"Invertimos mucho en formar jóvenes talentos, pero luego los aprovechan otros países"

La allandesa Andrea Pérez Fernández, de 40 años, es geóloga por la Universidad de Oviedo, doctora en Geoquímica y experta universitaria en divulgación.

Obtuvo una de las prestigiosas becas "Marie Curie" y se marchó a hacer el doctorado a Toulouse, Francia, en el CNRS, el centro nacional para la investigación científica francés. Hoy trabaja en el Laboratorio europeo de física de partículas (CERN) en Ginebra (Suiza) donde se encarga de la comunicación local de la institución. También es una activa colaboradora en el proyecto "Allande Stars", de divulgación astronómica, que este fin de semana celebró su cuarta edición en el concejo allandés.

–Usted es experta en divulgación científica. ¿Tiene la impresión que precisamente en este momento de acelerado desarrollo tecnológico al mismo tiempo hay un auge del pensamiento mágico y conspiranoico?

–En torno al CERN, el laboratorio europeo de física de partícula, una disciplina que es bastante poco conocida y compleja, surgen teorías de la conspiración cada poco. Hay como un halo de misticismo alrededor del CERN, incluso se han hecho películas de ciencia-ficción como "Ángeles y demonios", libros... Lo que hace el CERN no nos es familiar, entonces intentamos buscar explicaciones más sencillas y la gente caen en teorías de la respiración, en las pseudociencias. Eso es algo con lo que, en mi trabajo, tenemos que bregar todos los días. Pero yo creo que ese es un fenómeno que se autorregula. Llega un momento en que si las teorías son demasiado descabelladas, la gente ya no se las cree.

–Pues parece que es al contrario, que cada día aparecen teorías más descabelladas.

–Sí, pero quienes las creen son una minoría. A veces puede haber alguna cosa que sí que se pone de moda, digamos. Me contaron mis compañeros del CERN, que cuando se puso a funcionar el acelerador de partículas, el gran colisionador de hadrones, había mucha teoría de la conspiración sobre que si se iban a formar agujeros negros. Y, bueno, se puso a funcionar, y ya se vio que eso no iba a pasar. El tiempo pone todo a su sitio.

–Cuénteme cómo es tu trabajo diario en el CERN.

–Trabajar en el CERN es increíble, porque es muy grande. Es una gran institución. Trabajamos más de siete mil personas allí, todos los días. Y se trabaja en colaboración con unos veinte mil científicos de todo el mundo. Al ser una institución tan grande, con tantos proyectos, con perfiles de todo tipo, cuando te dedicas a la comunicación y tienes que comunicar sobre todos los proyectos que se hacen en el CERN, tienes que entender muy bien cómo funciona la organización y cómo se desarrollan esos proyectos. Es una locura de información. En el grupo de comunicación del CERN somos unas 70 personas. Yo me dedico a la comunicación local.

–¿Local?

–La comunicación local es muy importante para el CERN, porque el CERN está en dos países, en la frontera entre Francia y Suiza, y llevar una buena relación con los vecinos es muy importante. Desarrollamos programas educativos con las escuelas de los alrededores, visitas, etc. Es importantísimo que todo el mundo que está allí conozca lo que es el CERN, que no se quede como algo críptico, cerrado, solo de científicos. Tiene que ser algo en lo que la población local participe. Ahora estoy metida en el proyecto del futuro colisionador circular, que es una de las opciones que tiene el CERN para sustituir el gran colisionador de hadrones actual para 2040 o 2045. Pues ya se está preparando la comunicación local, por si algún día se construye. Para que todo el mundo conozca lo que se puede llegar a hacer allí. Y cómo eso puede ser beneficioso para la región.

Una de las cosas que me fascinan del trabajo en el laboratorio europeo de física de partículas es la cantidad de tecnologías nuevas para la vida cotidiana que han salido de la investigación básica que allí se desarrolla

–El nuevo colisionador está en fase de estudio previo.

–Hay un estudio de viabilidad de ahora hasta 2027. Si eso da resultados positivos, si geológicamente, socialmente y económicamente es factible, se pasaría a otra fase, que ya sería la de aprobarlo, o no. Estamos en una fase muy temprana. Se empezaría la construcción a partir de 2030, en caso de que se apruebe. Son proyectos muy grandes que se piensan a muy largo plazo.

–Para los que no tenemos ni idea de física de partículas, ¿qué supondría ese nueva nuevo equipamiento?

