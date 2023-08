La empresa que frena la despoblación

"El objetivo principal de esta pequeña empresa no es el de ganar dinero". Estas son las palabras que el empresario asturiano Francisco Cuervo-Arango dedicaba en una carta a sus amigos 34 años atrás, cuando decidió fundar una humilde empresa de lácteos ecológicos especializada en la leche de cabra en un pequeño pueblo albaceteño llamado Letur.

Unas palabras que, hoy, más de tres décadas después, siguen repitiéndose en dicha empresa, Cantero de Letur. Esta vez en boca de Pablo Cuervo-Arango, hijo de Francisco y actual director del negocio. "Durante todo este tiempo hemos ido creciendo y buscando cumplir nuestra meta, que era lograr el mayor impacto positivo en Letur y poder aumentarlo cada vez más", explica el empresario. Y vaya si lo han conseguido. Hoy en día, Cantero de Letur es una de las empresas líderes del mercado nacional de su segmento, exportan internacionalmente, dan empleo de forma directa e indirecta a más de 90 personas y, además, están haciendo de un pueblo de la España vaciada, de 900 habitantes, un lugar atractivo que empieza a repoblarse gracias a que la propia empresa ha construido un bloque de diez viviendas para alquilar a jóvenes familias a precios asequibles (entre 350 y 380 euros al mes, sin incluir luz y agua). Con esta iniciativa ha logrado atraer a una treintena de vecinos nuevos. La mitad son niños.

Pero esto no ha sido casualidad, ni mucho menos. La ilusión, el trabajo, la generosidad y la dedicación son los factores que explican un éxito que empezó a fraguarse en Asturias mucho tiempo y muchas generaciones atrás. "Mi padre nació en Asturias", explica Pablo Cuervo-Arango. Y es que, eso de los ocho apellidos asturianos, era una condición que Francisco cumplía con creces y de la que presumía . "Mi padre siempre tenía a mucha gala que era asturiano por 16 costados. Tanto él como toda su familia nacieron en Asturias. De hecho, todos sus 16 tatarabuelos eran asturianos", apunta el hijo del fundador de la empresa que, si bien porta con honra esos apellidos astures, por circunstancias de la vida no nació en el Principado. "Yo nací en Murcia durante la temporada en la que mis padres estuvieron viviendo allí y con 8 años llegué a Letur".

Tras abandonar Asturias con tan solo 2 años, Francisco Cuervo-Arango terminó asentándose en el pequeño pueblo albaceteño, en plena Sierra del Segura. "Cuando mi padre tenía dos años, su familia y él se fueron a vivir a Santa Pola, en Alicante, para trabajar en las salinas Bras del Port que un familiar suyo, también asturiano, había comprado después de haber hecho dinero en Cuba. Se asentaron allí, y mi padre tras dar unas cuantas vueltas más acabó en Letur".

Unas "cuantas vueltas más" que además de llevarle por buena parte de la geografía nacional, también fueron trascendentales. La que más, sin duda, aquella que le condujo a Barcelona para ingresar en los Jesuitas. "Aunque venía de una familia conservadora, cuando estaba a mitad de carrera de Derecho tuvo un cambio, una revelación o algo por el estilo, dejó la Universidad y se fue a los Jesuitas en Barcelona. Ellos le cambiaron por completo la manera de ver y de entender la sociedad y pasó a ser totalmente de izquierdas", recuerda Pablo Cuervo-Arango.

El mayor ejemplo de esa transformación mental fue la fundación de la empresa Cantero de Letur. "Una parte importante de la doctrina social de los Jesuitas dice que el dinero no te pertenece a ti mismo", cuenta Pablo. Y eso a Francisco se le quedó tan grabado que fue esa filosofía que siguió, sin dudar, cuando, de repente, tuvo dinero. "A mi padre le llegó una herencia su familia, pero él insistía en que no le pertenecía porque era un dinero que le venía dado. Se planteó dos opciones: o donarlo o hacer algo con él de manera que repercutiera positivamente en el pueblo", comenta el actual director de la empresa Cantero de Letur, demostrando, con dicho cargo, que su progenitor se decantó por montar un negocio que diera trabajo al municipio en una época complicada para el empleo.

"Nosotros nacimos con la responsabilidad social corporativa integrada cuando ni existía, al igual que todo este mundo de los productos bio y ecológicos", explica Pablo Cuervo-Arango. La idea, detalla el murciano, procede de la experiencia que adquirió su padre durante los años en los que vivió en la comunidad no violenta del Arca. "En su época anterior a la empresa estuvo muy ligado a la agricultura biodinámica y regenerativa gracias a la comunidad del Arca que le enseñó a vivir de la tierra y de todo lo propio que uno mismo puede cultivar", relata Pablo, que con gran admiración califica a su progenitor como "un visionario total".

Y así, de una "locura", porque Francisco "ni sabía de empresa, ni sabía de lácteos", asegura Pablo, salió a flote un proyecto que en pleno 2023 se ha convertido en un modelo a seguir. Además, lejos de borrar esa huella social y transgresora, el paso de los años la ha consolidado aún más. El sueño de Paco continúa. Cantero de Letur sigue siendo toda una "locura" si lo miramos desde la óptica moderna del mundo empresarial. Pablo se ha encargado de que el camino que empezó su padre y que se vio truncado tempranamente por su fallecimiento en 1999, con solo 60 años, no cayera en el olvido. Porque si Francisco Cuervo-Arango era un visionario, su sucesor no podía ser menos.

