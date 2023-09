Las riñas entre clientes insatisfechos y hosteleros están a la orden del día en internet. El motivo suelen ser malas críticas, injustificadas a ojos del empresario y totalmente merecidas a juicio del comensal.

No obstante, también hay otro tipo de comentarios, que pese a no ser una crítica como tal, provocan respuestas que pueden volverse incluso virales gracias al ingenio de las personas que lo escriben. Es lo que ha ocurrido con una reseña y posterior mensaje de un restaurante chino de Cádiz.

"Es mi restaurante favorito, pero a veces el pollo se nota que tiene unos días , me ha pasado un par de veces ya que pido muchísimo aqui, lo demas es la mejor", escribía una usuaria como valoración del establecimiento . "Buenas mila, glacias por ser este tu lestaulante favolito. Nos encanta tenel clientes como tu. Clalo que el pollo tiene unos dias, si no tuviela unos dias selia un huevo, no un pollo. Te espelamos", era la respuesta del prpietario del lugar.

Un mensaje que ha sido compartido por la cuenta "Soy Camarero" en X (antigua Twitter) y que acumula más de 8.000 " me gusta.

Del mensaje sorprende la forma en la que está escrito, algo que se repite en la mayoría de respuestas que el propietario ha dado a sus clientes a través de las reseñas que recibe en internet. "Pufff la comida malísima, el pollo con almendras traía una almendra pero no sé podía comer, lamioso. El guanchu frito solo tenía el rebozado y lo habían frito con aceite pasado. Lo siento pero no lo recomiendo", apuntaba un comensal. "Buenas talde elisabeth. Le habla el dueño del lestaulante, siento mucho lo oculido y su expeliencia vivida. Pol ello quelemos legalarle una comida totamente glatuita. Con el codigo :XHINXAO69 tendlas 2 menus glatis pala ti y una acompañante. Espelo que disflutes. GLACIAS ATENTAMENTE EL DUEÑO", respondía el dueñio nuevamente. "Se me olvidó un plato más para pedir y llamé 25 veces y me colgaban el teléfono. Me dijeron que en 50 minutos estaba el pedido en mi casa y ya llevo 70 minutos esperando y nada. "me olvidó un plato más para pedir y llamé 25 veces y me colgaban el teléfono. Me dijeron que en 50 minutos estaba el pedido en mi casa y ya llevo 70 minutos esperando y nada".