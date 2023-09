Marco Magoa: «Los asturianos somos luchadores, quizá falte creérnoslo más»

El actor, dramaturgo y director Marco Magoa apunta desde Madrid que no se habla de Asturias fuera de ella «si no es por algo relacionado con el turismo. Lo poco que, creo yo, influyen sus problemas laborales o económicos en la política nacional, en lo poco que su cultura influye o dialoga con el resto de la cultura nacional, no digamos con la internacional, y he llegado a la conclusión de que la pregunta debería ser, quizás, otra... ¿Qué ve Asturias fuera de ella misma?, ¿qué desea del exterior y cómo pretende afectar o beneficiarse de lo exterior con su potencial? ¿Cuál es su literatura contemporánea, hay nuevos poetas...? ¿Es un buen sitio para invertir?».

Lo que se escucha en Madrid sobre Asturias «es siempre relacionado con una visita turística y el comentario es siempre excepcional, por el paisaje, su naturaleza, la gastronomía, sus ciudades, pueblos y aldeas, y el encanto de sus gentes, pero ¿puede sobrevivir una región puesta gran parte de su esperanza en el turismo, teniendo en cuenta el clima de esta región?».

Como asturiano que lleva más de veinte años fuera «solo se me ocurren preguntas, pues desconozco cuál es la situación de Asturias y sería imprudente por mi parte hacer diagnósticos al respecto a la ligera. ¿En qué punto está Asturias en su reinvención o inversión industrial, empresarial y tecnológica? ¿Hay una nueva reindustrialización o ese concepto se ha quedado estancado desde hace décadas? En marzo estuve en Gijón y pasé por Aboño... Parecía una película rusa de los años 60, un abandono incompresible. En la lista de ciudades europeas con el aire más limpio Gijón está en el puesto 190, teniendo en cuenta que está mirando al mar... Nos da una pista de la situación de modernización de nuestra industria. ¿Qué tipo de inversiones nacionales o internacionales se están llevando a cabo? ¿Cómo se apoya a la ganadería y a la agricultura asturiana desde Europa? ¿Es cierto que se importan manzanas de fuera para hacer sidra?».

No tiene datos pero se pregunta cómo es posible que «veinte años después los túneles del tren sigan sin ser abiertos. ¿Cómo es posible que el túnel ferroviario que atraviesa la ciudad de Gijón nunca se haya utilizado... ¿Cómo puede ser que casi siempre el tren a Madrid llegue o regrese con retraso? Las últimas veces tardé más de seis horas en llegar. ¿Cómo es posible que cualquier estación de autobuses de cualquier ciudad marroquí le dé mil vueltas a la de Gijón, una joya arquitectónica, pero una estación inhóspita donde las haya? ¿Por qué no hay ferris regulares con Inglaterra, pero sí desde Santander? ¿Por qué cada vez hay menos destinos desde el aeropuerto de Asturias, pero sí desde el de Cantabria? Es decir, ¿es Asturias consciente de esto?».

¿Qué soluciones propondría? «Por la propia estructura de nuestra sociedad las soluciones suelen venir de las iniciativas o pulsos de los políticos. Asturias nunca ha tenido en las últimas décadas una figura que dé la lata al Gobierno central, que le exija inversión como hicieron Puyol, Rita Barberá, Arzallus, Fraga, Bono en La Mancha, incluso diría como el expresidente de Cantabria Revilla, presente en debates televisivos, reuniones y actividades que ponen en el foco a Cantabria en todo momento. ¿Cómo es posible que Asturias esté tan al margen de todo? Ahora se habla de Gijón en Madrid por su nuevo Ayuntamiento con la inclusión de la extrema derecha».

Quizá todo esto «es resultado de nuestro aislamiento geográfico histórico, de una orografía compleja, pero ya no hay excusa. El mundo ha cambiado, debemos abrirnos a él en todos los sentidos si queremos ser competitivos o simplemente sobrevivir. Yo mismo como artista he tenido que reinventarme en varias ocasiones abriendo el mercado a Europa, África, América y Oriente Medio».

Es «un artista gijonés que ha estrenado casi treinta espectáculos en teatros de cuatro continentes en más de cinco idiomas, tratando temas sobre derechos humanos, la protección a la mujer y la infancia, las guerras y los refugiados, los derechos LGTBIQ+. Quitando a la prensa asturiana, la atención a mi trabajo por parte de instituciones en Asturias es prácticamente nula. Si mis gestas fueran deportivas estaríamos hablando de otra cosa, pero la cultura...».

Mientras tanto «se traducen mis textos en universidades europeas, me invitan a impartir asignaturas, dar conferencias y dirigir espectáculos en universidades en EE UU, África y Europa, incluso una de mis obras ha sido motivo de una tesis doctoral publicada en la Universidad de Siena en Italia, pero de mi tierra no hay noticias... No hay curiosidad. Es decir, no hay diálogo con el exterior o una mirada a los asturianos que conseguimos logros fuera de nuestra tierra. No siento que haya un interés especial, es una pena».

Siempre lleva el nombre de Asturias, «y en especial el de Gijón, allá donde vaya. Cuando estuve viviendo en Bagdad, dirigiendo una de mis obras de teatro en el Teatro Nacional Iraquí, puse mi empeño en conectar por videollamada a alumnos de Interpretación de la ESAD con actores iraquíes. La comunicación con el exterior es fundamental, la conexión con los otros para mí es una prioridad. En algunos de mis espectáculos he incluido poemas de Ángel González, también traducidos al árabe, música de gaiteros, trajes regionales asturianos de hombre y de mujer, y he incluido la proyección de vídeos de mi tierra. Hablo de mi caso porque es lo que conozco y me hace pensar si esta dinámica de soledad se repite en temas económicos, políticos y, sobre todo, en temas de inversión... Habrá que ser optimista y todos tendremos que seguir luchando. El esfuerzo en algunas ocasiones da resultados. Los asturianos somos luchadores, quizá no falta ambición y creérnoslo más».