El verano del "boom" del Interrail: "Estaba lleno de asturianos"

Esta temporada estival ha sido la del Interrail, que ha experimentado un "boom" gracias fundamentalmente a los atractivos precios aplicados por Renfe. La compañía descuenta el 50 por ciento a jóvenes de entre 18 y 30 años y este verano ha despachado algo más de 15.500 pases para viajar por el continente europeo. A esta cifra hay que sumar todos aquellos que ya tenían organizado el viaje antes de que se anunciase el descuento.

Entre ellas están la ovetense de 18 años Ana Carrera y sus amigas. El grupo de ocho estudiantes se fue de viaje después de terminar la EBAU. Ellas no disfrutaron de los atractivos precios porque tenían todo preparado desde meses antes. Decidieron hacerlo en tren por, pese a no gozar del descuento, "era la forma más sencilla y más económica".

La rebaja del billete se aplica en el pase Global Flexible de Interrail, que permite viajar 10 días durante dos meses por todos los destinos del programa. Entre ellos se encuentran 33 países por los que se puede viajar en tren o en barco (entre Italia y Grecia). Este descuento surgió con el objetivo de facilitar a los jóvenes el acceso a este programa, que, a su vez, tiene como misión favorecer el conocimiento del resto de países de la Unión Europea para los jóvenes y, por tanto, para "crear Europa".

Ana Carrera, que comenzará este curso sus estudios universitarios de Enfermería en Gijón, explica que lo de elegir el Interrail, además de por lo asequible y sencillo, fue también porque conocían gente que ya lo había utilizado y que les podía ayudar".

Durante esta travesía el grupo de asturianas visitó un total de seis ciudades: Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena, Budapest y Roma. De estas capitales europeas, Carrera destaca positivamente la experiencia en Ámsterdam, Roma y Viena: "Unas ciudades preciosas, donde además lo pasamos muy bien".

Durante el viaje se toparon con más asturianos. Fue "en una discoteca de Praga" y también en la capital austriaca llegaron a coincidir con "conocidos de Oviedo". Además, destaca que "en todos los sitios encontraron españoles".

La estudiante reconoce que, en su caso, "el descuento no influyó en nada, porque lo tenían planeado desde septiembre con una agencia y cuando salió ya no podía utilizarlo". Afirma que, aunque "el descuento se agradece", en su caso les salió también barato el viaje porque "al organizarlo con tiempo" pudieron evitar el encarecimiento de los hoteles. Asimismo, Ana Carrera expresa que todos sus conocidos "tenían ya preparado el viaje antes de que se publicara el descuento, ya que el de fin de curso se suele preparar con mucha antelación para que los precios no se disparen".

La gijonesa Lara Trapiella, una estudiante de 17 años, también hizo el Interrail este verano. Ella, al igual que Carrera, tampoco disfrutó del descuento de Renfe: "No influyó en absolutamente nada, porque cuando salió ya lo habíamos reservado entero". Trapiella que comenzará en septiembre sus estudios de International Business en la Universidad de Maastricht (Países Bajos), decidió hacer el Interrail por primera vez junto a seis amigas para aprovechar el verano antes de la Universidad y despedirse todas juntas.

"Queríamos hacer un viaje más largo y especial para hacer cosas juntas", explica. Aunque la idea nació en septiembre, no hicieron las diferentes reservas necesarias "hasta febrero". Ellas decidieron apostar por esta excursión en tren porque les apetecía "probar la experiencia" antes de que todas comenzaran la Universidad.

Durante su viaje Lara Trapiella y sus amigas visitaron Milán, Split, Viena, Praga, Berlín y Ámsterdam. La gijonesa explica también que todas ellas "coincidieron con un montón de españoles" de edades similares a la suya. Un hecho que considera que es "normal", puesto que, a su juicio, "mucha gente hace este viaje tras acabar Bachiller, antes de empezar la Universidad". Por otra parte, destaca que, además de encontrarse con bastantes españoles, en concreto "había muchos asturianos. Sinceramente, me sorprendió. Estaba lleno", expresa la gijonesa.