Dionisio González enlaza Gijón y Doñana en una "arquitectura de la soledad"

La sala de exposiciones de la Fundación Osborne, en la Bodega de Mora, en el Puerto de Santa María (Cádiz), se ha convertido este mes de agosto, y hasta mediados de septiembre, en el espacio de exhibición temporal de Digallery, una galería sevillana dedicada al arte contemporáneo, que muestra una selección de obras del fotógrafo asturiano Dionisio González (Gijón, 1965).

Dionisio González es un artista multidisciplinar asturiano con obras híbridas, en las que se aúna la fotografía, el diseño y la arquitectura. Está considerado unos de los grandes fotógrafos españoles contemporáneos, con obras en importantes colecciones y museos, entre ellos el Reina Sofía, el Museum of Contemporary Photograph de Chicago y el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de París.

En sus series fotográficas Dionisio González reflexiona sobre los modos de habitar la ciudad y las formas de vivir contemporáneas, así como sobre las relaciones que el hombre establece con el medio.

El proyecto que ahora presenta Dionisio González se acomoda a unas pautas que germinaron cuando tenía 16 años de edad y que fueron la consecuencia de una tragedia familiar. En la madrugada del 29 de agosto de 1982 su hermano Marcelo González perdió la vida en un accidente de tráfico en la carretera de Gijón a Deva. Unas semanas después, a mediados de septiembre, viajó a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, para pasar una temporada en casa de sus abuelos. "Mis padres consideraron oportuno que pasara unos días de las ya casi finalizadas vacaciones alejado de la consistencia negra del dolor, de la boira húmeda y envolvente que se adueñaba de los días", recuerda.

Durante aquella estancia, cada mañana, cruzaba en barcaza desde la playa de Sanlúcar de Barrameda al Coto de Doñana para hacer "en soledad caminatas interminables". Aquella fue, dice, su "primera experiencia de la fuga del mundo".

Cuando regresó a Gijón después del verano, en octubre encontró refugio en la biblioteca pública, donde leía los pocos manuales que encontró en ella sobre el parque nacional, libros como "El mito de Doñana" de Aquilino Duque y "Portrait of a Wilderness. The Story of the Coto de Doñana Expeditions" de Guy Mountfort. Dionisio González soñaba entonces con ser guardia forestal de la mayor reserva ecológica de Europa, con sus 54.251 hectáreas de extensión. En el fondo, lo que quería era "vivir en condición de sombra, vivir entre paréntesis a la espera de una ecuación de vida original, donde operar errante en un espacio ilimitado". Dice el artista que "siempre que te exilias lo haces de los demás" y que "perderse es más una cuestión de identidad que de geografía, como subrayaba Virginia Wolf".

Dionisio González, que se ha explayado en la presentación de la muestra, considera que "las artes parecen indicar algunos procedimientos que eluden la complacencia y que, sin trastocar el duelo en manía, aseguran al artista y al conocedor un dominio sublimatorio sobre la Cosa Perdida". "Fue el Arte el que me posibilitó un dominio de la escena, un conocimiento no descriptivo sino procedimental y sublimado de la pérdida", afirma.

Todavía inmerso en el duelo Dionisio González leyó a Cecilia Bölh de Faber, que en "Dicha y suerte" describió detalladamente los paisajes y las costumbres de Sanlúcar de Barrameda en el siglo XIX y que habla de la reserva natural imaginándola con la forma del "arca de Noé". Y así fue como Dionisio González, con 16 años, empezó a pensar en "una arquitectura de la soledad". No llevó a cabo ese proyecto, solo anotó algunas ideas y esbozó algunos dibujos sobre el papel. "Cuatro décadas después, con la conservación del parque en crispado debate internacional, bien podrían ser estas pautas aquellas que en su momento ideara", afirma.

El producto artístico de todo ello se puede ver ahora y hasta mediados de septiembre en el Puerto de Santa María, no muy lejos del espacio reparador en que Dionisio González convirtió Doñana con 16 años.

Su trayectoria y sus méritos –el fotógrafo gijonés ha recibido premios y reconocimientos internacionales como el Pilar Juncosa y Sotheby’s, el de la Fundación Pilar i Joan Miró y el European Month of Fotography ArendtAward, en Luxemburgo- avalan sus cualida– es creativas y su arte.