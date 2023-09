La foto con la Reina cotiza al alza en Langreo

Nadie quiso irse a casa sin una foto con la Reina Letizia. La monarca (Oviedo, 1972) llegó ayer al mediodía a Langreo y triunfó. Tener en el móvil una imagen con ella cotiza al alza.

Sol del mediodía de justicia –hacía días que no se veía por la región–, salva de aplausos a la llegada de coche oficial y una nube de teléfonos móviles para inmortalizar el momento. Desde que la Reina se bajó del coche y comenzó a saludar a las autoridades –antes de iniciar la visita a las instalaciones del centro de Comunicación, Imagen y Sonido (Cislan) de Langreo para inaugurar el curso de FP– los gritos de "Leti, guapa" y "Te queremos" fueron virando hacia peticiones más concretas: "Letizia, por favor, hazte un selfi conmigo". Los que conseguían que la monarca se acercase quedaban contentos.

Los que no no se rindieron y esperaron al fin del acto. Incluso muchos echaron mano del presidente del Principado para lograr su objetivo. Y a la segunda fue la vencida, pues Letizia se acercó a las vallas para saludar a los vecinos del lado de la plaza en el que se habían quedado sin poder verla de cerca. "Ahí viene, ahí viene. Ponte junto a la valla", le decía una mujer a una amiga. Se prodigaron los selfis y alguno puso a trabajar a Adrián Barbón, bien pidiéndole ayuda con la ubicación –"¡Adri, acércanos a la Reina, ho!"– o bien solicitándole directamente que fuera él quien hiciera la foto. No le quedó más remedio al presidente asturiano que cumplir con las peticiones.

La Reina se dio un auténtico baño de masas. El de ayer miércoles en Langreo ha sido su último acto en la agenda antes de su 51.º cumpleaños, mañana viernes. Sus paisanos se anticiparon en el regalo con una calurosa y cariñosa acogida, y ella correspondió con mucha cercanía.

Antes de iniciar el recorrido por el centro docente no dudó en acercarse a las inmediaciones del geriátrico Nuestra Señora del Fresno, donde dedicó gestos de cariño a los residentes que bajaron a la calle para verla. Familiares y trabajadores de la residencia registraron por supuesto el momento con sus teléfonos.

El reloj y la rigidez del protocolo hicieron que no se pudiera demorar más la visita, pero los vecinos del extremo contrario de la plaza, que se habían quedado con las ganas de hacerse la foto, no desistieron y aguantaron la hora larga que duró el acto sin moverse del sitio. Velaban, mientras tanto, sus "armas": desde móviles con cámaras más modestas a otros de última generación que no se quedaban cortos ante los equipos de los estudiantes de Fotografía del propio Cislan. Todos los objetivos apuntaban a la Reina, que reinó en su tierra en una visita para la que eligió un sencillo pantalón negro con una chaqueta larga, de tela rizada, en blanco y gris, de cuello redondo y ajustada con un cinturón. Su melena, en la que no tiene problema de lucir sus canas, fue recogida en una cola.

Letizia no tendrá más remedio que celebrar sus 51 años lejos de sus hijas. Su primogénita, Leonor, se encuentra en la Academia Militar de Zaragoza, donde acaba de iniciar su formación castrense. De hecho, según ha trascendido estos días, la Princesa de Asturias es ya oficialmente dama cadete y combatiente del Ejército de Tierra tras haber superado con éxito las dos primeras semanas de instrucción y haber recibido la boina grancé, símbolo de su nombramiento.

Su hermana, Sofía, está en Gales (Reino Unido), en el World Atlantic College, donde acaba de iniciar sus estudios de Bachillerato.

Los asturianos no tendrán que esperar mucho para volver a ver a la Reina, pues en poco más de un mes se entregarán los premios "Princesa de Asturias", para los que se espera a Leonor y a sus padres. No está clara la presencia de la Infanta Sofía, quien quizá se ausente por sus estudios.