"El éxito es un potro salvaje; si no lo sabes montar, te arroja de la silla y te hace morder el polvo"

–Siendo estudiante, me enamoré en Madrid de una guatemalteca que era descendiente de emigrantes asturianos, concretamente de Campiellos (Sobrescobio), una aldea situada a pocos kilómetros de donde yo había nacido. Una de esas casualidades. Así llegué a Guatemala, por amor a la mujer que es mi esposa.

Además del emigrante enamorado, Francisco Pérez de Antón (Soto de Caso, 1940) es el empresario de éxito, el periodista, el escritor y el profesor, el niño que pasó "todas las penurias" de la posguerra en Asturias y el adulto que ha vivido varias vidas desde que en 1963 cruzó el Atlántico hasta Guatemala. Es ingeniero agrícola por la Universidad de Madrid y máster cum laude en Económicas por la Francisco Marroquín de Guatemala. Fundó un grupo empresarial que ha llegado a los 4.000 empleos y diseñó y dirigió una franquicia de restaurantes (Pollo Campero) que ahora cuenta cuatrocientos en doce países. Fue catedrático de Economía, creador y editor durante doce años el semanario "Crónica" y colaborador de una veintena de medios de comunicación de Estados Unidos, América Latina y España, pero es sobre todo y quiere seguir siendo escritor. Su obra con 24 títulos de narrativa y ensayo le ha convertido en uno de los literatos más apreciados de Latinoamérica. En 2011 su país de adopción le concedió el Premio Nacional de Literatura "Miguel Ángel Asturias" y tiene desde 2005 el máximo galardón de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Sigue casado, tiene dos hijos y seis nietos.

–Escoja entre todas sus vidas. ¿Cuál le ha dado más satisfacciones?

–La que he vivido como periodista y escritor. Me hice ingeniero por necesidad, pero trabajé un año en Galicia con la intención de ahorrar para pagarme los estudios de Periodismo. En esas andaba cuando se entrometió el amor y me vi obligado a plantearme la disyuntiva de escribir para ganarme la vida o ganarme la vida para escribir. Prevaleció lo segundo. Una carrera técnica no me parecía suficiente para hacer lo que me proponía, así que me saqué un máster en Economía. Y durante más de 20 años me dediqué a construir en Guatemala una corporación de la que soy presidente honorario y que, tras crear más de 4.000 empleos, se convirtió en la más grande de Centroamérica. Cuando cumplí 44 años, me dije: "Ya me he ganado la vida, ahora voy a dedicarme a lo que siempre quise hacer". Desde entonces no he hecho otra cosa que escribir. Jamás había trabajado tanto, pero jamás había sido tan feliz.

–Lleva sesenta años en Guatemala. ¿Ya es más "chapín" que asturiano?

–A diferencia de Alberto Cortez, que cantaba aquello de "no soy de aquí ni soy de allá", yo puedo decir lo contrario. Soy de aquí y soy de allá, no importando la orilla desde la que se mire. No tengo esa desgarradura que es propia de todo emigrante. Me siento tan bien en Guatemala como en España. Pero es en Guatemala, una tierra amable y generosa como hay pocas, donde he hecho mi vida, donde tengo a mis hijos, mis nietos, mis amigos. Por eso vivo aquí, pero sin dejar de pasar cada año una buena temporada a España.

–¿Vuelve a Asturias con alguna frecuencia? ¿La añora?

–Añoro mi infancia y mi adolescencia. Soy de un pueblo madreñeru de montaña donde viví todas las penurias habidas y por haber de los años 40 y 50. Lo mismo segaba herba que felechu, cortaba leña, sacaba el cuchu de la corte o jugaba a los bolos como cualquier otro rapaz. No me pesa en absoluto. Es más, aquellos años forjaron en mí una ética de trabajo que habría de ser muy valiosa en mi vida y me lleno de nostalgia siempre que los recuerdo.

–Mario Vargas Llosa dijo de usted que es "la mejor pluma de América Latina". ¿Eso presiona?

–Mario Vargas Llosa fue muy generoso cuando dijo eso de mí, pero no creo ser un escritor tan bueno. Escribir es para mí una necesidad, una exigencia diaria tan vital, tan avasalladora, que me moriría si no pudiese satisfacerla.

–Un escritor que bucea como usted lo ha hecho en la historia de América Latina, y más en la de Centroamérica, ¿se acaba volviendo por necesidad un poco antiestadounidense?

