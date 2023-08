«La cámara me imponía muchísimo, me costó quererla»

La gijonesa Katia Borlado (1990) es la protagonista de «Notas sobre un verano», de Diego Llorente (Pola de Siero, 1984). Una película que está siendo muy elogiada por la crítica –tanto como la actuación de la propia Borlado– y que está a unos días de su estreno en la gran pantalla (el 1 de septiembre). Hay quien considera a la obra «un pequeño milagro», por su bajo presupuesto y falta de apoyos, pero está dando grandes alegrías a sus creadores. Como las sucesivas selecciones en festivales internacionales, como el de Rotterdam. Para Borlado es uno de sus primeros trabajos en cine. Antes hubo para ella mucho teatro y pequeños papeles de televisión –como en «Velvet»– y la ilusión de rodar con Sergio G. Sánchez la serie «Alma».

–¿Cómo le llega «Notas sobre un verano»?

–De una manera bastante remota, Diego (Llorente) no sabía de mi existencia ni yo de la suya, y fue Rubén, de Báltico Producciones, quien nos puso en contacto. Hablamos un poco del personaje, me pasó el guion y ahí comenzó la ilusión, porque me siento muy identificada con el personaje de Marta.

–Hable de Marta y de Katia.

–El personaje de Marta tiene una edad muy similar a la mía, misma generación, misma situación vital. No a nivel romántico, pero sí respecto al cambio generacional. Nuestros padres iban a un ritmo completamente distinto, nos hemos comido una crisis, está todo carísimo, me mudo a otra ciudad y no trabajo de lo que quiero, un poco todo este cacao. Y, sobre todo, la mayor similitud es la sensación que ambas tenemos de estar entre dos sitios y ninguno, de no saber realmente cuál es tu casa, tu hogar. ¿Es el sitio donde naciste o donde creas tu presente y tu futuro? Así que cuando leí el guion pensé: qué bien poder contar esto. Hay mucho de Katia ahí.

–Se refiere a vivir entre Gijón y Madrid, como muchos asturianos.

–Sí, ya no es el hecho de estar físicamente aquí (en Madrid), sino el no poder vivir sola por el altísimo precio del alquiler o lo difícil que es moverse por la ciudad. Hay veces que me replanteo el haber venido y sueño con volver a Asturias. Entonces voy unos días y digo ¡ufff! me vuelvo a Madrid. Cuando estás en un sitio idealizas el otro, es una constante, y se hace complicado sentir cuál es tu sitio. El mes que viene hago 10 años viviendo aquí y, bueno, vas conociendo gente, haciendo tu vida y sintiéndote cada vez un poco menos confusa. Me rodea gente que me hace muy feliz, pero siempre hay algo, no sé lo que es, la playa, el estilo de vida un poco más tranquilo, no sé... podría hablar durante horas para intentar explicarlo porque a veces incluso me desborda la emoción.

–No se puede comparar.

–Exactamente, es distinto. Cuando llegué a Madrid pasé la peor depresión de mi vida, era una ciudad enorme, mi primer piso fue en Vallecas y yo llegué absolutamente a ciegas, no sabía ni coger un metro, tenía cuatro duros en la mano para salir adelante los siguientes dos, tres meses. Entonces buscas trabajo, pero luego no puedes salir a tomar nada porque tienes que ahorrar... Así que me fui poco a poco diluyendo hasta que llegó un punto en que no me apetecía ni levantarme de la cama.

–¿Y cómo salió?

–Me di cuenta de que se me había ido la situación de las manos y empecé a moverme por otros mundos diferentes al de la interpretación. Me apunté a un gimnasio, comencé a socializar con gente y aprendí a bailar salsa. Así conocí a mis amigos, que me animaron a seguir intentándolo, se quedaron y ya se han convertido en familia. Volví al teatro, que paradójicamente fue lo que me sumió en esta etapa más gris y también lo que me hizo salir.

–Y de ahí a los cines.

–Sí, aunque ha habido altibajos increíbles. Antes de que llegase «Alma» había tomado la decisión inamovible de dejar la profesión. La sentía como un amor tóxico, le estaba dando toda mi vida y de vez en cuando me daba un besito o me mandaba un mensaje, pero no se podía sostener en el tiempo. Una vez más, mi amor por la interpretación y, especialmente, Sergio G. Sánchez me rescataron con el proyecto "Alma".

-Explíquese.

-Yo estaba trabajando en un bar y las directoras del casting de la serie ya me conocían, sabían que era asturiana y demás, porque les había servido varias veces. Fueron ellas quienes me propusieron. En ese momento era lo único que tenía entre manos así que me dije que si no salía, lo dejaba. Sentía que en la profesión yo lo daba todo de mí, pero ella no me devolvía nada. Así que con mucho dolor tomé esa decisión porque me dijeron que no me cogían. Sin embargo, el día de mi 30 cumpleaños, después de soplar las velas, recibí una llamada de un número desconocido. La primera vez no lo cogí, pero como insistían acabé descolgando. Eran las chicas del casting para decirme que un actor había renunciado y que entonces Sergio había decidido cambiar el sexo del personaje para poder contar conmigo. No me lo podía creer, llegué a pensar que era una broma. Así que al día siguiente cogí un tren para irme a Oviedo porque el rodaje empezaba ya. Lo dicho, me rescató.