Desde que Pablo se pusiera al frente del negocio familiar hace 25 años, Cantero de Letur no ha parado de crecer. Los premios y reconocimientos a su labor social y empresarial han sido constantes y muy variados. Casi tanto como sus proyectos. Y, aunque sus ganas de ayudar han traspasado fronteras llegando a lugares tan lejanos como Etiopía, Honduras, Nepal, Guinea y Chad, el objetivo principal de contribuir al desarrollo económico y social del entorno más cercano a Letur no se ha descuidado. De hecho, uno de los más destacados y que más alegría le ha dado a este negocio manchego es "Repuebla Letur": clave para evitar el abandono del medio rural.

"En la actualidad generamos más de 90 puestos de trabajo en un pueblo de 900 habitantes. El impacto económico y social que hacemos es muy importante, pero aun con ésas siempre era insuficiente. Nos faltaba algo como empresa", dice Cuervo-Arango, que reconocía estar desesperado por ver disminuir constantemente la población y vaciarse el colegio, e impotente ante la falta de herramientas efectivas que les permitieran atraer y asentar a nuevos vecinos. Sin embargo, la solución llegó en el momento más inesperado. "En plena pandemia de coronavirus, en junio de 2020, realicé un viaje a Madrid para ver a unos amigos", relata el promotor e ideólogo de "Letur Repuebla". "Fue justo cuando empezaba la tendencia del teletrabajo. Y ahí fue cuando vi la luz. Una manera fácil de repoblar Letur sería conseguir que la gente pudiera teletrabajar manteniendo su sueldo", explica el murciano.

Sin embargo, ¿dónde se alojan estas personas? Y es que resulta curioso y contradictorio que, en un pueblo de la España vaciada, no haya alojamientos. "Queremos luchar contra el abandono del medio rural, pero luego, paradójicamente, no hay viviendas disponibles. O bien están derruidas, o bien no cumplen las condiciones y requisitos básicos, o bien se utilizan para el turismo rural", protesta el director de Cantero de Letur que ante esta falta de acción no dudó en actuar. "Teníamos un solar parado desde hace algunos años. Y la verdad es que no me lo pensé mucho. Se lo planteé a los socios, les encantó la idea y decidimos construir un edificio de 10 viviendas para iniciar este proyecto", afirma Pablo Cuervo-Arango.

Y, así en cuestión de dos poco más de dos años, se materializó la idea. "En junio de 2020 se me ocurre el proyecto, en marzo de 2021 empezamos la obra de un edificio de 10 viviendas que terminamos en junio de 2022 y ese mismo mes de julio ya vinieron las primeras familias", recuerda el empresario orgulloso de poder afirmar que "ahora el edificio está completo". "Yo estoy encantado porque se han superado todas las expectativas. Hay 33 personas viviendo en el edificio y 13 de ellas son menores de edad. Hemos incrementado el número de alumnos del colegio en un 22%", resalta el director explicando que las condiciones para optar a uno de los pisos son "tener o un trabajo que se pueda realizar de forma remota, o un trabajo ya acordado en Letur pero que no fuera en nuestra empresa, o un proyecto claro de emprendimiento; ser un nuevo poblador de Letur; y residencia legal en España. Además, las familias con hijos tienen prioridad", afirma Pablo.

Porque, aunque no hayan ganado dinero, la parte monetaria es lo de menos. "Letur Repuebla no se hace con fines económicos. La construcción del edifico entero nos ha costado sobre un millón de euros, y de alquileres tan solo recibimos unos 3.000 euros al mes. Pero ha merecido la pena, sin duda, porque ya lo sabíamos. Contábamos con ello y lo hicimos por fines sociales", afirma Cuervo-Arango. Ver a nuevos vecinos en Letur no tiene precio para él.

Sin embargo, imitar el procedimiento del proyecto manchego en otras zonas del país, que también sufren del problema de la despoblación, como es el caso de Asturias es, según Pablo, prácticamente imposible. "Los alquileres que ponemos son muy baratos. No son comerciales, de modo que no se puede recuperar la inversión, porque si lo pones caro, la gente se queda en la ciudad. Por tanto, siempre que me pregunta si ‘Letur Repuebla’ se puede replicar, digo que es muy difícil porque tiene que haber una empresa dispuesta a poner dinero y a hacerlo tan solo por el impacto positivo", reflexiona Pablo. "Y de eso no hay", añade.

"La única posibilidad que veo sería la de una colaboración público-privada. Es decir, que hubiera un ente público que estuviera de acuerdo, en el caso de Asturias podría ser el propio Principado o algún ayuntamiento, para poner, por lo menos, la mitad del dinero de esa construcción. Y que luego el resto lo pusiera la empresa que también se encargaría de gestionar el edificio", opina Pablo.

Sea como sea, lo que está claro es que esta empresa manchega seguirá con sus proyectos sociales. Porque se ha avanzado mucho, pero todavía quedan cosas por hacer. "Cantero de Letur nace por y para ayudar", sentencia Pablo Cuervo-Arango.