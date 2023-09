"La vida está muy raramente escrita, de una forma muy alocada"

«Los polvos melancólicos» es la nueva propuesta escénica de Maxi Rodríguez (Ujo, Mieres; 1965), una reflexión estival sobre la naturaleza humana y sus contradicciones. El colaborador de LA NUEVA ESPAÑA regresa al Filarmónica y a la programación teatral de San Mateo de la mano de «La Roca Producciones» con un estreno con el que espera repetir el éxito de «Porno», premio «Oh!» a la mejor autoría.

–¿Alguna conexión entre «Los polvos melancólicos» y «Porno»?

–Este es el mismo elenco, el mismo equipo artístico, el mismo autor y director del espectáculo anterior. «Porno» nos está dando tantas satisfacciones que nos planteamos hacer este nuevo proyecto, que es un espectáculo con una intención humorística, que combina la comicidad de situación, el diálogo chispeante y un trabajo interpretativo donde los actores se desdoblan.

–Una obra sobre un verano.

–Desde el punto de vista de las expectativas que se crean en ese periodo de tiempo es interesante. A veces en verano tienen lugar situaciones muy alocadas. Es esa época en la que la gente sale a bailar bajo los rayos del sol y a beber la vida, y se da de bruces con sus frustraciones, sus contradicciones, y de ahí viene la melancolía.

–¿Una obra agridulce?

–Tiene un punto cómico, que es lo que el espectador se lleva al final, se ve riéndose y disfrutándola. Ponemos un espejo frente a la sociedad y en ese sentido es reveladora.

–¿Qué tienen de interesante los veranos desde el punto de vista dramático?

–El interés radica en las expectativas que se albergan en la época estival, en la que parece que puedes resetear tu vida. Ese es el caldo de cultivo del tipo de comedia que hacemos. «Porno» se desarrolla en invierno, en plenas Navidades; esta función es todo lo contrario. El denominador común es el humor y bordear situaciones en las que se trabaja con encuentros y desencuentros.

–¿Algún verano propio que inspire «Los polvos melancó­licos»?

–Todos nos nutrimos de nuestras vivencias, pero, sobre todo, como autor estoy muy comprometido con la observación y la mirada de lo que me rodea. Eso es algo a lo que me obliga el escribir un artículo semanal en LA NUEVA ESPAÑA, en el que recojo situaciones que algún lector encontrará en el escenario. Todo se basa en la observación.

–Una observación que nunca se agota.

–En absoluto. La vida está muy raramente escrita, de una forma muy alocada. A los que nos dedicamos a la escritura de ficción la realidad nos pasa por delante y vemos que hay puntos de giro que escritos no resultarían tan creíbles. Véase el «caso Rubiales». Hay que tener los ojos y los oídos bien abiertos y dejarse sorprender.

–El «caso Rubiales» da para una de sus comedias.

–El «caso Rubiales» es un ejemplo de drama revestido de sainete, uno de esos guiones que no se nos hubieran ocurrido, porque, en cualquier momento, íbamos a pensar que no era creíble. Pasa en muchísimas circunstancias, no hay más que abrir un periódico cada día para darse cuenta. Las noticias tienen elementos disparatados.

–Los personajes de «Los polvos melancólicos» se desdoblan, ¿cómo es eso?

–Son una suerte de historias cruzadas, lo que obliga a cambiar a los actores de registros y construir distintos tipos, algo que el espectador agradece.

–¿La escena ha recuperado el tono tras la pandemia?

–Seguimos con una frágil salud de hierro. Yo, que llevo más de 30 años en la profesión, no recuerdo una época de alegría plena. Siempre ha habido crisis, va por rachas. Yo estreno esta obra en el Filarmónica, en Oviedo, y en octubre «El chigre menguante», con «Saltantes Teatro», y si todo va bien es probable que la película «Literato», de la que he hecho el guion, se estrene en noviembre, en el Festival de Cine de Gijón. Pero sigo conviviendo con el temor a que no suene el teléfono o a que se espacien los proyectos. Al estar muy diversificado, tengo la suerte de ir cocinando literatura y generando materiales, y al final casi todos acaban viendo la luz.

–¿Esboza primero la historia y luego piensa en qué género encajarla?

–Cada historia acaba encontrando su forma narrativa. A veces los encargos te hacen reconstruir los materiales. «Crecer» pensé que iba a ser un guion de película y acabó en una obra de teatro; después de volver de un viaje a la India pensé que escribiría un guion y acabó siendo una obra lírica.

–Volviendo a «Los polvos melancólicos», ¿es una obra de relaciones o de situaciones?

–Son observaciones que se ponen en movimiento porque la gente se relaciona de determinada manera en situaciones diversas, eso hace que la comedia vaya siempre creciendo. Una cosa es lo que pensamos que es la vida y luego lo que hace la vida con nosotros.

–Lo suyo es más la comedia que la tragedia.

–También he escrito, pero de forma natural me sale el envoltorio cómico. A través de la risa reflexiva el público se plantea cosas. Y es que me sale así, tiene que ver con mi manera de ser, de no tomarme muy en serio, ni a mí ni a la vida.

–¿Es más fácil hacer reflexionar al público desde la risa?

–No sé si es más fácil, pero terapéutico seguro. Hay un elemento sanador en esa catarsis que se produce en la escena. Piensas de qué te has reído y eso te lleva a un lugar de pensamiento. No me gusta el humor inane y bobalicón, que no transmite. En la obra el público encontrará referentes de gente que le rodea y eso está bien, identificar comportamientos en escena.