–Si se hace, se haría en dos fases. Durante la primera, el salto mayor sería que se obtendrían medidas con mucha más precisión. En el gran colisionador de hadrones se descubrió una nueva partícula, el bosón de Higgs, que fue un salto para la física de partículas. Tendríamos un aparato con el que se puede medir muchísimo mejor, sería una fábrica de bosones de Higgs, con el que se podría conocer mucho más todas sus propiedades. La segunda fase ya sería un salto mucho mayor en el que se podría investigar, por ejemplo, partes de la materia que hoy en día son completamente desconocidas, como la materia oscura y la energía oscura. El universo está formado en un 95% de materia oscura y energía oscura, y no sabemos lo que son. Solo conocemos el 5% de la materia visible, digamos. Y todo eso se cree que se podría llegar a investigar. Sería un salto gigante. Pero la segunda fase ya sería a partir de 2060.

–Recientemente el CERN logró una medición más precisa del bosón de Higgs.

–La medición más precisa del bosón de Higgs es una de las líneas de investigación claves porque, cuanto más se conozca del bosón de Higgs, más se va a saber del modelo estándar y de cómo funciona, cómo afecta esta partícula a las demás. Cómo funciona todo, digamos.

–Antes de seguir, ¿cómo me explicaría usted qué es el bosón de Higgs?

–A ver, yo se lo explico de la manera en que yo lo entiendo.

–Está bien.

–El bosón de Higgs era la única partícula que quedaba por medir, por descubrir, del modelo estándar de partículas. El modelo estándar es una teoría por la que se han identificado diferentes tipos de partículas que son más pequeñas que el átomo. Ahí digamos que hay como una especie de tabla periódica de partículas con pequeñas variaciones entre ellas. Y el bosón de Higgs es el que da masa a todas esas partículas. Es la partícula que da masa a todas las demás. Si no existiese el bosón de Higgs las partículas no podrían tener masa. No podrían tampoco formar materia, con lo cual si el bosón de Higgs no existiese no existiría la materia como la conocemos. No existiríamos nosotros.

–¿Y a usted le molesta que se la llame la partícula de Dios?

–Le molesta mucho a los físicos de partículas. Fue un término periodístico y se popularizó. La llamaron así porque se supone que tiene las claves del origen del universo. Pero no tiene nada de religioso, nada de místico, es simplemente ciencia.

En ciencia es importante el pensamiento a largo plazo

–¿A usted de todo lo que se investiga en el CERN, qué es lo que más le interesa?

–El CERN hace investigación fundamental en física. Intentamos entender cómo funciona la física a nivel de las partículas, de la materia. Entender por entender. No hay un objetivo. Pero siempre las pregunta que nos hacen es: ¿esto para qué sirve? Es investigación fundamental y sin la investigación fundamental no puedes hacer investigación aplicada. Si no sabes cómo funciona la ley de la gravedad, no puedes fabricar un avión. Y a mí algo que me sorprende mucho del CERN es toda la investigación aplicada que surge de allí. Porque, accidentalmente, digamos, intentando investigar cosas que son muy complejas, llegas a hallazgos que son muy prácticos. Por ejemplo, el World Wide Web, el protocolo que se usa para Internet, que usamos todos, salió de allí. O los escáneres médicos, los PET, salieron de allí. Ahora mismo se está haciendo mucha investigación en medicina isotópica, que también se está haciendo en el CERN. Allí se creó una de las primeras pantallas táctiles. A raíz de la tecnología y la teoría de la física de partículas, se desarrollan un montón de tecnologías que son útiles para la vida diaria. Son productos de la investigación. De intentar llegar a la frontera del conocimiento y en el camino van generando una serie de adelantos increíbles.

–No en todos los ámbitos se comprende tan bien la importancia de la investigación básica.

–Precisamente por eso es necesaria la divulgación científica. Ahora mismo es esencial.

–La investigación científica requiere tiempo y constancia, pero luego la vida del investigador es inestable y a veces mal pagada. Por lo menos en España. ¿Qué opina?

–Sobre todo en los primeros años de carrera. Ahí pasas muchos años con ‘postdocs’, con becas... Es verdad que es inestable y es una pena.

–Aquí en Asturias ya se da por hecho que somos una buena fábrica de talentos que luego fichan por otras universidades o se van a trabajar a empresas fuera de la región y los perdemos para siempre. ¿Cómo lo ve usted?

