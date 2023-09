El Prendes, en familia

El teatro Prendes de Candás acoge esta noche, a las nueve, la XXII Gala de los premios "Aurora Sánchez" vinculados al XXXIII Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA y que tuvo lugar del 15 al 27 de agosto. Como aperitivo, los nominados asistieron ayer a un encuentro que Alain Fernández, director del teatro Prendes, valora positivamente porque "pone en valor el trabajo de todos". "A veces la Gala se centra en los ganadores, pero para el Salón todos lo son", añade Fernández, quien insiste en que "todos son una gran familia alrededor del teatro Prendes, el corazón del teatro costumbrista asturiano".

La gala tiene por título "Cróniques d’un pueblu... de gala (y tercera parte)", está escrita y dirigida por el propio Alain Fernández y contará con la participación de los intérpretes ganadores en la pasada edición de los "Aurora", y de otras actrices y actores del Salón.

Pepín García es el autor y protagonista de "L’Enguedeyu", la obra que estrenó este año "Valdesoto" en Candás, que dirigió junto a Nacho Fernández y que cuenta con el mayor número de nominaciones para los "Aurora". "Nunca llueve a gusto de todos. Es una labor siempre difícil para el jurado y hay que tener respeto por sus decisiones", comenta García. Sobre todo porque las valoraciones "son subjetivas y los gustos varían". A él y a su grupo les queda el orgullo "no sólo por las nominaciones sino por el trabajo realizado que creo que fue del agrado del público". Y eso es lo bueno: "por encima de todo hay que disfrutar en las tablas del teatro porque así transmites y comunicas con la gente. Valdesoto es feliz actuando y seguiremos con pasión y humildad".

Juanjo Navarrete es, por su parte, director de "Padre Coll", de La Felguera, con seis nominaciones que les tienen "muy contentos", sobre todo porque este año "se celebró un certamen donde todas las compañías demostraron calidad y trabajo". Carmen Campo Mier, autora teatral y directora del grupo "Santa Bárbara", de Llaranes (Avilés), con cuatro nominaciones, también estaba ayer muy satisfecha. "Lo que más nos agradó fue haber presentado un proyecto que personalmente era una ilusión que tenía y de la que hice partícipe a todo el grupo", afirma la autora que estrenó en Candás una adaptación de la zarzuela "Agua, Azurarillos y Aguardiente". "Trabajamos con tesón y aunque es cierto que las canciones eran enlatadas, era una conserva ‘caserina’ hecha con mucho amor", sostiene Campo Mier, que se queda con la sensación "tan guapa de conectar con el público". El autor José Ramón Oliva, director del grupo "Carbayín", es de las personas con más "Auroras" y vuelve a estar nominado. "Se echa de menos alguna nominación que me parecía fija, y también hay alguna que no me esperaba", valora Oliva que se suma a valorar que "el mejor premio fue la respuesta del público en el estreno".

Lisardo Suárez es, por su parte, director del grupo "Rosario Trabanco", compañía que aspira a cuatro premios. Suárez asegura que "es un auténtico orgullo verme reconocido con la nominación", ya que a fin de cuentas ea la forma de que "se reconozca el esfuerzo y el trabajo realizado en equipo durante mucho tiempo". A la cita de ayer también acudió Meri Suárez, candidata a mejor secundaria por la obra de "Rosario Trabanco. "Es una alegría estar nominada y da mucha fuerza para seguir trabajando por el teatro costumbrista", que es mi ilusión", señala la actriz. Por su trabajo en la misma compañía está nominado Pablo Álvarez, uno de los actores revelación de este Salón. "Es un sueño cumplido actuar en el Salón con ‘Rosario Trabanco’ y que te nominen en Candás, lugar al que estoy unido familiarmente es una emoción añadida", sostiene el actor que señala, además, que en su opinión Lisardo Suárez es "un maestro".

Chusa Juarros es directora del grupo "El Hórreo", que estrenó en Candás "Hilando fino", y ahora siente la recompensa de cinco nominaciones. "Es un soplo de aire fresco y un reconocimiento al trabajo que tan duramente y con tantas zancadillas tuvimos que sortear para sacar este proyecto, estando desvinculados de la asociación a la que pertenecíamos", explica Juarros quien destacó con orgullo "los homenajes que todo el teatro amateur está dando a nuestros referentes: Juacu y Josefina. No dejaremos que todo su trabajo quede en el olvido". Joaquín Fernández y Josefina Lambán recibirán el "Aurora" de honor, y también Josefina García y Pili Ibaseta ("Compañía Asturiana de Comedias") y Enrique Molina, de "Xana". También recibirá un "Aurora" de honor Pedró Morán, de Casa Gerardo.