–Uno se vuelve más bien crítico de este presidente o aquel otro, de estos o aquellos congresistas, de los abusos del Departamento de Estado con los países débiles o de los excesos de la CIA, pero no del pueblo estadounidense, que por cierto está cambiando a gran velocidad. Latinos, afroamericanos y asiáticos, con sus respectivos mestizajes, superarán muy pronto en número a una mayoría blanca condenada a convertirse en minoría. Esa es la batalla de fondo que libran Donald Trump y sus votantes, un tipo que no me agrada en absoluto. Imagínese que pretendió convertir Guatemala en una especie de campo de concentración donde encerrar a los emigrantes que él expulsaba de Estados Unidos...

–Guatemala está a un paso de sus propias elecciones, pero vive también muy pendiente de las de España. ¿Con qué grado de inquietud y sorpresa asisten allí a esta etapa de incertidumbres en nuestro país?

–La democracia guatemalteca vive estos días una severa crisis debido a la cooptación y manipulación del sistema de justicia por parte del poder político y la intromisión del dinero ilícito proveniente del narcotráfico. El problema tiene solución, aunque no será sencilla. La democracia española, en cambio, tiene un problema estructural que parece endurecerse con cada nueva elección. Nos vamos acostumbrando a que sean dos nacionalismos minoritarios quienes condicionen la voluntad de las mayorías. Y ese sí que es un señor quebradero de cabeza.

–El título de una de sus novelas, "La corrupción de un presidente sin tacha", le lleva a uno a preguntarse si eso existe realmente. O si la política y la corrupción tienden a ser un binomio inseparable.

–Lo es, sin duda. Desde tiempo inmemorial. Lord Acton lo expresaría en una frase memorable, "todo poder corrompe y todo poder absoluto corrompe absolutamente". Lo que ocurre es que no hemos sido conscientes de ello hasta que la libertad de expresión permitió denunciarlo.

–Hablando de libertad de expresión, ¿cómo era el periodismo en fases tan convulsas como las que vivió Guatemala en muchos momentos del siglo XX?

–Un martirio. Físico unas veces, intelectual y moral otras. Cuando me retiré de los negocios, fundé un semanario que tenía como propósito ayudar a la transición de los gobiernos militares a la democracia. Tuvo una vida de doce años, hasta el día en que un presidente "democrático" decidió decapitarlo. Él mismo llamaba a los anunciantes para que suspendieran la publicidad a "Crónica". Me harté y lo vendí para dedicarme a lo que hago ahora, escribir relatos, novelas, ensayos...

–¿Cómo recuerda la gestación de Pollo Campero?

–Como un período muy creativo en el que hubo que inventarlo todo. Yo no sabía ni freír una patata, pero necesitaba desarrollar otra forma de vender carne de pollo y darle un valor agregado. Pollo Campero es mi bebé, mi empresa más querida. De las muchas que fundé en su día, la que construí con más ilusión y esfuerzo. En la actualidad es una cadena con más de 400 restaurantes en 12 países, incluido Estados Unidos. Cómo no voy a sentirme orgulloso.

–¿El éxito sorprendió a la propia empresa?

–Por supuesto que sí. Ahora bien, el éxito es un potro salvaje que, si no se sabe montar, te arroja de la silla y te hace morder el polvo. Los primeros cinco años fueron así. El éxito casi acaba con nosotros debido a la avalancha de gente que llenaba los restaurantes y que no podíamos manejar como se debía. Era como conducir un Ferrari por el monte.

–¿Por qué cambió la empresa por el periodismo y la literatura?

–Porque los negocios habían dejado de ser para mí un aliciente. Un imperativo superior me empujaba, y era esa necesidad de expresarme por medio de la palabra, lo que siempre había querido hacer...

–La suya es una de tantas huellas ilustres que ha dejado la emigración asturiana en el mundo, y en particular en América. ¿Cree que somos suficientemente conscientes de la potencia de nuestra diáspora?

–Migrar es una compulsión natural del ser humano y la población del planeta, fruto de esa compulsión. Es prácticamente imposible detenerla, y los asturianos no somos una excepción. Siempre ha vivido en nosotros ese espíritu de aventura, de búsqueda, de ir tras un paraíso en otra parte. Eso debería ser motivo de orgullo, pues no importando los motivos que nos hayan llevado el desarraigo, siempre hemos sabido dejar la impronta de lo que somos y de nuestro carácter allí donde hemos puesto los pies.