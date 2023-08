"Hasta la próxima", un cortometraje para la eternidad

"Hasta la próxima". Así se llamará el cortometraje que Mery Cristóbal le dedicará a una de sus mejores amigas, que se quitó la vida en Gijón el pasado octubre a los 26 años de edad. Cristóbal ejercerá de directora en la película, que servirá de tributo a una "hermana mayor" para ella. "Era de Canarias, pero vivía en Gijón, en el barrio de La Calzada", explica.

La homenajeada estudió un ciclo de Iluminación, captación y tratamiento de la imagen en el IES Aramo de Oviedo, aunque posteriormente se mudó. "Éramos amigas muy cercanas", señala Mery Cristóbal, gijonesa. Ambas compartieron muchos momentos con la fotografía como telón de fondo, una pasión que les encandilaba. De hecho, era habitual que hicieran sesiones con una de ellas inmortalizando a la otra con sus cámaras. "Tenía en casa montado un miniestudio", cuenta Cristóbal.

"Era seria y distante con la gente, reservada. Eso sí, como amiga era fantástica", rememora la directora de "Hasta la próxima", que huye de moralejas para centrarse en recordar los momentos vividos por Cristóbal y su amiga, que trabajó en el mundo audiovisual y en iluminación de eventos. "Se desvivía por su trabajo", reivindica Mery Cristóbal, que estuvo "hecha polvo" durante la semana posterior al fallecimiento de su compañera de fatigas. "Fue todo de sopetón. Me llamó una amiga que teníamos en común y cuando me contó lo que había pasado no me lo podía creer", sostiene.

La iniciativa de crear un cortometraje en su memoria nace de un momento muy especial, como recuerda Mery Cristóbal. "Días después de que pasara aquello, soñé que hablaba con ella tranquilamente. Y ella me decía que estaría bien y que tocaba seguir adelante", afirma, emocionada, la directora de "Hasta la próxima". Tras aquello, se puso en marcha la maquinaria para impulsar el tributo que verá la luz próximamente. El cortometraje estará protagonizado por Iris Alonso y Lourdes Muñiz y cuenta con el apoyo tanto de Asturias Paraíso Natural Film Commission como del pub Bola 8 de Gijón. Además, Inge Vela aportará su experiencia como productora y directora, ya que supervisará el trabajo de los jóvenes técnicos audiovisuales que cooperarán en la opera prima de Mery Cristóbal.

Cuando se despertó aquel día, la directora tenía claro que deseaba replicar esa sintonía que sentía con su amiga, que se fue demasiado pronto. "Queremos retratar lo más fiel posible ese sueño, con un collage de lo que hacíamos", subraya Cristóbal, que asevera que "la pérdida de personas cercanas es dura, sobre todo, de alguien joven y en esas circunstancias". En ese sentido, considera que este futuro cortometraje es una oportunidad para "rememorar y conservar aquel sueño que tuve con ella". "Esta es una manera de tener guardados los días que compartí con ella para siempre", ensalza.

Inspirada por las palabras de su amiga, Mery Cristóbal reitera que "la vida sigue, esa persona no está pero tenemos que tirar para adelante". Para este proyecto, un grupo de compañeros unen fuerzas para honrar a una amiga que tan buen recuerdo dejó en sus corazones.

Cristian Farpon será el jefe de producción del cortometraje, cuyo rodaje comenzará este domingo en Gijón. Está previsto que la playa de San Lorenzo sea uno de los emplazamientos. También una estación de tren. "Trabajaremos en diferentes grupos y el equipo estará compuesto por una veintena de personas", señala sobre el proyecto, del que ensalza su "enfoque cercano y personal". "Aprovecharemos todo lo que podemos aportar quienes la conocimos", indica Farpon sobre una obra en la que la homenajeada se llamará "Alba".