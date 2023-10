Premio gordo para "un monumento" de panera

Meritoria sin duda alguna es la lucha de Ángel Diego Pardo, propietario de una panera en Mestas de Con (Cangas de Onís) que un vendaval derribó por completo y que ha luchado por volver a ponerla en pie. Su propietario vivió con tristeza lo sucedido en marzo y se propuso recuperarla, con ayuda dela Asociación Amigos del Hórreo Asturiano y el trabajo de restauración del carpintero Santiago Coto, de la Carpintería Faíru. El carpintero trabajó en conjunto con el arqueólogo Fernando Mora y el historiador Julio César Zapico, lo que fue decisivo para recuperarla tras meses de labor. Su lucha por volver a ponerla en pie y su esfuerzo por mantener en todo lo posible los elementos originales de la misma le han hecho merecedor a Ángel Diego Pardo del premio "Liñu", concedido por el jurado de la Asociación del Hórreo Asturiano, en la edición de este año.

El gijonés había adquirido la panera, del siglo XVIII con piezas del XVII, en el año 2015. "La panera esta a unos 200 metros de la casa de mis güelos, hoy la mía. Era propiedad de varias personas y les fui comprando su parte a cada uno hasta tenerla por completo. Estaba en muy mal estado y decidí restaurarla, y lo hice en parte en 2015, fue un disgusto tremendo cuando el vendaval la tiró en marzo pero, una vez superado ese momento, decidí que había que volver a ponerla en pie y me puse en contacto con la Asociación de Amigos del Hórreo", dice a este diario con emoción. Y añade: "Mi güelo era carpintero y tenía aquí un tallerín y también fue gaitero, en su día muy conocido en la zona. Yo me asomaba a a la ventana de casa y veía esa panera que, para mi, es un monumento, y sentía que tenía que hacer algo para que no se perdiese. Si estaba de mi mano no dejarla perderse, pues estaba. Hoy, sin duda alguna, es para mi un disfrute verla en pie, restaurada de nuevo. Todo tiene su vinculación con nuestra tierra, con nuestros antepasados, y las paneras y los hórreos son uno de esos vínculos. Para mi no hay mayor satisfacción que asomarme a la ventana y contemplarla porque para mí, sin duda alguna, mi panera es un monumento", explica. El premio le ha llegado por sorpresa. "No sabía que estaba nominado. Es una satisfacción muy grande para mi después del esfuerzo realizado".

El jurado, presidido por María Pía Timón Tiemblo e integrado por Astur Paredes y Xune Zapico como vocales; y Fernando Mora Rodríguez ejerciendo como secretario, añadió a la concesión del premio "Lleñu" a Ángel Diego Pardo, una mención especial al carpintero Santiago Coto Díaz, de Carpintería Faíru, "por el singular esfuerzo realizado para recuperar la panera". De su estructura se ha podido conservar aproximadamente el 60 por ciento de las piezas originales, de ellas cinco de los seis pegoyos, así como las puertas.

Premio para Juaco López. El jurado también concedió el premio "Engüelgu", por su extraordinaria contribución al estudio y difusión de la etnografía asturiana como director del Museo del Pueblo de Asturias a Juaco López Álvarez. Los muchos años de trabajo en defensa y difusión de la etnografía asturiana le dan sobrados méritos para que se le reconozca con este premio, tal y como señala el secretario del jurado, Fernando Mora Rodríguez. "Es el reconocimiento a toda una trayectoria; un pionero que comenzó hace muchos años su lucha en defensa del patrimonio etnográfico regional y maestro para cuantos estudiamos los hórreos y las paneras", señala. La Asociación Portuguesa para la Rehabilitación Urbana y Protección del Patrimonio también recibe el premio "Cantapaxarinos", por el reconocimiento del patrimonio vernáculo y en especial los espigueiros portugueses.

Los premios se entregan el lunes en Candás en el Alcuentro Internacional "La Cultura de Los Grandes Graneros Llevantaos Tradicionales".