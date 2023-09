La Universidad de Oviedo pone a las compositoras en el mapa

La musicóloga valenciana Sakira Ventura pronunciará el viernes, 22 de septiembre, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, en el ovetense campus del Milán, la conferencia "Cómo se crea un mapa de creadoras", en la que dará cuenta de su personal proyecto para visibilizar y reivindicar la figura de las mujeres en la música, en el que ha contado con la colaboración de los alumnos de estudios de género aplicados a la música de la Universidad de Oviedo.

Ventura, que tiene en marcha su doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, empezó a trazar un mapamundi interactivo de creadoras de la historia de la música (svmusicology.com/mapa) en 2020. Ella lo presenta como una antología cartográfica de compositoras de todo el mundo, desde el siglo IX.

"Empecé a investigar sobre las mujeres en la música durante la carrera y escribí mi trabajo final sobre Francesca Caccini", relata Ventura. La musicóloga dio por zanjadas ahí sus investigaciones, hasta que llegó la pandemia y dispuso de tiempo para retomarlas. "Me di cuenta de lo que me interesaba era dar voz a todas esas compositoras que no aparecen en los libros. Quería poner a las mujeres en el mapa", afirma, y las colocó en un mapa, porque ella, particularmente, es una gran consumidora de material cartográfico.

En la música, refiere Sakira Ventura, las mujeres han sido silenciadas por las mismas razones que en otras artes y actividades. "Utilizaban seudónimo masculino, lo dejaban para ocuparse de los cuidados, al casarse, y las editoriales no apostaban por ellas", enumera. Añade, además, que a las mujeres se les exige un grado de excelencia que no se les pide a los compositores: se interpretan muchas obras de compositores mediocres".

En Oviedo, Sakira Ventura expondrá los resultados de sus indagaciones, hablará de los roles que la historiografía ha asignado a las mujeres en la música y de la vinculación de las mujeres con la interpretación musical.

"Siempre las ha habido y en todas partes", afirma, y no solo en Europa. En su mapamundi ha incluido ya a 680, y cada semana incorpora alguna más.

El mapa de Sakira Ventura permite ubicar geográficamente a cada compositora, ponerle rostro, conocer su biografía y escuchar su obra. En el caso de las creadoras contemporáneas se puede acceder desde él a sus páginas web. El mapa, de libre acceso, puede consultarse de forma gratuita.

En el caso de Asturias, en el mapa de las creadoras musicales aparece cartografiada la compositora Raquel Rodríguez (Oviedo, 1980), que en noviembre del año pasado estrenó su obra "Albidum, camino hacia las estrellas" en el Auditorio Príncipe Felipe, interpretada por primera vez por la orquesta Oviedo Filarmonía.

Raquel Rodríguez estudió en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con Antón García Abril y Zulema de la Cruz, y se formó en piano con la concertista Sylvia Torán. Además de haber ganado innumerables premios, ha escrito obras por encargo para el Centro Nacional de Difusión Musical, la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, la Filarmónica de Turín, Camerata Gala-Fundación Antonio Gala, Orquesta Filarmonía y de la Semana de Música Religiosa de Avilés.

Sakira Ventura destaca la colaboración de la Universidad de Oviedo a su proyecto, en el que colabora directamente el alumnado de estudios de género aplicados a la musicología, con el profesor Daniel Moro al frente. A cada alumno, explica la musicóloga, se le asigna una compositora sobre la que hace su propia investigación y luego se incorpora al mapamundi. "Oviedo fue de los primeros sitios que se preocuparon por el mapa", afirma Ventura, que ahora ha extendido esa colaboración a la Universidad de Chile.

La musicóloga valenciana también alaba el compromiso de Oviedo Filarmonía con la composición femenina, incluyendo en todos sus conciertos obras escritas por mujeres. "No es lo que abunda, las grandes instituciones no hacen nada al respecto, como mucho contratan una directora invitada para que se vean nombres de mujeres en el programa", lamenta.

La conferencia de Sakira Ventura en Oviedo forma parte de la Agenda Cultural del Instituto de las Mujeres, que tiene como objeto recuperar la memoria feminista de España a través de la cultura en colaboración con museos e instituciones culturales y que este años celebra 40 años bajo la dirección de Ana Varela. Desde el 2022, año de la primera edición de la Agenda Cultural, cuenta con la dirección artística y técnica de la comisaria de arte Semíramis González, de Gijón, y sus actividades se extienden por todo el territorio nacional.

En su segunda entrega hay programados distintos eventos en colaboración con instituciones de Madrid, Sevilla, Granada, Valencia, Cartagena, Ibiza, Salamanca y Oviedo.