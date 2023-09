Adrián Gordaliza: "La gente que conoce Asturias queda fascinada, y no exagero"

El profesor y ensayista Adrián Gordaliza es el autor del libro "El final de todo: Una sociedad en transición", una lúcida mirada desde Londres a los profundos cambios de la sociedad actual y el malestar que algunos de ellos generan. Empecemos por ahí y hablemos de aquí:

–Asturias es una sociedad en transición donde las haya. De ser una región eminentemente agrícola pasó por un proceso de industrialización muy fuerte. Eso generó núcleos urbanos grandes como Gijón, Avilés o las Cuencas. A su vez, esa nueva clase obrera introdujo ideas políticas que no cuajaron en otros lugares de España (por ejemplo, Galicia o Castilla). Hubo una emigración interior hacia Asturias que era equiparable solo a las de Cataluña, Madrid o País Vasco. Hoy, tras la desindustrialización y la reconversión industrial, la transición es otra. Dejamos de ser una sociedad productora y nos convertimos en una sociedad plenamente de consumo, subvenciones y servicios. Todo eso, unido a los cambios tecnológicos de los últimos años, genera cambios importantes en la mentalidad y en la forma de relacionarnos. Al menos, eso es lo que intento explicar en el libro.

Tuvo una infancia dividida "entre mi pueblo (Tudela Veguín) y Oviedo. Además, la familia de mi padre vivía en la zona de La Felguera y recuerdo el contraste enorme entre los días de colegio y los fines de semana. Incluso la gente me parecía distinta, la manera en que hablaban, la forma en que vestían... Yo me sentía en casa en los dos ambientes, pero también me costaba pertenecer a uno u a otro".

Hay algo que le teletransporta al pasado: "Sí, sí, el ‘aire de les castañes’. Es curioso pero aquí en Londres también tenemos días en el otoño cuando se levanta el viento seco del Sur y me transporta inmediatamente a mi infancia en Asturias".

De guaje era "un poco trastu, pero como tenía que viajar siempre en el tren para ir a la escuela, leía mucho. Eran sobre todo libros de ‘El Barco de Vapor’, pero me inculcó un hábito de lectura que para la adolescencia se convirtió casi en una obsesión. Un verano estaba leyendo ‘Los hermanos Karamazov’ y ni tan siquiera quería ir a las fiestas del pueblo para poder terminarlo. ¿Cómo le explicas eso hoy a un chaval? Lo de escribir vino después, pero ya entonces tenía claro que quería vivir en un mundo de letras".

Oviedo está hermanada con la ciudad de Tampa, en Estados Unidos, y en el último año de Bachillerato, "junto con otros 19 chavales, nos eligieron para pasar un mes en la University of South Florida. Recuerdo que Gabino de Lorenzo, por entonces alcalde, nos recibió en el Ayuntamiento. Me marcaron varias cosas de aquel viaje como la humedad insoportable del verano en Florida, lo absurdo que les parecía ir a los sitios caminando, incluso nos insultaban desde los coches, y el tipo de sociedad tan distinta a la que yo me había imaginado de las películas. Cuando les decíamos que éramos de Oviedo pensaban que vivíamos en una ciudad que también se llama Oviedo, a 160 kilómetros de Tampa".

Hay problemas que son "específicos de Asturias, como por ejemplo el envejecimiento de la población. Hay otros que comparte con todo el país, como la poca flexibilidad laboral. En el Reino Unido alguien que ha estudiado una carrera de letras puede trabajar perfectamente en un banco o en una empresa tecnológica. Se supone que la persona es lo suficientemente inteligente como para aprender sobre la marcha. También los jóvenes pueden acceder a muchos empleos porque no está mal visto trabajar a tiempo parcial".

A los jóvenes asturianos, un consejo: "Sobre todo que tengan un interés por algo más que la lengua. Mis mejores estudiantes siempre han sido los que además de estudiar la gramática del español se han molestado por explorar la música, la prensa, la Historia...".

La llegada a Londres "fue muy difícil. Llegué de España con 2.000 euros y eso daba para poco. Mi primer trabajo fue como profesor sustituto. Yo venía de ser profesor en Granada y aquello era otro mundo. No entendía bien cuando me hablaban, apenas me explicaron nada del colegio y los niños me ignoraban constantemente. Duré una semana. Un día en el autobús de vuelta a casa me di cuenta de que me temblaban las manos. Supe que tenía que buscarme otra cosa".

Con el tiempo "aprendí que muchos de aquellos niños tenían una situación socioeconómica muy difícil y era injusto por mi parte juzgarlos. Por suerte, poco después empecé a dar clases en el Instituto Cervantes. Con el tiempo y la ayuda de un amigo de Oviedo conseguí montar mi propia agencia de servicios lingüísticos, Premium Languages Ltd., y unos años después, Spencer-Vega Languages Ltd".

La gente que conoce Asturias, señala, "se queda fascinada, y no es una exageración. Una vez tuve una alumna que viajó a Asturias con su marido casi por error. Encontraron un vuelo muy barato y se quedaron un par de días en Oviedo sin tener ninguna expectativa. Les gustó tanto y les pareció tan barato que volvieron tres veces más en dos años. A medida que Asturias se conoce más y tenemos más turismo también corremos el riesgo de convertirnos en algo que no somos: un lugar de comida rápida, tiendas de camisetas tontas o falsa artesanía asturiana".

La distancia entre el estadio del Tottenham y el del Crystal Palace, ambos equipos de Londres, es mayor que la distancia entre Oviedo y Gijón. Eso te da una idea "de lo enorme que es esta ciudad. Hay muchos Londres. Algunos de ellos carecen de interés, otros sabes que no vas a visitarlos nunca aunque, como yo, lleves casi 20 años aquí. Lo bueno es que hay muchos lugares que todavía te sorprenden. Además, es una ciudad en permanente renovación. El cambio es constante y eso le da una energía diferente. Yo vivo en una zona que parece un pueblo, rodeado de colinas y en donde los vecinos a veces te saludan, lo cual no es tan normal en Londres".

Sin embargo, apunta, "lo que todo londinense te dirá es que en realidad nadie es de aquí, todos vienen de algún otro lugar. Mi hija, por ejemplo, es británica pero con padres de países diferentes, a los 6 años ya habla tres lenguas. Además, he tenido estudiantes o compañeros de Kirguistán, Congo, Tasmania o Islandia. Lo mismo ocurre con los restaurantes, puedes elegir entre un etíope, un portugués o un nepalí".