–Asturias y España tienen muy buenas universidades. Tenemos muy buena formación, muy buenos profesionales y es una pena que luego no demos cabida a todo ese talento que se está yendo. Faltan instituciones científicas que den cabida a todo ese talento. Mire, cuando el CERN se formó en 1954 se hizo precisamente porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue el boom de la energía nuclear, todos los científicos europeos se estaban yendo a Estados Unidos y a Rusia, que eran los que estaban investigando. Ahí entonces una serie de científicos y de diplomáticos dijeron: esto no puede ser, no puede ser que todos los físicos europeos estén yendo a otros países a investigar porque aquí no tenemos nada. Y el CERN se creó precisamente para retener ese talento. No le digo que a esta escala pero sí que haría falta algo así. Invertir más en ciencia para poder retener el talento. Porque estamos invirtiendo mucho en formar jóvenes talentos, que se forman muy bien, y ese talento lo aprovechan otros países.

–Es sorprendente que sigamos siendo tan reticentes con la investigación científica porque la historia de la ciencia y la tecnología dice que los países más desarrollados son los que durante largo tiempo sostuvieron grandes laboratorios de investigación.

–El tema es que hay que pensar a largo plazo claro. Hay que pensar a cincuenta o sesenta años vista y luego darle una continuidad. Es lo que está haciendo el CERN. Está pensando en una alternativa para el colisionador que estará en funcionamiento en cincuenta años. El pensamiento a largo plazo es muy importante

–¿Es uno de los grandes problemas de España, que no pensamos a largo plazo?

–Tampoco quiero caer en tópicos pero yo veo que hay que pensar a largo plazo para todo. Que las inversiones sean para largo plazo. Quizá sea eso lo que nos falta. No en todos los campos evidentemente, pero en ciencia haría falta.

El suroccidente asturiano lleva mucho tiempo perdiendo población e industria; el Camino de Santiago tiene ahora un gran potencial, pero no se puede depender solo del turismo

–¿Hay algún avance científico o tecnológico cuyas consecuencias le estén preocupando a usted personalmente?

–Creo que con el tiempo todo acaba encontrando su lugar. Todo lo que es investigación científica al final encuentra su utilidad y lo único que se necesita es tiempo. Pero sí es muy importante pensar en la regulación de las cosas. La primera legislación seguramente sea mala, pero la siguiente será mejor.

–Me parece muy optimista.

–Cuando hay un descubrimiento o una nueva tecnología nuevo siempre va a haber errores, pero eso son cosas que hay que superar para llegar a que ese avance sea implantado de una manera útil y eficiente. Pasó, por ejemplo, con el boom de las redes sociales. Ahora se está empezando digamos a regular, se está empezando a hacer educación, divulgación y la gente está teniendo más cuidado. Siempre va a haber errores pero digamos que, al final, todo encuentra su cauce. Ahora mismo se están haciendo cosas con inteligencia artificial que no son del todo éticas, pero llegará un momento en que eso se regule. Yo sí soy optimista, creo que con el tiempo todo encuentra su cauce.

–Usted es allandesa. ¿Cómo ha visto la evolución de su comarca natal, el Suroccidente, desde que se fue de Asturias, hace ya más de una década?

–El Suroccidente lleva ya mucho tiempo perdiendo población, perdiendo industria, perdiendo en general. La visión que tengo es que cada vez está peor. Eso es una realidad, no es mi visión. Cada vez estamos peor en comunicaciones, peor en población y la gente joven no se queda porque no tiene dónde quedarse, no hay trabajo. Sí que han surgido iniciativas de gente joven que de verdad tira por el Suroccidente que trabaja por ello, como el proyecto de Allande Stars. Y en el camino de Santiago se está viendo un gran potencial también. Pero tampoco puedes depender del turismo para alimentar una región. El turismo debería ser un complemento.

–¿Y Asturias?

–No veo que haya dado un salto en evolución. Veo que hay más turismo, porque la gente cada vez tira más al Norte. Parece que eso va evolucionando bien pero, como decía, no creo que puedas depender del turismo. La industria tiene que evolucionar. En el tiempo que llevo fuera y no creo que haya habido grandísimos cambios.

–¿Volverá a Asturias?

–Me encantaría volver si tuviese una oportunidad. Evidentemente tienes unas condiciones laborales allí que no vas a exigir aquí. Pero yo volvería si tuviese una oportunidad. Volvería porque la tierra tira. Eso es así. Más que nada, por eso. Pero bueno, allí se está bien también, una no se puede quejar.