La Familia Real se lleva de la calle de las portadas del quiosco rosa con la presencia de la Reina Letizia y la Infanta Sofía en Sidney para la final del Mundial y la celebración de la victoria de la selección de fútbol femenina española. “Hola”, “Semana”, “Lecturas” y “Diez Minutos” incluyen fotos de madre e hija disfrutando del éxito deportivo con las jugadoras.

En “Hola” también se cuela Leonor, pero en plan serio. La Princesa de Asturias está en la academia militar de Zaragoza y la revista da todos los detalles de su rutina diaria. La foto es de la cadete Borbón Ortiz, en formación militar. Hay otra foto, ésta para Amaia Salamanca, de vacaciones en Ibiza.

En “Lecturas” la Borbón que aparece, junto a su tía política y su prima, es Irene Urdangarín. La hija de la Infanta Cristina pasa su verano más especial y relajado, dicen, antes de empezar a estudiar hostelería. Miguel Bosé sufrió un asalto en casa cuando estaba con sus hijos. Diez encapuchados entraron y les hicieron pasar momentos de “terror”.

“Semana” rescata a Olga Moreno. La ex de Antonio David Flores reaparece con ganas, como poco, de chinchar: “Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio”. No se olvida la revista de Leonor de Borbón y su paso al frente en su formación como heredera del Trono.

A “Diez Minutos” han ido a parar a la portada las imágenes de Ana Obregón con su nieta Ana Sandra Lequio, a la que llaman Anita. Ambas están en Mallorca, lejos de los calores de Madrid. La foto es de la presentadora con su nieta en brazos. Hay una reseña para Silvia Bronchalo, que ha ido a Tailandia a ver a su hijo Daniel Sancho, en prisión por el presunto asesinato de su compañero colombiano.