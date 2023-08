"He querido darle a la gente la oportunidad de que conozca a una persona única como Ángel Gutiérrez"

–­¿Por qué decidió hacer esta película?

–Toda mi vida me ha atormentado la pregunta: ¿dónde está mi patria? ¿Cuál es mi patria? ¿Es la gente? ¿La literatura? ¿Un lugar? ¿Una ciudad, el pueblo de mi abuela, la naturaleza? ¿La tierra natal? ¿Principios inculcados en la infancia? Fue el destino de Ángel el que me ayudó a comprenderlo. Un hombre que combina dos culturas. La infancia en la montaña asturiana y la juventud en el teatro soviético son dos capas fundamentales que dieron forma a este hombre y por lo tanto sus sentimientos de lo que es mi «yo». Hago esta película para darme sentido a mí misma y para dar a la gente la oportunidad de conocer a esta persona única, imbuida de dos culturas diferentes y únicas.

–¿Conocía a Ángel Gutiérrez antes de dirigir este documental?

–Esta persona es para mí un mentor en la profesión. Busqué a Ángel antes de emigrar a España, cuando viajaba entre Moscú y Madrid. Y me llevé una gran sorpresa al descubrir que vivía en Madrid, muy cerca de mi casa. Cuando lo encontré, no tardé en empezar a filmar. En realidad, solo puedes filmar cosas que amas o personas cuya compañía te da la oportunidad de ser mejor persona. Ángel es un hombre así.

–¿Qué aspectos de la vida de Ángel Gutiérrez le han parecido más interesantes?

–Años de teatro estudiantil en Rusia. Una época única de la que fue protagonista. El periodo de formación de los valores culturales de la nueva posguerra. Encuentros con personajes únicos de la cultura rusa: Tarkovsky, Vysotsky, Romm, Lobanov (alumno del gran Stanislavsky). Y eso es solo el principio de la lista. Y la infancia en Asturias. Estos recuerdos de belleza bíblica, como dice el protagonista, le han acompañado toda su vida. «Miro la foto de un niño de 3 años corriendo por los prados asturianos de Pintueles, y en un momento difícil le digo: ‘No me dejes, no me abandones, quédate conmigo’» dice Ángel en el documental.

–¿Qué ha sido lo más difícil de dirigir este documental?

–Lo más difícil fue encontrar financiación para la película. Mi equipo nunca encontró un patrocinador, así que rodamos la película con nuestro propio dinero. Ni España ni Rusia mostraron interés por el proyecto. Y creo que este es uno de los indicadores curiosos de lo rápido que la gente olvida a las personas importantes de aquella época, que forjaron directamente los valores culturales de este país. La gente olvida muy rápido. Una vez que ya no eres empleable, ya no eres útil. Solo te recuerdan tus alumnos y amigos íntimos. Así es como surgen los genios olvidados.

–¿Y lo más emocionante?

–Lo mejor de hacer este documental ha sido conocer a la mujer del héroe. La oportunidad de formar parte de una vida personal durante un pequeño espacio de tiempo es un gran regalo que me ha dado mi profesión.

–¿Cómo recuerdan en Rusia a Ángel Gutiérrez?

–Como un loco español enamorado de la cultura rusa, casado con el teatro. Son los recuerdos de una famosa actriz, amiga de la infancia de Ángel, que recordaba que estaba locamente enamorada de Ángel y esperaba cada día que la llevara a la apasionada España. Y él se enamoró de una actriz de teatro musical, con la que aún vive. La vida de Ángel es una vida increíble y, como dice Ángel, traicionera como el mar de naranjas.

­–Además de «A la mar fui por naranjas», ¿había hecho otros documentales antes?

–El año pasado trabajé en un cortometraje sobre un niño que huyó de la guerra en Ucrania. Desde hace varios años, mi equipo filma a ancianos en distintos países. Se trata de un proyecto social sobre la conexión entre generaciones, sobre la belleza y la diversidad de la vejez, con una dirección documental. En la actualidad estamos filmando en España y buscamos apoyo financiero de las regiones.