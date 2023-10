Javier Marqués Arias: "Tenemos todos los ingredientes para un turismo de calidad"

Embarcamos con Javier Marqués Arias, vicepresidente de la empresa australiana Tritium, dedicada a fabricar cargadores rápidos para vehículos eléctricos. Su carrera profesional empezó en "ThyssenKrupp (hoy TKE), empresa instalada en Gijón, desarrollando soluciones mecánicas para pasarelas de embarque de pasajeros. Posteriormente me moví al departamento de servicios en Mieres, donde empecé a manejar contratos de mantenimiento y proyectos con aeropuertos a nivel mundial. Durante los últimos años lideré al departamento de servicios a nivel mundial con contratos de operación y mantenimiento en los principales hubs, como Heathrow, Doha, Dubái, Madrid, Estambul... así como facilitando la implementación de soluciones digitales y de automatización".

Tiene unos grandes recuerdos de su infancia en Oviedo, "siempre arropado por la familia y buenos amigos del barrio. Pasábamos la mayor parte del día en la calle –muchos niños siempre– jugando y enredando con lo que se nos ocurría. Normalmente, con una pelota de por medio. Crecí con mis abuelos maternos en casa, y ahí es donde creo que nacen un poco también las ganas de salir a conocer el mundo. Pasé muchos ratos con mi abuelo mientras estudiaba para el colegio. Emigró a Nueva York en el año 1918 y me contaba historias increíbles sobre esos años, momentos buenos y otros muy difíciles, así como la historia que los acompañó con una memoria envidiable. Una historia increíble la que vivió en Nueva York, Filadelfia y La Habana hasta su regreso a España años después".

Definitivamente, fue "una influencia muy importante en mi vida, de la que poco a poco te vas dando cuenta con el paso de los años". Esa influencia "instaló dentro de mí un deseo por conocer y ver otras culturas, lo que hizo que sin ninguna duda tomara la decisión de aprovechar mi vida en la Universidad como lanzadera para ver mundo. Esto hizo que me apuntara al examen de inglés con el que optabas a una beca "Erasmus", una experiencia de vida fundamental en el desarrollo de un joven estudiante. Todavía me hace gracia recordar que solicité Reino Unido y Suecia como opciones preferentes y acabé recalando en Polonia sin ni siquiera haberlo seleccionado, pero, a pesar de alguna que otra duda inicial, no tardé en aceptar la propuesta. En Gliwice pasé un semestre alucinante donde realmente haces un curso acelerado de inglés en cuanto te mezclas con el resto de estudiantes que llegan de todos los rincones de Europa. Repleto de lugares históricos donde todavía se podían palpar las reminiscencias de la II Guerra Mundial y los años posteriores bajo la influencia soviética. Y, por supuesto, recuerdo los viajes que hacíamos... Solo en ese año visité siete países".

Comenzó su carrera profesional "a través de uno de los programas de colaboración que la Universidad de Oviedo tiene con diferentes empresas asentadas en Asturias. En mi caso tuve la suerte de poder unirme a la multinacional alemana ThyssenKrupp, donde pude familiarizarme con infinidad de soluciones tecnológicas, tener la oportunidad de viajar por todo el mundo aprendiendo y forjando relaciones profesionales, e incluso alguna de ellas se tornó en una amistad. Esta empresa es, como otras en la región, una gran cantera de talento asturiano".

Destaca "la gran cantidad de profesionales asturianos que hay en el exterior y su capacidad de adaptación a diferentes culturas laborales, demostrando una gran flexibilidad y conocimiento que permite un rápido crecimiento en las organizaciones".

La gran pregunta pendiente "desde hace muchos años, y reflexión que habría que hacer, es qué motiva a los jóvenes a marcharse de la región, teniendo en cuenta que ya hay un envejecimiento significativo de la población y una baja natalidad. Esto supone un enorme riesgo para el desarrollo de la región, que desde mi punto de vista tiene mucho que ofrecer".

Es necesario, opina, "buscar fórmulas atractivas para atraer empresas y talento de vuelta, así como evitar la fuga de jóvenes, fundamentalmente basadas en alta inversión en investigación y desarrollo, así como posicionarse como una localización estratégica de energías alternativas en el proceso de descarbonización. La comunicación de Asturias con el exterior siempre ha jugado un papel clave en cuanto a favorecer cualquier modelo de desarrollo, aunque por desgracia siempre hemos ido rezagados".

No lo duda: "Tenemos todos los ingredientes para ser una región de turismo de calidad a través de una buena regulación e inversión. ¡Todos los amigos que hemos llevado han repetido!, aunque en Reino Unido es prácticamente desconocida".

Por bien que se esté en el destino de turno, "siempre se echa de menos sobre todo a la familia, aunque es algo que va inherente a vivir lejos de tus raíces. Y a veces la simple sensación de sentir que estás en tu tierra. Volver a Asturias es algo que sale de cuando en cuando en las conversaciones con mi mujer, Vanessa. Creo que es un tema que tenemos en el pensamiento como un plan futuro y a veces es agradable hablar sobre ello".

¿Y Londres? "El tráfico es increíble: no es raro tardar treinta minutos en recorrer tres kilómetros para llevar los niños al colegio. Pero a pesar de lo que pueda parecer, es muy buen sitio para que crezcan los niños. Hay muchas facilidades y actividades enfocadas a ellos. Destacaría las enormes zonas verdes que hay en cada barrio y el respeto por los árboles en el desarrollo urbanístico".

Durante la gestión de la pandemia "priorizaron en todo momento la salud mental de la población, fomentando que todo el mundo saliera a la calle al menos cuarenta minutos al día a dar un paseo o hacer deporte, sobre todo los niños, por supuesto respetando los protocolos de seguridad establecidos. No recuerdo presenciar una situación de tensión entre la gente. En estos últimos cinco años desde que llegamos por segunda vez a Reino Unido hemos vivido una pandemia, el brexit y la muerte de la reina de Inglaterra. El brexit se está notando mucho más ahora. Cada vez más se empieza a comentar abiertamente que quizá no haya sido la decisión más acertada. Este año ha sido muy activo en cuanto a huelgas en la enseñanza, sanidad y transporte".