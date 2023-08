La Generalitat Valenciana admite que docentes con peor nota han quitado la plaza a otros con mejor puntuación

El proceso de adjudicación de plazas docentes para centros públicos de la Comunidad Valenciana tuvo, entre los errores registrados, uno "especialmente grave", según admite la Conselleria de Educación en un informe que atribuye a la Dgtic (dirección general de Tecnologías de la información y comunicación), aunque no figura ni sello ni firma digital del funcionario que lo redacta y suscribe, y que entregó el jueves en la rueda de prensa convocada por el conseller José Antonio Rovira.

El citado informe admite que entre los errores detectados aparece que «las adjudicaciones de las personas funcionarias de carrera del proceso de oposición de 2023 se han realizado en un orden incorrecto, dado que la lista de personas se ha ordenado por un campo con el valor 'no válido'". Este error implica, según reconoce la Conselleria de Educación, que «pueden existir casos, y de hecho existen, en los que una persona con peor nota le ha quitado la plaza a otra con mejor nota". También se detectó que en el listado de adjudicaciones "hay personas participantes que no salen, aunque sí se les ha adjudicado plaza". Respecto a estos dos problemas detectados, el informe de la Dgtic señala que el problema de las personas adjudicatarias de plaza que no aparecían en las listas se corrigió al día siguiente (el 11 de agosto) de la primera publicación parcial de las listas (el 10 de agosto) "con la publicación de una lista adicional".

Aunque sobre el primer error añade que «es especialmente grave, pues rompe una de la reglas establecidas en la adjudicación: la que dice que a los aprobados con plaza en una oposición se les otorga plaza por orden de nota en dicha oposición». En el informe no se aclara si se ha resuelto este error o es una de las casuísticas que se plantea en las 400 reclamaciones que se han habían interpuesto hasta el jueves por los errores en las adjudicaciones de plazas, según la cifra admitida por la Conselleria de Educación. Una cantidad que podría aumentar ya que las últimas reclamaciones se podían presentar hasta la medianoche del viernes. El motivo es que el último listado publicado por Educación, el de los profesores interinos de Secundaria y Formación Profesional (FP), se publicó a las 1.30 horas de la madrugada del pasado miércoles. Las posibles reclamaciones por el destino asignado en las listas se presentan a través del registro electrónico específico de la Oficina Virtual del Docent (Ovidoc).

La Conselleria de Educación ha explicado que el proceso de adjudicación de plazas docentes para centros públicos en el curso 2023-2024 ha sido especial porque se han producido dos "elementos singulares que han impactado seriamente: el concurso de estabilización de interinos (que pasaban a ser funcionarios de carrera) y el cambio de cuerpo de los profesores técnicos de formación profesional (FP)" que pasaban a ser profesores de secundaria si contaban con titulación universitaria o al cuerpo de sectores singulares, si no tenían titulación superior. Estas dos últimas novedades de este curso son las que mayor quebradero de cabeza han provocado en la "tormenta perfecta", sumado al programa informático obsoleto que adjudica las plazas, según ha denunciado el PP, y que ha provocado el retraso de las adjudicaciones de plazas este año, según el informe que Educación atribuye a la Dgtic y que se elaboró el pasado 12 de agosto.

Las plazas docentes que salen a reparto es una especie de coctelera en la que se resuelven las "comisiones de servicio, el concurso de estabilización, la constitución de bolsas de interinos, el cambio de cuerpo de profesores de FPy la oposición de estabilización". En otros años se producían "casos particulares que se escapan de la norma general, que hay que ajustar en los programas informáticos". Aunque este año "ha habido colectivos enteros que no han salido bien en las simulaciones [de las listas definitivas] y los ajustes han requerido un esfuerzo mayor de lo habitual".

Problemas resueltos entre el 1 y el 10 de agosto

Entre el 1 y el 10 de agosto, cuando se pudieron publicar las primeras listas, aún con errores, los problemas que se encontraron los responsables de la dirección general de Personal Docente fueron: "docentes estabilizados que no aparecían como funcionarios de carrera, pues aún figuraban como interinos; docentes "estabilizados" que aparecían en las dos listas, como funcionarios de carrera y como interinos; funcionarios de carrera que no tenían destino, pero que no aparecían en las listas publicadas de participantes". También "interinos que no tenían especialidad, aunque cuando se dieron de alta en las bolsas sí que la tenían; interinos que estaban en las bolsas, pero sin orden, que hubo que colocar en su orden de forma manual; funcionarios ‘estabilizados’ que estaban en la lista de participantes antes, en orden, de los funcionarios que aprobaron la oposición del año anterior, lo que era incorrecto; docentes de FP que cambiaron de cuerpo que aparecen en dos cuerpos para ser adjudicados con sendas plazas, lo que no podía ocurrir, pues solo debían ser adjudicados con una; funcionarios que participan como forzosos a los que no se les ha adjudicado plaza y, por último, funcionarios que no deberían haber participado a los que se les ha adjudicado plaza.