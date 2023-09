"Cada día pienso en la muerte, es algo natural y me parece bueno; creo que nos ayuda a que nuestra cabeza esté más adaptada a lo que nos va a pasar a todos queramos o no. Una de las cosas mas importantes en mi vida es lograr la salvación de mi alma; no temo a morir, sí al sufrimiento previo que pueda experimentar".

El ovetense Martín Castro Masaveu, descendiente de una saga de empresarios y filántropos estrechamente vinculados al ámbito de la cultura, habló con esa claridad ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, durante la presentación de "Orzaria. El origen de lo inexplicable" (editorial Titanium), su primera novela, inscrita en el género de ciencia ficción, en la que invita a reflexionar sobre el sentido de la existencia, el gran tema que atenaza al ser humano desde sus orígenes, y que se ha abordado desde múltiples puntos de vista.

El de Martín Castro quedó claro ayer. El autor relata un hecho sobrenatural que le ocurre a una persona "totalmente normal", que de pronto se ve en un mundo fuera de toda lógica y comprensión humana. "Ahora no sabemos ir con nuestra mente de hormiga más allá, pero lo que pasa en Orzaria podría ser una realidad de aquí a unos años; la novela es la crónica de una noticia bomba", señaló el escritor, que estuvo acompañado en la mesa por el abogado y escritor Alberto Zurrón, compañero de pupitre en el Colegio San Ignacio de Oviedo. "En este libro Martín Castro logra aunar ciencia e imaginación; a su Orzaria se llega así, de repente, como al Macondo de García Márquez o a la República de Platón", señaló Zurrón ante un público con muchas caras conocidas como el traumatólogo Alejandro Braña Vigil; el economista Felipe Fernández o Alfonso Palacios, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, además de otros muchos amigos y familiares del autor, apasionado por la pintura barroca, la ópera y el tiro olímpico, disciplina en la que ha cosechado numerosos éxitos y defensor a ultranza del lenguaje sencillo, alejado de lo ampuloso y complicado. "Pretendo escribir aquello que me gustaría leer y dar un ritmo progresivo que enganche, que genere esa sensación de querer pasar la página; que no decaiga el interés de la persona que está leyendo", indicó Martín Castro, que tras enfatizar lo poco que le gustan las descripciones profusas y llenas de detalles, chocó de una forma divertida con el propio presentador, que adora a Proust y a Dostoyevski y que en un momento dado le dijo a su amigo entre risas: "No sé porque me has llamado a mí para esto".

"Muchas veces empiezas a leer y no pasa nada. Eso no lo puedo soportar. Huyo de perder el tiempo con novelas que no aportan nada; por eso considero tan importante que pasen cosas y que todo se entienda a la perfección", recalcó Martín Castro, que en palabras de Alberto Zurrón "sueña con un mundo mejor, donde la amnistía no suene a patada en el bajo vientre y el precio del aceite de oliva sea el que era hace unos meses", señaló con fina ironía.

Martín Castro Masaveu se encuentra ahora enfrascado en un libro de relatos y tiene una segunda novela en marcha. Quizás también se anime con una segunda parte de Orzaria. "Me gustaría hacer algo en el terreno de la novela de terror. La ciencia ficción me gusta porque es evasiva, curativa y contribuye mucho al avance de la ciencia", explicó.

"Necesito plasmar en el papel todas esa ideas que voy acumulando; esas imágenes empiezan a cobrar vida y se funden en una especie de historia irreal. A partir de ahí empieza el proceso", reveló el escritor, que aprovecha las horas que se pasa conduciendo para desarrollar argumentos e ideas.

