Madrid se vuelca en el homenaje al piloñés Ángel Gutiérrez en su 91.º cumpleaños

La vida de Ángel Gutiérrez, el "niño de la guerra" asturiano, da para hacer no una, sino varias películas. Así lo cree el actor José Luis Checa, uno de los antiguos alumnos del maestro de teatro piloñés, que el pasado sábado hizo 91 años, y así se comprobó el pasado fin de semana en el homenaje que le brindó el Ateneo de Madrid. Allí la actriz rusa Anastasia Hristova estrenó "A la mar fui por naranjas", una película sobre la vida del asturiano, que se suma a trabajos anteriores como "El último maestro ruso", de Anaís Berdié.

El estreno de la película de Hristova, arranca con el relato de los años que pasó Gutiérrez en las montañas asturianas, que para el dramaturgo, entonces un joven pastor, era un "paraíso en la Tierra". Esta etapa, que Gutiérrez considera su primera infancia, se vería truncada por el horror de la Guerra Civil, situación que obligaría al piloñés a embarcar hacia Rusia en octubre de 1937, con apenas 6 años. Sobre su llegada a la entonces Unión Soviética, Gutiérrez cuenta su sorpresa ante la cariñosa acogida que obtuvo de los lugareños: "yo no comprendía por qué me querían tanto esas personas, que no me conocían".

Casi 86 años después de aquel desembarco en el país soviético, Gutiérrez volvió a sentirse arropado por el cariño de su gente, esta vez en el interior del Ateneo de Madrid, donde fue recibido entre grandes aplausos por todos los asistentes a la proyección del documental. Entre los espectadores figuraban nombres como José Luis Checa o Luisa Martín, dos de los estudiantes pertenecientes a la primera generación de actores que formó Gutiérrez en Madrid en 1977, una promoción que incluyó también a Eduardo Noriega o Carlos Iglesias.

Tras la calurosa bienvenida, Gutiérrez recibió el premio "Caballero de Oro", que otorga el Foro Eslavo Internacional en Rusia, por su contribución a las artes dramáticas. Antes de la proyección, Anastasia Hristova pronunció un pequeño discurso en ruso, traducido por una colega, en el que agradeció la respuesta del público a la convocatoria del homenaje y donde no faltaron las palabras de gratitud al maestro piloñés: "Cuanto más grababa sobre usted", contó, "más aprendía sobre mí misma, gracias a usted y a poder conocer su historia pude abrir una puerta a una parte de mí que no conocía". Con este documental, Hristova quiso celebrar la odisea de Gutiérrez, transcurrida primero en Asturias, luego en Leningrado (ahora San Petersburgo) y Moscú y, por último en Madrid, donde ahora reside. El tema de la guerra, que aparece reflejado en la película, resuena quizá con más fuerza ahora tras la invasión de Rusia a Ucrania, lo que lo convierte según la directora en algo "difícil de tratar", ya que no sabía cómo iba a recibirlo el público.

Además de Gutiérrez y de Hristova, en el documental también intervienen otros personajes relevantes en la vida del director, en especial su esposa, la actriz Ludmila Ukolova, y la hija de ambos, Alejandra "Sasha". A su hija, Gutiérrez le dice en una escena de la película "vivamos el presente para hacer algo bonito en el futuro". Esta forma de pensar es lo que ha permitido a Ángel Gutiérrez superar el sufrimiento y las adversidades que le han marcado a lo largo de su trayectoria: "La vida es corta, por eso hay que apreciar cada momento", reflexiona en la pantalla el dramaturgo asturiano.

Al térmion de la proyección, los espectadores salieron a la galería de retratos del Ateneo para saludar a Gutiérrez, que también hizo su propia valoración de este "A la mar fui por naranjas". "Es una película maravillosa, hecha con el corazón", contó emocionado. Aunque la cinta no profundiza demasiado en la carrera profesional del director, para quien la música fue siempre su vocación, el título alude, precisamente, a la canción tradicional que a Gutiérrez le gustaba cantar de niño, cuando bajaba la montaña por la noche con el rebaño en Piloña.