerrada, mi abuelo y yo nos tumbábamos en la hierba y, en silencio, esperábamos a que los grillos empezaran a cantar. Entonces, con paciencia, buscábamos algún palín para molestarlos un poco y ver si salían de sus guaridas. Recuerdo el cielo lleno de estrellas sobre nosotros y el cri-cri de los grillos a ras de suelo".

Capítulo 2. "Yo soy del 86, con lo que pertenezco a esa generación que se incorporó al mercado laboral durante la crisis económica de 2008. Como es habitual, los desmanes de los tiburones financieros los paga la gente de a pie. Habrá que esperar para ver si se vuelven a cometer los mismos errores, pero lo que está claro es que no deberíamos permitir, como sociedad, que se volvieran a repetir injusticias tan patentes y que frases como ‘Es el mercado, amigo’ pudieran continuar diciéndose de forma tan impune".

Capítulo 3. "Tendría 14 o 15 años cuando tuve la suerte de ganar un certamen escolar de cuentos, en mi colegio, el Santiago Apóstol de Mieres, organizado por la Fundación Bertelsmann. El premio era un viaje a Barcelona. En aquel viaje descubrí o confirmé dos de los aspectos que han sido capitales en mi vida: la escritura y la ciudad de Barcelona. Quién sabe si fue en aquel viaje cuando ya empecé a decidir que yo algún día viviría allí y sería escritor".

Capítulo 4. "Hay algún dato que resulta preocupante: como que en 2030 Asturias será la comunidad más envejecida de toda Europa o que lidere la tasa de suicidios de España. Hay muchos otros retos que Asturias deberá afrontar en las próximas décadas, pero creo que el de la salud mental es un tema que debe ser prioritario para poder crear una Asturias próspera y fuerte".

Capítulo 5. "En Mieres, estuviera donde estuviera, solo tenía que levantar la cabeza y veía montaña, veía verde. La mirada siempre tenía espacio para deambular. Echo mucho de menos ese espacio que, en el resto de lugares en los que he vivido, nunca he encontrado. O puede que simplemente eche de menos la infancia. Recuerdo la primera tormenta eléctrica que viví. Estaba con mi madre en mi casa, llovía a cántaros y mirábamos por la ventana los relámpagos que partían el cielo como una espada rota y luego los truenos que retumbaban en la noche. Por aquel entonces todo era nuevo, grande y lleno de espacio".

Capítulo 6. "Hacerse un hueco en el mundo literario no es sencillo. Escribir y publicar dos libros ha sido una gran escuela de humildad y resistencia, pero creo que los mayores retos aún están por venir. Ejercer como profesor es un buen complemento a la escritura, que es una actividad muy solitaria. Estar en contacto con todo tipo de alumnos, todos ellos con puntos de vista, historias e ideas diferentes es muy enriquecedor. Creo que ser profesor me ha hecho mejor escritor. Por otro lado, a veces estar fuera del lugar en el que te educaste genera situaciones interesantes. Estar fuera te enseña la necesidad de volver. Hace poco estuve en Asturias para presentar ‘Barrancos’. Y se produjo un hecho relevante para mí. Después de 6 años de trabajo, al hablar con los lectores de Asturias pude entender de dónde venían las motivaciones para escribir esa historia, de dónde provenía la mirada de esa novela. Descubrí que tenía mucho que ver con las Cuencas mineras, con el pasado, con una cierta manera de ver el mundo desde Asturias. Estando en Cataluña no había sido capaz de darme cuenta, por eso es tan importante, creo yo, volver".

Capítulo 7. "Cuando hace 20 años me fui de Asturias, tenía la sensación de que aún éramos un poco desconocidos fuera. En la Universidad me preguntaban que si era gallego, no conocían mi acento. Era raro que la gente fuera de vacaciones a Asturias, aunque creo que el turismo comenzaba a establecerse, porque la campaña de ‘Paraíso natural’ ya era muy conocida. Eso hoy ha cambiado. Ahora todo el mundo ha descubierto Asturias. A veces tengo la sensación de que Barcelona ya no pertenece a sus ciudadanos, sino que ha sido poco a poco vendida a los especuladores inmobiliarios y turísticos. Aunque parece difícil, me apenaría que Asturias siguiera ese mismo camino".

Capítulo 8. "Desde fuera se puede apreciar la importancia de no fiarlo todo al turismo, es esencial invertir en otros sectores. Por eso creo que Asturias debe apostar aún más por las energías renovables. El carbón ha sido una parte esencial del motor económico asturiano durante décadas, y es urgente encontrar industrias que vuelvan a dinamizar la economía de la región".

Capítulo 9. "Creo firmemente en la importancia de los profesores. Un gran profesor es algo valiosísimo para la sociedad, y su labor debería ser más reconocida y prestigiosa. En segundo de Bachiller, en el IES Sánchez Lastra, o en Maestría, como lo llamábamos nosotros, tuve un profesor de Filosofía que ha tenido una gran influencia en mi vida. Primero, fue él quien, con sus clases, me interesó por la Filosofía y, después, fue quien me animó a atreverme a irme y estudiar fuera. Esa decisión, la de irme, cambió mi vida para siempre, han pasado 20 años y no he vuelto. Es evidente que soy una persona diferente por todo lo que he vivido fuera, pero sigo sintiéndome muy unido con Asturias".

Capítulo 10. "Barcelona es un gran lugar para un escritor. La ciudad es un crisol donde todo se mezcla a una gran velocidad: la gente, los idiomas, las culturas, las ideas, las diferencias... Presenciar el cambio constante y tratar de entenderlo, o al menos de narrarlo, es estimulante para escribir. Por otro lado, se está volviendo cada vez más difícil vivir en Barcelona. Si los precios del alquiler son inasumibles respecto a los sueldos, lo cierto es que sus ciudadanos de a pie, gente normal y corriente, está siendo expulsada de sus hogares, de sus barrios, para que otros puedan maximizar su beneficio económico. Una ciudad no debería ser una inversión, sino un hogar para sus ciudadanos".