-Parece cosa del destino.

-A mí me gusta verlo así. Después de "Alma" he trabajado en muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con ser actriz, pero es cierto que ya lo veo de otra forma. Hay más cosas en la vida y es importante poder relajarse, tomar algo con amigos, irse de vacaciones... Ya no le doy tantísima prioridad a la profesión y así lo vivo desde una tranquilidad mucho más grande.

-Es ir adaptándose, como al llegar de vacaciones e incorporarse al trabajo.

-Sí, pasito a paso. Y precisamente la película transmite muy bien la idea de verano, pero uno de los que solamente se viven en Asturias. De los de chaquetita por las noches y dormir tapado. A mí esa situación me parece idílica y creo que se plasma a la perfección porque también pienso que Asturias tiene algo muy poético. Y la película cuenta con fotogramas muy bonitos, aunque Diego siempre dice que le gusta jugar al contraste, así que quizás los lugares más idílicos donde hemos rodado es donde se dan las escenas más incómodas. Eso sí, no le resta belleza a lo que podemos ver de Asturias en la película. Su atractivo es incuestionable.

–«Notas sobre un verano» está recibiendo muy buenas críticas, ¿cómo lo vive?

–Lo estamos viviendo, porque hablo casi todos los días con Diego, como: ¿estás viendo lo que está pasando? Al haber «parido» la película sin grandes expectativas cualquier cosa positiva en su recorrido, que además ha sido un caminito muy de pasito a paso, nos ha ido pillando por sorpresa. Lo que venga será estupendo e increíble. Intento vivirlo con la mínima presión posible. Me encantaría que la película tuviera un largo recorrido y que la gente disfrutase muchísimo de la película, pero casi por una cuestión de salud mental te diría que prefiero dejar que las cosas vayan pasando, sin intentar forzarlas o crearme unas expectativas altísimas.

-¿Qué tal fue el rodaje?

-Muy bien la verdad. Es cierto que ya había trabajado en bastantes proyectos a lo largo de mi carrera, en teatro sobre todo, y algo de tele, pero nunca había afrontado un papel protagonista de forma profesional. Estoy muy feliz y contenta de poder estar en todo el proceso. Al final cuando vas a rodar algo pequeñito estás dos o tres días, te lo pasas muy bien y conoces a la gente, pero se pasa muy rápido, así que en este caso lo que más disfruté fue el no perderme nada. Ver a los otros personajes, como interactúan, todo eso.

–¿Cómo llegó a la interpretación?

–Resumiendo, mi padre es de Almagro, famoso por su festival de teatro clásico. Desde pequeña hemos ido todos los veranos y en el que cumplí 15, Almagro estaba en pleno rodaje de la película «Volver», de Pedro Almodóvar. Recuerdo asomarme al balcón, ver las caravanas de rodaje y todo el despliegue. Nunca había visto un rodaje desde dentro, ni me había planteado nada, aunque sí me gustaba mucho ver teatro y de pequeña me sabía de memoria algunas obras de teatro de Lina Morgan. Pero no veía la actuación como una carrera profesional. Según pasaron los días me fui acercando más y hubo algo que me atrapó. Al curso siguiente un profesor conoció mi interés y me animó a hacer cursos de teatro en la Universidad Popular de Gijón. Allí conocí a uno de los mejores maestros que he tenido, Felipe Ruiz de Lara, que me animó a seguir adelante, y aquí estamos.

–¿Teatro o cine y televisión?

–Lo disfruto todo, aunque siempre he tenido una pequeña pelea con la cámara. Me parecía todo un poco artificial, no terminaba de conectar, hasta que llegó «Alma», y me capturó al instante. La cámara me imponía mucho, me costó quererla. Siento que el teatro es el origen, ahí no hay toma dos, es pura adrenalina y emoción.

-No hay segunda oportunidad.

-No, a cambio tienes un equipo, un elenco acostumbrado al "si yo me caigo tú me salvas" y viceversa. Un poco como el rodaje de "Notas sobre un verano". Diego nos dejaba mucha libertad, aunque él siempre sabía lo que no quería, estaba abierto a la improvisación.

-Eso dota a la película de verdad.

-Sí, para mí rodar con él fue fácil, aunque quizás a veces nos dejaba demasiado campo abierto y necesitaba que concretase un poco más, porque no lo tenía muy claro. Durante todo el rodaje hablamos muchísimo así que eso acotaba las posibilidades y nos conectaba, supongo que depende de las personas. Se llevó de una forma muy sana, cada uno podía poner sobre la mesa sus propuestas y se le escuchaba.

–¿Qué tal es grabar en Gijón?

–Me encantó. Creo que Asturias es un paraje ideal para infinidad de cosas, y obviamente para un rodaje, también. Además, en el caso concreto de esta película, me gusta mucho la visión de Diego, que no siempre busca lo paisajístico, lo estrictamente hermoso a ojos de todo el mundo para rodar, sino también lugares más cotidianos. Por poner un ejemplo, hemos rodado en el parque Isabel la Católica y no fuimos ni de lejos a los lugares del parque que podrían ser más populares. Prima la trama frente a lo estético. Para mí fue especial por rodar en mi tierra.