Amigos y compañeros de profesión de Pepe Domingo Castaño han expresado su sentir por el fallecimiento del periodista este domingo a los 80 años y han querido darle el último adiós a un profesional que ha sido "historia de la radio".

Hasta el Tanatorio de Pozuelo, donde se ha habilitado la capilla ardiente a las 16.00 horas de este domingo, se han ido acercando a lo largo del día multitud de caras conocidas del mundo de la política y de la comunicación para despedir al presentador que murió en el Hospital de la Zarzuela de Madrid de manera repentina, rodeado de los suyos, según ha explicado Cadena COPE.

Así, el periodista deportivo Iñaki Cano ha recordado visiblemente emocionado a Castaño como un gran amigo con el que quedaba "todos los domingos del año a cenar". "Esto es un palo muy gordo", ha dicho en declaraciones a los medios a su llegada al tanatorio. "Muy buena gente, muy generoso y muy humilde", ha subrayado.

También el periodista Carlos Herrera, que "ha crecido al lado de Pepe", ha dicho que la noticia ha supuesto un "mazazo" a todos los amigos. "A Pepe no le tocaba morirse", ha lanzado Herrera también a las puertas del tanatorio. "Cuando se muere un amigo tan próximo, tan querido, casi tan familiar es como si rompieran un esqueje de tu vida", ha lamentado.

En los mismos términos se ha expresado su también amigo y compañero Ángel Expósito que ha dicho estar "flipando" con la noticia del fallecimiento de Pepe Domingo a quien ha definido como "historia de la radio y de la comunicación". "Ahora poner el partidazo y no oírle va a ser una faena", ha señalado.

El locutor Manolo Lama ha sostenido que "Pepe no se ha ido" y que queda su recuerdo como "patrimonio de la radio" y un "genio" con quien se han reído todos sus compañeros y amigos.

El comentador deportivo Juanma Castaño, también ha mostrado su pesar por el fallecimiento de su amigo. "A mí me falta el amigo por encima del profesional", ha dicho. "Me falta la persona con la que vivía con la que cenaba, que me aconsejaba y que me ayudó desde siempre", ha sostenido.

Por otro lado, el comunicador José Ribagorda ha lamentado la pérdida del locutor asegurando el "desgarro interior" que tiene tras su deceso. "Nos ha hecho tan felices a todos. Pensar en él es una invitación a la vida, a vivir", ha dicho.

También ha querido recordar a Castaño el humorista Tony Antonio que se ha despedido de él asegurando que era un "rey y un mito". "Lo seguirá siendo siempre", ha añadido.

El presentador de televisión Ramón García también se ha acercado al tanatorio para darle el último adiós a una persona "que era un encanto, con una creatividad maravillosa" y que creó un "género de la publicidad".

En el ámbito político se han acercado también a despedirse del periodista la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha recordado a Pepe Domingo como una "grandísima persona", "muy libre y muy bravo". "Era una persona que me representa mucho", ha añadido, y que le apoyó "muchísimo los últimos años", ha destacado.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha señalado de Pepe Domingo que "era un gran periodista y un gran comunicador". "Pero yo estoy aquí porque era amigo mío", ha recalcado.