"Cuando paro me da mucho bajón, tengo miedo de que me olviden"

Rozalén puso su alma en un disco, «Matriz», que se regaló a sí misma por el décimo aniversario del primero, y reúne varias tradiciones del folclore ibérico revisitadas desde el presente y en el que resuenan historias familiares. Un álbum impregnado de raíces, abierto a colaboraciones tan diversas como las de Silvia Pérez Cruz, «Tanxugueiras», Eliseo Parra, Fetén Fetén o Rodrigo Cuevas, y canciones cantadas en diversas lenguas: asturiano, catalán, euskera, gallego y diferentes acentos de castellano. Lo estuvo presentando en directo en una pequeña gira de cinco conciertos (todos con las entradas agotadas) que pasó por La Mar de Músicas. Esta aventura, que también se presentó en el festival que ella promueve (Leturalma), llegaba hace unos días a su fin, y se despide de los escenarios durante un tiempo para seguir con un nuevo disco que se trae entre manos. Gracias a Rozalén, el folclore está ahora más de moda que nunca entre los jóvenes.

–¿Cómo ha llevado el verano?

–Está siendo un verano muy extraño, muy diferente a los que he tenido los últimos 10 años, porque solo he tenido 5 conciertos, pero estoy trabajando mucho desde el silencio, desde lo que no se ve, en «casica». Estoy pasando mucho tiempo en casa. No he tenido vacaciones este año, pero estoy volviendo a vivir cosas que tienen que ver con pasar mas tiempo con los de siempre, estar un «poquico» más pa’dentro, pero en realidad no paro. Estoy trabajando mucho, pero más en lo creativo, y sienta muy bien, la verdad.

–¿De qué está hecho Matriz?

–Pues ahora que se ha acabado... Yo creo que hemos abierto ahí una «ventanica» a la que me tengo que asomar cada cierto tiempo porque es de donde vengo. Está hecho de recuerdos, de nostalgia, de respeto a la diversidad y a la pluralidad de las culturas del país en el que vivo; es mi manera de decir «te quiero» y «gracias» a la gente por estos diez años de mi primer disco, diez años más profesionales, porque cantando llevo desde muy chica, y dando conciertos llevo ya más de media vida, pero sí, hay mucho duelo, mucho amor y mucho respeto a nuestros ancestros.

–¿Cómo nació la idea de grabar un disco dedicado a las músicas tradicionales? ¿Le ha dado mucho «Matriz»?

–Esto es una cosa que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Siempre ha habido una base de folclore en todo lo que hago porque es lo primero que yo empecé a hacer, y entonces estaba como buscando la excusa, porque aunque es verdad que hay muchas músicas que se hacen ahora que tienen que ver con el folclore, que está como de moda en lo independiente, no deja de ser una cosa totalmente contraria a lo que realmente vende a nivel mundial ahora, de la música urbana, el trap o la electrónica. Aunque tiene muchas cosas modernas el disco, hemos intentado que también haya muchas cosas orgánicas. Y sí, me ha dado mucho.

Es muy compleja la música del folclore ibérico, pero grabar ese disco ha sido de los mayores aprendizajes

–¿Le atraía lo de cantar en diferentes lenguas?

–Había cantado ya tanto en catalán como en gallego y euskera, pero lo quería hacer de una manera más profunda y estudiar mucho la fonética y todo, y la verdad es que ha sido de los discos que más rápido hemos producido y grabado, porque muchas de las canciones tenía claro que quería grabarlas porque forman parte de mi historia familiar. Hay otras que han sido de creación nueva, y otras han sido de la mano de artistas que llevan haciendo folclore muchísimos años: «Tanxugueiras», Silvia Pérez Cruz, Eliseo Parra, los Fetén Fetén… Ha sido hermoso. Complejo, porque es muy compleja la música del folclore ibérico, pero de los mayores aprendizajes que me ha dado la música.

–¿Por qué salió «Te quiero porque te quiero» como primer avance del disco?

–Es de las primeras canciones que yo aprendí a tocar. En mi tierra se llama «Fandango de Liétor». Siendo de mi tierra, me pareció, y fue una idea de todos, que saliera primero porque gustaba. Es una historia de amor, y con Rodrigo Cuevas hay una química que no hace falta que explique, que se ve: y encima es una canción que abarca tres lugares diferentes (Albacete, Asturias y Huelva) con un concepto, una misma palabra que es «fandango», que se toca de diferentes maneras según el lugar, pero que se siente en común. Es un fandango de Albacete, con letras cambiadas en asturiano, y una parte de la canción acompañada como un fandango de Huelva… Es una canción muy simbólica en el disco.

–¿Cómo eligió a sus acompañantes?

–Es gente con la que yo tengo mucha conexión: había ganas, algo muy mágico. Cada historia se ponía delante, era algo que tenía que pasar. Lo de Silvia (Pérez Cruz), fíjate, me ha compuesto una canción hablando del duelo a nuestros padres. No estaba en los planes que mi padre se muriera, y que ella encima escribiera su primera habanera, que era lo que hacía su padre. La primera canción que empezamos a construir fue con «Tanxugueiras» en Galicia. Con Rodrigo todo surgió una noche de sidras en Asturias, o sea, era todo muy, muy de verdad. Yo no acostumbro a pedir colaboraciones; las he pedido con la boca «pequeñica», y ha sido todo como muy fácil.

–¿Por qué tan pocos conciertos?

–Es que no estaba ni siquiera planeado hacer gira con este disco, porque era mi capricho, el regalo por el décimo aniversario del primer disco, y después de los cinco conciertos, cinco ciudades en diciembre por teatros, que se agotó todo rapidísimo, la verdad es que quedaron ganas. Entonces nos han pedido mucho esto, y este verano se eligieron cinco lugares para no enfriarnos.

–¿Qué va a contar en su nuevo trabajo? ¿Incluirá el folclore?

–Folclore seguro que habrá pero vuelvo a canciones muy modernas, con producciones actuales, sonidos electrónicos; hay mucho folclore latinoamericano, y la temática va a ser curiosa, porque yo escribo muy poco sobre el amor, y me están saliendo sobre todo canciones de amor y muerte, de amor y duelo, porque es lo que he vivido estos últimos años.

–¿Deseando volver a subirse a un escenario?

–Sí. Parar ha sido necesario; esto lo he entendido con el tiempo. Pero de primeras me dio mucho, mucho bajón, tengo miedo a que me olviden, a no saber ya qué contar, y necesitaba ser consciente de todo lo que me ha pasado. Ahora estoy mucho mejor, más segura de lo que estoy haciendo, y tengo ganas ya de todo lo que me viene, y de ir formando ya la nueva gira.