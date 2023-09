"Cantabria nos saca años de ventaja; cada día que pasa, Asturias pierde películas por la dejación de las administraciones"

Christian Franco Torre (Langreo, 1979) es desde hace tres meses director gerente de la Filmoteca de Cantabria «Mario Camus». Hombre de muchos intereses y pasiones, este hacedor de pastiches holmesianos aparca ahora una trayectoria como periodista desarrollada durante los últimos años en LA NUEVA ESPAÑA y pone en práctica su faceta de investigador cinematogáfico, de la que dan cuenta varias publicaciones entre las que destaca su libro sobre el cine de Edgar Neville, fruto de su tesis doctoral en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo.

–¿Cómo da el salto a este puesto?

–La Filmoteca de Cantabria abrió un proceso de selección hace cuatro años para elegir a un director. Me presenté, quedé segundo, y la persona que estaba acabó cesando en el mes de julio por circunstancias personales y me llamaron.

–¿Qué se ha encontrado?

–En Cantabria estamos en un momento complicado, de cambio de gobierno, y es verdad que las placas tectónicas se están moviendo. Me encontré con que la filmoteca tiene un volumen de programación abrumador. Tiene una sede principal en Santander con 13 sesiones a la semana, otra en Torrelavega, con cuatro días de proyecciones y 10 sesiones a la semana en temporada; tenemos la filmoteca regional que se va a activar ahora, que son una a la semana en 24 localidades. Así que a lo primero que me he dedicado ha sido a resolver toda esa programación. Aparte, tienen un programa muy ambicioso de recuperación de cine familiar y estamos en proceso de digitalización de películas familiares. Hablamos de unas 500 cintas, que estamos acabando de digitalizar y que me va a tocar catalogar. Estamos con otros proyectos para consolidar un archivo, tarea pendiente a la que quiero dar un impulso, esa es mi prioridad para este otoño.

–Entre ese material familiar que está documentando, ¿hay temática asturiana?

–Sí, en nuestros fondos de «Super 8», procedentes del programa de recuperación de cine familiar y amateur, he encontrado algunas grabaciones tomadas en Asturias, con detalles como el Conventín en obras o varias vistas del puerto de Lastres. También con un cortometraje, «El carpintero de ribera», de un cineasta amateur llanisco, José Luis Salomón Calvo, que compitió en un certamen de cine rural en 1984.

–Desde hace dos años, con su fallecimiento, la filmoteca lleva el nombre de Mario Camus. ¿Qué peso o qué sombra proyecta su figura en la institución?

–Camus es una figura central del cine de la Transición y es muy importante en la filmoteca. Tenemos una exposición permanente con afiches de sus películas, hemos incorporado algunos fondos personales a través de coleccionistas y tenemos la intención de tratar de ampliarlos. Nuestro objetivo es convertirnos en un centro de referencia para los estudios sobre Camus. Esa será la primera piedra de la consolidación de un archivo del cine cántabro, en el que Mario Camus será una figura central. Ese es mi objetivo a largo plazo.

–¿Qué respuesta da el público santanderino a la Filmoteca?

–Es una institución muy viva, con un volumen de abonados importante. El año pasado ha tenido más de 18.000 espectadores, está muy viva. Es verdad que hubo una etapa anterior en la que se movía en otras cifras, que hoy se han reducido, pero hay un factor no menor que ha sido la pandemia. Es algo en lo que tenemos que trabajar, en recuperar ese volumen de espectadores. Más allá me he encontrado una filmoteca que, en colaboración con la Film Comission de Cantabria, hace encuentros del sector, se conceden ayudas a proyectos y hay colaboración entre entidades. Todo eso lo quiero potenciar, que seamos un actor más en la vida de Santander y en Cantabria. Por ejemplo, aquí tenemos un Palacio de Festivales maravilloso, pero le falta una sala de cámara. Nosotros podemos cumplir esa función, ofreciendo para determinadas cosas un aforo reducido, de 167 espectadores. Ya lo hemos hecho ahora con teatro.

–La Filmoteca ocupa un edificio interesante.

–Era el cine Bonifaz, muy céntrico, rehabilitado hace 21 ó 22 años por Peridis. Es una sala estupenda con patio de butacas y anfiteatro a la que pusieron un escenario. Aprovechamos esa circunstancia para dar servicio a otras iniciativas culturales

–Es inevitable que le pida una comparación con Asturias.

–Cantabria le saca años de ventaja a Asturias en todos los niveles. La Filmoteca en Asturias la liquidaron en dos momentos. El primero, con Foro, al incorporarla a la Biblioteca de Asturias, y luego en 2016, el anterior gobierno socialista, con la decisión que tomó el viceconsejero Vicente Domínguez, que acabó liquidando la entidad al jubilar a su responsable. Ese hueco se ha ocupado con Laboral Cinemateca, que solo cumple una de las funciones, la de programar, pero una filmoteca no es solo poner películas. Las otras funciones de conservar y salvaguardar el patrimonio no se están haciendo. En Asturias, cada día que pasa se están perdiendo películas por la dejación de las administraciones. Yo, además, veo cómo funciona aquí la Film Comission y tiene un nivel de actividad que allí no veo. Una Film Comission no tiene que estar a tratar de llevarse la última de «Netflix», sino a otras cosas. Y lo principal es intentar ayudar a los pequeños productores y cineastas cántabros a encontrar su espacio en una industria muy difícil. Yo veo cómo lo hace Víctor Lamadrid (coordinador de la Cantabria Film Comission), que tiene un espacio en la Filmoteca y está muy metido en el cine cántabro. Las cifras también son distintas. Están dando 200.000 euros a proyectos de cortometrajes y largometrajes, una ayuda que ha ido creciendo en los últimos años. Es sonrojante en comparación con Asturias, que ofrece poco más que la mitad. El Gobierno asturiano tiene que tomar nota.

–Hay algún plan en marcha.

–El programa del PSOE se plantea recuperar el proyecto de filmoteca, pero el planteamiento no nace bien cuando se plantea como un actor al mismo nivel de Laboral Cinemateca y la Film Comission. Cada uno tiene que tener unos fines determinados y no pueden estar de igual a igual todos. El café para todos no funciona.

–¿Sigue Santander con su oferta de cines en el centro?

–Sí, tenemos los cines «Groucho», con dos salas de cine independiente; «Los Ángeles», una sala de reestreno, y tres centros comerciales con multisala. Y nosotros. Es una ciudad muy interesada por el cine y muy viva. Es un ecosistema que lleva muchos años operativos y te hace tener esperanza en que esta manera de consumir cine va a pervivir.