Marcos Luengo: "El principal error de los asturianos es no creernos lo que valemos"

El diseñador de moda Marcos Luengo no da puntada sin hilo. Para muestra, un botón: "El principal error que cometemos los asturianos es, en general, no creernos lo que tenemos y lo que valemos. Cuanto más visito otros lugares, más convencido estoy de que estamos a la altura de los mejores. Tenemos un gran patrimonio histórico y cada vez mejor oferta cultural, aparte de un paisaje y un clima privilegiado".

Descosamos la memoria: "Los de Grao, mayoritariamente, íbamos a la playa de Santa María del Mar; costumbre que fue cambiando cuando los moscones descubrimos Aguilar. Dos maravillosos arenales que, dicho sea de paso, ostentan una vez más la bandera azul. Siempre me llamó mucho la atención el agua, ir a buscar peces por las rocas... ese tipo de actividades típicas de los niños de aquella época. Recuerdo con añoranza aquel olor de la cesta de mimbre repleta de filetes empanados, tortilla, ensaladilla rusa...

Su primer viaje como estudiante fue en agosto del año 77, un mes "en un internado en Hastings, al sur de Inglaterra. Por aquel entonces había muchísimas diferencias entre nuestra forma de vida y la inglesa; tanto en alimentación, horarios, vestimenta y forma de divertirse. Recuerdo visitar Londres por primera vez y ver a los punkies, todo un espectáculo para un chaval que salía de Grao. Ahora, cuando viajo por Europa, echo de menos encontrar esa identidad propia de cada país, todo es mucho más uniforme".

¿Abrochamos soluciones? "Sería importante atajar el preocupante envejecimiento de la población. Me parece fundamental incentivar el emprendimiento en los jóvenes, tenemos un territorio lleno de posibilidades, con un gran potencial que ya nos viene dado por nuestra situación geográfica y condiciones climáticas. Aquí se puede tener una gran calidad de vida. En cuanto las comunicaciones con el exterior puedan ser más rápidas, muchas empresas podrían trabajar desde aquí al más alto nivel. En competencia turística creo que se podría potenciar más nuestro Prerrománico, que es único y, más allá de los emblemáticos monumentos del Naranco, pocos foráneos conocen mucho más".

Momentos de gala: "Tengo la suerte de poder organizarme para venir a Asturias a menudo, tenemos nuestro taller principal en Oviedo y además mi proyecto de vida a medio-largo plazo está aquí. De modo que vengo, siempre que puedo, para acercarme al Faro Vidio, pasear por el Mercao de Grao, comer en el Puente de Peñaflor con vistas al Nalón, tomar un vino en el bar de Cuero; en fin, lo nuestro".

El tejido irrompible: "Nuestros obstáculos siempre vinieron dados por una situación externa incontrolable como fue la crisis económica en 2008 y la crisis del covid. En la primera tuvimos que reinventarnos y adaptarnos a las nuevas necesidades de consumo de nuestro público y lo conseguimos en parte gracias a la gran versatilidad de nuestro equipo, que de la noche a la mañana pasó de hacer labores de marroquinería a trabajar los tejidos más delicados de costura". La segunda crisis "la vivimos como todo el mundo, nerviosos, desconcertados ante lo desconocido, y tuvimos que aguantar el tirón y resistir para no desaparecer como, desafortunadamente, les pasó a muchísimas empresas. Los retos que dependen de nuestro esfuerzo y dedicación siempre conseguimos salvarlos. Y todas las situaciones a las que te ves enfrentado a nivel profesional te enseñan, te enriquecen y te ayudan a crecer".

Corte y convicción: "Asturias ahora mismo se ve fuera como lo que siempre fue, un paraíso. Es raro el día que no recibo a alguien que me hable de las maravillas de Asturias y sus gentes. La idiosincrasia de los pueblos viene dada por el clima y la tierra, por eso los asturianos somos acogedores y generosos". Una buena pasarela: "Nuestra oferta cultural es muy interesante. Tenemos los premios ‘Princesa"’, la temporada de Ópera, la Semana Negra... Y una iniciativa que, con mucho acierto, se está llevando a cabo desde hace ya unos años en mi pueblo, el ‘Día’l Traxe’ que se celebra en Grao el último domingo de septiembre buscando promover la recuperación de tradiciones y su divulgación entre las nuevas generaciones. Quizás haya que invertir algo más en marketing para atraer a un público interesado en todo lo que nos diferencia y que pueda convertirse en un apoyo importante para la economía de la región, huyendo del turismo de masas y asegurándonos que nos visitan personas comprometidas con el medio ambiente y respetuosas con nuestro patrimonio".

Dos pespuntes finales: es una persona "curiosa y cuando me intereso por algún tema me enfrasco buscando información sobre ello. Siempre me gustó leer biografías de personajes y escuchar las historias de la gente mayor. Aprendí mucho de todo ello". Vive en Madrid y "estoy encantado, es una ciudad muy acogedora donde nadie se siente extraño. Me divierte que puedes encontrar de todo, sobreviven establecimientos que ya desaparecieron hace mucho de pueblos y ciudades de provincia. Lo que más me cuesta es soportar el calor extremo en verano, pero tengo la suerte de poder volver al paraíso".